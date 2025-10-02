Tierra “, la serie que piensa en la riqueza más finamente que Ruffin y Mélenchon





En 1979, el lanzamiento de “Alien, el octavo pasajero”, dirigido por Ridley Scott, marcó un momento importante en el cine de ciencia ficción y fue la primera opus de una serie de películas que alimentó nuestra imaginación crítica, cuando la aparición de monstruos inhumanos nos llevó a cuestionarnos por monstruosidades comúnmente humanas.





Debemos desconfiarnos de los fanáticos y las críticas especializadas, que les resulta difícil salir de la obviedad del interno y la nostalgia de “alienígena, era mejor antes”. Porque han criticado la serie de televisión “Alien: Earth” y sus ocho episodios disponibles en Disney+ desde el 13 de agosto. Sin embargo, a menudo se han perdido lo que es probable que este nuevo trabajo cultural de masa fertilice nuestra imaginación política en un contexto de engrosamiento de la niebla ideológica.





Ya le debemos a su creador, Noah Hawley, la notable serie de televisión “Fargo” (5 temporadas, 2014-2023, FX), a raíz de la película de 1996 de los hermanos Cohen. La temporada 3 de “Fargo” (2017) también fue cruzada por patrones anti -capitalistas. Se trabajan en nuevas direcciones en “Alien: Earth”.









Lecornu, “ultra rico” y capitalismo





El debate político está en pleno apogeo el enfoque del posible presupuesto del futuro primer ministro en suspensión Sébastien Lecornu. Es cierto que tanto la restauración del gran impuesto de la fortuna como el impuesto de Zucman contra la optimización fiscal del 0.1 % de los hogares más ricos serían cosas buenas desde el punto de vista de la justicia fiscal mínima. Sin embargo, estas son medidas bien moderadas, a raíz de la antigua socialdemocracia, en comparación con el alcance de las desigualdades. Tenga en cuenta, sin embargo, que incluso esta moderación, que un Jacques Delors o un Michel Rocard habría aprobado, es rechazado por el “macronismo”, por quien la justicia social parece haberse convertido en una luna vieja. Según el estudio de la ONG Oxfam Francia, el 1 % de los más ricos tienen casi la mitad de la riqueza del mundo. En Francia en 2021, según Insee, el 10 % de los hogares más dotados declaran más de 716,300 euros en riqueza y el 10 % menos dotado de menos de 4,400 euros.





Una reducción significativa en las desigualdades debería ser más atrevida al fijar, por ejemplo, una diferencia máxima entre los ingresos entre las fortunas que van de 1 a 10. Dicha configuración, dejando un amplio espacio de diferenciación entre las individualidades económicas, rechazaría el igualitarismo. Igualitarismo de los mismos ingresos para todo lo que Marx también desafió en sus “manuscritos de 1844” bajo el nombre de “Comunismo vulgar”mientras buscaba “Trae todo de vuelta al mismo nivel” en la negación de “La personalidad del hombre” Residencia en ” deseo “un valor capitalista. En su “discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres” (1755), Rousseau, que no estaba a favor del igualitarismo al admitir diferencias razonables en la riqueza, señaló que“Está manifiestamente contra la ley de la naturaleza (…) que un puñado de personas está llena de superfluo, mientras que la multitud hambrienta carece de lo necesario “. Y agregó en “contrato social” (1762) “Que ningún ciudadano es lo suficientemente opulento como para poder comprar otro, y nadie lo suficientemente pobre como para ser obligado a vender”.





Sin embargo, una medida sustancial de reducción en las diferencias de riqueza implicaría un descanso con el marco capitalista, al no poder implementarse solo en un espacio nacional. En esta perspectiva, esto requeriría la constitución de un área de cooperación internacional alternativa y solidaridad al capitalismo. Por lo tanto, las izquierdas deberían salir de su confinamiento mental y político en un espacio nacional estrecho rehabilitando el internacionalismo.









Y esto también implicaría no reducir la comprensión del capitalismo para concentrarse en los malos “Ultra-Riches”como tienden a hacer Jean-Luc Mélenchon o François Ruffin. En este sentido, también encontramos la fórmula “Ultra-Riches Gavent”reanudado, por ejemplo, por el radical izquierdo TV TV Le Media, o “La fiesta de los accionistas”en la portada del “mundo diplomático” de este mes de septiembre.





Sin embargo, esta postura nos dirige más hacia la politización del resentimiento que hacia la construcción cooperativa de una política de emancipación. Y facilita los cambios a la retórica de la conspiración centrada en las manipulaciones ocultas por los malos “Ultra-Riches”. En ambos casos, esto fortalece los combustibles de la extrema derechización en progreso en lugar de oponerse a una alternativa emancipadora.





El análisis marxiano del capitalismo como maquinaria impersonal impulsada por una lógica interminable de acumulación de capital está lejos de esta personalización de la dominación capitalista. En el prefacio de la primera edición del libro I del “capital” (1867), Marx escribe hablando precisamente desde el “Capitalista” y “Propietario de la tierra” ::





“Mi punto de vista, según el cual el desarrollo de la capacitación económica de la sociedad se asimila a la marcha de la naturaleza y su historia, puede hacer menos que cualquier otro responsable de los informes de los cuales la criatura permanece socialmente, aunque puede hacerlo para salir de ella.





¿Qué pasaría si “Alien: Earth” estuviera en esta vena marxiana, lejos de las Mélenchonades y otras Ruffinades?





“Alien: Earth”: Humanidad más allá de la humanidad





La acción es en 2021, en un mundo dominado por cinco multinacionales. Junto con los humanos clásicos, existen tres tipos de humanoides: cyborgs (humanos mejorados), sintéticos (entidades artificiales) y todos los híbridos nuevos (sintéticos en los que se ha descargado la conciencia humana). Mucho después de “Blade Runner”, la película de 1982 de Ridley Scott adaptada de una novela de Philip K. Dick, se cuestionan nuevamente los límites entre objetos y humanidades. Los multimillonarios no solo tienen motivaciones pecuniarias, lo que no es tranquilizador para el futuro. El niño ultra rico Kavalier, conocido como “Le Prodige”, se lanza durante el segundo episodio:





“No se trata de dinero. Siempre pensamos que es dinero con los multimillonarios. O ego. Pero, básicamente, ¿sabes lo que realmente quiero? Me gustaría hablar con alguien más inteligente que yo”.





Pero es la dinámica ilimitada de acumulación la que está en juego, cuyos ricos son solo un apoyo de pasajeros: “Todo, ni siquiera es la mitad de lo que quieren”irónicamente, avanza el Morrow Cyborg.





Precisamente, no hay conductor en el tren capitalista, y en “Alien: Earth”, las circunstancias aleatorias de la historia que ayuda, descarrilará, escapando del control del “prodigio” a partir de sus competidores. Sin embargo, “Nada nunca ha terminado”dijo el Kirsh sintético. Los híbridos se volverán contra sus creadores capitalistas y científicos al descubrir su parte de la humanidad. “No te pertenecemos”se atreve a un niño híbrido infantil al final de la primera temporada. Al mismo tiempo, los extraterrestres se dispersarán en la naturaleza y la ofensiva militar de una multinacional competitiva es inminente. Entre las posibilidades de emancipación y las abisses trágicas, la aventura continúa. Nos vemos en la temporada 2.









◗ Philippe Corcuff es profesor de ciencias políticas, involucrada en la izquierda libertaria.