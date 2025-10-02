Ucrania: Kiev acusa a Moscú de buscar “volar” la planta de energía nuclear de Zaporijjia al unirla a la red de control rusa

Publicado el 27 de septiembre de 2025 a las 5:20 p.m. Lectura: 1 min.







Ucrania acusó a Rusia este sábado 27 de septiembre, 27 de septiembre, de haber cortado la planta de energía nuclear de Zaporijjjia de la red de electricidad ucraniana durante cuatro días y, por lo tanto, buscar ” volar “ Al adjuntarlo a la red bajo control ruso, a pesar de los riesgos de su seguridad.





“Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear y la seguridad a que Moscú entienda claramente que su apuesta nuclear debe detenerse”dijo el jefe de diplomacia ucraniana Andriï Sybiga, en un mensaje en su cuenta X.









Conquistado por las tropas rusas en marzo de 2022, al comienzo de la gran invasión a gran escala de Ucrania, la central eléctrica, ubicada en Energodar, en la región de Zaporijjia (sur), es la más grande de Europa. Sus seis reactores se detienen, pero necesita una fuente de alimentación al aire libre para continuar enfriándolos.





El sábado, el operador de la planta de energía controlada por el grupo ruso Rosatom confirmó que la estación de energía ha sido privada de la fuente de alimentación externa desde el martes y que los generadores de rescate actualmente aseguraron sus necesidades. “Desde el 23 de septiembre de 2025, la fuente de alimentación para las necesidades de la planta de energía nuclear de Zaporijia ha sido proporcionada por generadores diesel de rescate”dijo el operador en Telegram. Según esta fuente, hay suficientes reservas de combustible para “Operación prolongada” en autonomía y enfriamiento de los reactores se logra “completamente”.





“Intenta robar la estación de energía”





Pero el ministro ucraniano Andriï Sybiga acusó a los operadores rusos “Ignorar cualquier consideración de la seguridad nuclear” Para “Complacer a sus jefes en Moscú”. Según él, “Rusia ha construido 200 kilómetros de líneas eléctricas en preparación para un intento de robar la estación de energía, conectarla a la red (bajo control ruso, nota del editor) y relanzarla”.





Acusó a Moscú “Acciones irresponsables” habiendo causado “Demasiados riesgos” Nuclear desde el comienzo de la invasión en 2022.









“Pero el intento ruso de volver a conectar la central eléctrica podría ser el peor hasta ahora, planteando los mayores riesgos. Moscú trata de involucrar a la AIEA en esta aventura y justificar el robo” Desde la central eléctrica, dijo Andriï Sybiga, pidiendo que la central eléctrica regrese bajo el control ucraniano.





El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, fue recibido el viernes en el Kremlin por el presidente Vladimir Putin, como parte de una visita a Rusia. En su cuenta X, Rafael Grossi dijo el viernes que había discutido en particular con el jefe de Rosatom, Alexei Likhatchev, “Suburidades y seguridad” de la estación de energía Zaporijjia.