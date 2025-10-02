Publicado el 1 de octubre de 2025 a las 5:16 p.m.

Actualizado el 2 de octubre de 2025 a las 10:18 a.m. Lectura: 1 min.







“Favoritismo”, “Decisiones ilegales” y supervisión estatal “Muy poco efectivo” : El Tribunal de Auditores denuncia los excesos de las Cámaras de la Agricultura, tanto asesores como Voice of Operators, recordó a su papel de apoyar las transiciones agrícolas francesas, en un informe publicado este miércoles 1jerga octubre.





Estos establecimientos públicos, 100 cámaras, incluidos 13 nivel regional y una entidad nacional, tienen, según el Código Rural, la misión esencial de representar el “Intereses de la agricultura con autoridades públicas” y para mejorar “El desempeño económico, social y ambiental de las granjas y sus sectores”.





Su gobernanza se renova cada seis años durante las elecciones profesionales: los agricultores dirigen principalmente a los agricultores, emplean a 8.200 empleados y tienen un total de un presupuesto anual de casi 800 millones de euros, del 75 % de los cuales provienen de recursos públicos.









“Los problemas económicos, territoriales, de soberanía, de salud y ambiental que se unen a la actividad agrícola pueden justificar este esfuerzo presupuestario”estima el Tribunal de Auditores, “Pero impone una mayor responsabilidad en las cámaras y el estado en su implementación”.





Un recordatorio de “el requisito de neutralidad de las habitaciones”





El tribunal recuerda así “El requisito de neutralidad de las habitaciones” En sus gastos y la prohibición de los subsidios otorgados a los sindicatos agrícolas, una práctica que, sin embargo, continúa, “La mayoría de las veces sin observaciones de prefecturas”.





En una red aún dominada por la Alianza FNSEA-Jeunes Farmers, a la cabeza de 83 habitaciones de 101, el tribunal recaudó notablemente un subsidio de 66,300 euros otorgados en 2017 (y renovado cada año) a la Federación Departamental de los Uniones de los Farmers (FDSEA) en Vendée para Vendée. “Apoye una misión de monitorear y escuchar a los agricultores”sin control real y a pesar de las protestas de otros sindicatos.









En Ile-de-France, un subsidio otorgado a los jóvenes agricultores y destinado a la instalación de jóvenes operadores, en particular se utilizó para organizar el “Festivales de cosecha” en 2020.





“La asignación irregular de las subvenciones debe desaparecer”insiste en el Tribunal de Auditores, que también señala un “Riesgo de evidencia de probidad”y en particular “Corrupción”en la operación de las habitaciones.





También señala el comportamiento de una doncella de una habitación como la de Lot-Et-Garonne, presidida por la coordinación rural, que no transmite datos, rechaza auditorías y ha asumido la construcción ilegal de un embalse, sin sufrir sanción.





El tribunal se arrepiente de un “Muy poca tutela intervencionista” del Ministerio de Agricultura, y pide su fortalecimiento, así como que, a nivel local, de los prefectos.