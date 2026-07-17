El último discurso de Donald Trump sobre la injerencia no augura nada bueno para las elecciones de mitad de mandato

Un estribillo ya habitual. En un discurso a la nación, grabado el jueves 16 de julio desde la Casa Blanca, Donald Trump volvió a poner sobre la mesa las acusaciones de fraude electoral y siguió defendiendo con uñas y dientes que las elecciones presidenciales de 2020 eran “para él”. robado » por Joe Biden.

Declaraciones que siembran dudas a tres meses de las elecciones de mitad de mandato. Veinticinco minutos durante los cuales el presidente estadounidense lanzó una serie de acusaciones falsas, denunciando “ vulnerabilidades impactantes » en la seguridad de las elecciones y acusando a China de haber interferido en la votación. Acusaciones formuladas sin la menor prueba, opina The Guardian, lo que no impidió a Donald Trump sugerir que podría impugnar los resultados de las elecciones previstas para noviembre.

Según la fábula de Donald Trump, cientos de archivos desclasificados prueban que Beijing, al hacer ” adquisición ilegal » de casi 220 millones de expedientes electorales, habría interferido en el proceso electoral. Si estos “ Esfuerzos chinos para recopilar datos » Se conocen desde hace mucho tiempo, señala el New York Times, que no permiten la manipulación de los votos. Acusaciones calificadas como “ puros inventos » este viernes 17 de julio por China, afirmando que “ No tenía ningún interés en las elecciones estadounidenses y nunca intervino en ellas. “. “ Por el contrario, la comunidad internacional tiene muy claro quién es el que suele interferir en los asuntos internos de otros países. “, añadió el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian.

Sobre todo porque los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron la ausencia de injerencia de Pekín en las elecciones, considerándolas incluso las más seguras de la historia del país, añade el medio británico. Malditas sean estas afirmaciones según la lógica trumpista. Para el inquilino de la Casa Blanca, las agencias de inteligencia son parte de un “ Estado profundo » – expresión recurrente del vocabulario MAGA, según la cual existe dentro de un Estado una jerarquía aún mayor que ostenta el poder en secreto. “ Los responsables de dar la alarma en realidad mantuvieron la información en secreto. (…) sin informarme ni al Congreso » dijo.

“ Nunca más podremos presenciar otra elección robada “, insistió, sin aportar nunca pruebas que corroboren sus acusaciones de fraude electoral. Donald Trump se limitó a evaluar las máquinas electorales ” extremadamente expuesto » a las vulnerabilidades y a la interferencia de potencias extranjeras.

Estos comentarios vuelven a ser infundados, como señala CBS News, que se basan en un documento desclasificado según el cual las elecciones venezolanas fueron manipuladas durante el gobierno de Nicolás Maduro, antes de su secuestro por Washington. Un expediente a partir del cual Donald Trump estima que Caracas también habría intentado interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Acusaciones desmentidas por los medios estadounidenses, que subrayan que el sistema en cuestión no se utiliza en Estados Unidos, al igual que la empresa Smartmatic, responsable de las máquinas de votación venezolanas, fuera del condado de Los Ángeles. máquinas electorales americanas extremadamente difícil de hackear » continúa CBS News, “ monitoreado de cerca » y no “ conectado a internet “.

Un clima de desconfianza mantenido por la afirmación de que “ cientos de miles de no ciudadanos y muertos » serían inscritos en las listas electorales, señaló la BBC. Fenómenos que, según los estudios citados por la CBS, son realmente raros, pero que permitieron a Donald Trump exigir una vez más la adopción de la SAVE American Act. Este texto tiene como objetivo prohibir la mayoría de los votos por correo y exigir prueba de ciudadanía, así como una identificación con fotografía para poder votar.

Para los demócratas no hay duda: Donald Trump busca sembrar dudas en torno a las elecciones de mitad de mandato, donde el Partido Republicano podría perder su escasa mayoría en el Congreso, según las encuestas. Una derrota que expondría al presidente estadounidense a un tercer procedimiento de impeachment, tras haber escapado a los dos primeros.

“ Los demócratas lucharán hasta el final para garantizar que cada votante estadounidense pueda emitir su voto libremente, sin ninguna obstrucción o interferencia de Donald Trump. », aseguró el senador demócrata Chuck Schumer tras el discurso.

Un Congreso que podría reconfigurarse a medida que sopla un viento progresista en el Partido Demócrata: ante el descontento del electorado con el establishment del partido, varios candidatos progresistas obtuvieron victorias en las primarias demócratas. Suficiente para hacer sudar frío a Donald Trump, que no debería dejar de denunciar la más mínima pérdida de escaño republicano.