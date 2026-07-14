Trump pagó 5 millones de dólares a la autora E. Jean Carroll tras ser declarado responsable de agresión sexual

Publicado el 14 de julio de 2026 a las 18:20 horas. Lectura: 1 min.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó 5,6 millones de dólares a la autora E. Jean Carroll después de que un jurado lo declarara civilmente responsable de agredirla sexualmente y luego difamarla, según un documento judicial publicado el martes 14 de julio.

En este caso, la ex periodista y columnista, hoy de 82 años, acusa al presidente republicano de haberla agredido en un probador de unos grandes almacenes neoyorquinos en 1996.

“Hoy nos complace anunciar que ha recibido el pago de la indemnización que le otorgó el jurado como resultado de esta decisión” que se remonta a mayo de 2023, dijo en un comunicado la abogada de E. Jean Carroll, Roberta Kaplan.

A finales de junio, el Tribunal Supremo dictó esta sentencia definitiva al negarse a examinar el recurso presentado por Donald Trump, tras lo cual un juez federal ordenó el pago de esta suma la semana pasada.

Cuando estas acusaciones se hicieron públicas, durante un libro publicado en 2019, el multimillonario la llamó “loco” haber montado un “trato falso”.

En otro procedimiento por difamación en Nueva York, se ordenó a Donald Trump pagar 83,3 millones de dólares a E. Jean Carroll. Esta condena fue confirmada en apelación, pero su ejecución sigue suspendida a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre una posible remisión.