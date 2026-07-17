Nueva York quedó sumida en una espesa niebla de humo antes de la final del Mundial

Un espeso filtro sepia cubría Nueva York. A consecuencia de los grandes incendios forestales en Canadá -donde este viernes 17 de julio todavía hay 850 incendios en curso-, aunque se ubicaron a varios cientos de kilómetros de la ciudad, una densa nube de humo cayó sobre la ciudad el miércoles. Una situación que se suma a la ola de calor que se desató el pasado fin de semana en el oeste del país y que afecta a más de 90 millones de personas.

En las calles de determinados barrios se extendía un olor a humo. Una situación que preocupa a dos días de la final del Mundial de fútbol, ​​prevista para el domingo en el estadio MetLife, al oeste de Manhattan. Ya teniendo que hacer frente al calor extremo, tras haber ampliado el sistema de emergencia por canículas por parte de las autoridades municipales, los equipos argentino y español también tendrán que hacer frente a este impresionante humo que cubre la ciudad, si la situación no mejora para entonces.

Nueva York fue puesta el miércoles bajo alerta de calidad del aire, con un índice (ICA) que supera el umbral de 150 y clasifica a la ciudad en la categoría “Insalubre”, con valores que alcanzan 192 según el “New York Times”, superando incluso el índice de Nueva Delhi en la India, ciudad conocida por tener una de las peores en términos de contaminación del aire en el mundo.

Según el diario estadounidense, entre 151 y 200 los efectos nocivos pueden afectar a la salud: las partículas tóxicas transportadas por el aire pueden provocar tos, dolores de cabeza, aumento del ritmo cardíaco o dolor en el pecho. Efectos que pueden multiplicarse para personas en riesgo, como aquellas que padecen asma. Según los expertos del New York Post, una calidad del aire tan mala se ha comparado con el equivalente a fumar 10 cigarrillos al día.

El Departamento de Conservación Ambiental reevaluó el viernes el índice a 100 para el área metropolitana de Nueva York, relegando el área a la categoría “Moderada”. Pero el intenso calor que actualmente azota la ciudad no ayuda a mejorar la situación; atrapa el aire y evita que las partículas tóxicas se disipen.

Ante el importante calor y las partículas nocivas en el aire, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, instó a la población a quedarse en casa para evitar cualquier riesgo para la salud. “ Todo neoyorquino debería tomar precauciones “, declaró durante una conferencia de prensa.

“ Este podría ser el peor episodio de humo en Nueva York desde 2023, y la situación será monitoreada de cerca », advirtió el municipio, añadiendo que se realizaría una distribución de mascarillas en las estaciones de tren y bibliotecas o en los cuarteles de bomberos. Los centros de refrescos también están abiertos para brindar a los residentes espacios cerrados y seguros.

Humo que debería persistir sobre la ciudad al menos hasta este viernes, según las autoridades. Se espera una mejora a partir del sábado, donde se espera que las lluvias previstas para este fin de semana ahuyenten el aire caliente y alivien el calor, así como el humo en el noreste del país, según los meteorólogos.

Una situación que recuerda a la que afrontó Nueva York en 2023, ya por los incendios en Canadá. El índice de calidad del aire AQI había alcanzado niveles peligrosos, alcanzando un máximo de 465. Si bien las condiciones actuales no parecen predecir una situación similar en 2023, podría ser el episodio de humo más significativo en Nueva York desde entonces.