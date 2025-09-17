Rer, metros, trenes ... los últimos pronósticos de interrupción en el transporte de ice -de -france





El RATP y el SNCF dieron este miércoles 17 de septiembre, los detalles de las perturbaciones esperadas en el transporte Ile -de -France con motivo del Día Nacional de la Mobilización Organizado el jueves 18 de septiembre, particularmente importante para los Metros y los Rers.









• Metro solo durante la hora pico, excepto en 1, 4 y 14





Como se anunció el martes, el RATP confirmó que, con la excepción de las líneas automatizadas-1, 4 y 14-, el metro solo circularía en las horas pico, es decir, entre las 6:30 a.m. y las 9:30 a.m., entre las 4:30 p.m. y 7:30 p.m., con algunas variaciones en los horarios dependiendo de las líneas.





Durante estas ranuras, el número de trenes se reducirá en todas las líneas de metro no automatizadas, hasta 1 uno de 5 tren para la línea 3, y el servicio de ciertas líneas se detendrá antes de su término, dijo el RATP.









Diez estaciones estarán cerradas todo el día: Place de Clichy, Opera, Bastille, Republic, Concorde, Arts et Métiers, Villiers, Trocadéro, Sèvres-Babylon e Invalides.





• El tráfico perturbado en RER en la zona RATP





Para Rer A, la línea más concurrida de Europa, 3 trenes en 4 se ejecutarán en las horas pico, 2 de 3 horas fuera de tiempo.





Con respecto al Rer B, que conecta notablemente París con el aeropuerto Charles-de-Gaulle, solo 1 de 2 de 2 circulará todo el día. La interconexión en Gare du Nord se mantendrá en esta línea, se especifica.









Las otras líneas RER también serán interrumpidas, en particular la D y el E.





• 1 tren en 2 para transilien h, n y u





Las líneas de los suburbios transilianos también se verán afectadas, en particular las líneas H, N y U, con 1 tren de 2 planificados.





• 30 % de las líneas de autobuses afectadas





En el lado del autobús, el 70 % de las líneas de autobuses operadas por el RATP circularán o casi o casi, dijo la gerencia.





• Pequeñas repercusiones en tranvías





La red de tranvía se salvará relativamente, con el tráfico normal o cuasi normal en las líneas T1, T2, T3A, T3B, T6 y T8. Será perturbado en las líneas T5 (3 tranvías de 4) y T7 (1 tranvía de 2).





• 90 % en los conductores de huelga de metro y 80 % en los conductores RER, según FO





Las autoridades como sindicatos, que llaman a la huelga y se demuestran contra las medidas presupuestarias que consideran “Brutal” Anunciado este verano por el ex primer ministro François Bayrou, predice la movilización masiva el jueves, similar a ciertos días de acción de 2023 contra la reforma de las pensiones.













La circulación del tren se interrumpirá en otra parte de Francia el jueves, en particular la de los intercités y los ters, pero el TGV se verá menos afectado.