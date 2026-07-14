En plenas negociaciones en Roma, Israel dice estar dispuesto a retirar sus tropas en dos “zonas piloto” en el Líbano

Israel ha dicho que está dispuesto a seguir adelante con el plan de retirada de sus tropas de dos zonas del sur del Líbano, en momentos en que este martes 14 de julio se celebran nuevas negociaciones en Roma a la sombra de una reanudación de las hostilidades en Oriente Medio.

Los dos países, técnicamente en estado de guerra desde hace décadas, firmaron un acuerdo marco el 26 de junio con vistas a una “paz duradera”tras cinco rondas de discusiones en Washington. Pero Hezbollah, armado y financiado por Teherán, rechaza este texto cuya aplicación debe comenzar con la retirada israelí de “áreas piloto” en el sur del Líbano.

El Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo que su país estaba dispuesto a “avanzar” en la implementación de dos “áreas piloto”un reclamo clave del poder libanés. “Espero y estoy seguro de que esta serie de debates en Roma contribuirá a ello”declaró desde Jerusalén.

La delegación libanesa “recibió instrucciones de exigir el inicio inmediato de la retirada de las fuerzas israelíes de dos áreas piloto antes de continuar con las discusiones”anunció la presidencia libanesa el lunes por la noche. Según una fuente diplomática libanesa informada del contenido de las negociaciones, “El ejército libanés está dispuesto a tomar gradualmente el control de las localidades de las que se retira el ejército israelí”.

“Israel está dispuesto a retirarse gradualmente, siempre que Hezbollah no esté presente en las zonas evacuadas y que el ejército libanés tenga las capacidades necesarias para mantener estos sectores desmilitarizados e impedir cualquier retorno del movimiento”explica la analista israelí Orna Mizrahi.

Una delegación militar estadounidense inició el sábado en Beirut conversaciones con el ejército libanés sobre las modalidades de implementación de la retirada israelí de uno de estos “áreas piloto”.

El ejército israelí, sin embargo, continúa con ataques limitados en el sur, donde un dron atacó el martes la ciudad de Nabatiyé al-Fawqa y provocó destrucción en las aldeas que ocupa, según los medios oficiales libaneses.

Desde el inicio de este conflicto, estos ataques israelíes han causado más de 4.300 muertos, según las autoridades libanesas. Durante el mismo período, el ejército israelí anunció la muerte de 38 soldados y un contratista civil en el Líbano.

“Las posibilidades de un gran avance en Roma son bastante limitadas”estima Karim Bitar, profesor de Sciences Po Paris, que ve en este encuentro “la oportunidad de demostrar que el proceso sigue vigente (…), que hay negociaciones que continúan a pesar de la oposición y de los obstáculos que empiezan a aparecer”.

Teherán había exigido el fin de las hostilidades en el Líbano para concluir un memorando de entendimiento con Washington el 17 de junio. Pero este texto parece haber quedado hecho añicos tras los ataques estadounidenses e iraníes en Oriente Medio a una escala sin precedentes desde el establecimiento de un alto el fuego a principios de abril.

“Los iraníes quieren establecer un vínculo entre ambas cuestiones, mientras que nosotros queremos disociarlas”señala Orna Mizrahi. “Siempre que tengan la oportunidad, ellos (los iraníes) intentarán perturbar lo que está sucediendo en la escena libanesa”añade este investigador especializado en Líbano en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Tel Aviv. Aunque Teherán tiene actualmente otras prioridades, en particular el control del Estrecho de Ormuz.

Karim Bitar destaca por su parte que el riesgo de reanudación de la violencia en el Líbano debido al contexto regional “obviamente no es despreciable”. “Pero creo que hoy Irán se lo pensará dos veces antes de pedirle a Hezbollah que lance nuevos ataques contra Israel”dijo. Según él, Teherán “Desea mantener a Hezbolá como instrumento de disuasión a largo plazo y no quiere utilizarlo inmediatamente para abrir un nuevo frente”.