Ley sobre muerte asistida: Lecornu remitirá el asunto al Consejo Constitucional tras su aprobación, la oposición de derecha se está dejando llevar

Publicado el 14 de julio de 2026 a las 19:13 horas. Lectura: 2 min.

Ante la persistente oposición a la ley que crea una “Derecho a la muerte asistida”especialmente de derecha, Sébastien Lecornu llevará el asunto al Consejo Constitucional tras la esperada aprobación por parte de la Asamblea Nacional el miércoles de esta importante reforma social. El texto pretende establecer un derecho a la asistencia para morir en condiciones estrictas, una forma de eutanasia y suicidio asistido como existe en otros países.

“En la Asamblea Nacional se llevaron a cabo debates profundos sobre esta propuesta, sin embargo, el debate en el Senado no permitió que un examen tan profundo diera como resultado un texto de ley que respondiera tanto a las aspiraciones de sus defensores como a las preocupaciones de quienes están preocupados por su implementación”indica este martes 14 de julio Matignon en un comunicado de prensa.

Esta remisión a los Sabios debería permitir verificar la constitucionalidad del texto que finalmente deberá ser adoptado el miércoles después de numerosas y largas aventuras parlamentarias: cuatro votos positivos de los diputados pero también tres negativos en el Senado, dominado por la derecha y el centro. El gobierno tiene al final decidió dar la última palabra a la Asamblea, como lo permite la Constitución.

Las tres primeras votaciones en la cámara baja del Parlamento dieron como resultado una amplia mayoría, aunque tendía a reducirse: 305 votos contra 199 en mayo de 2025; 299 contra 226 en febrero de 2026; 295 contra 232 en junio de 2026. Si la izquierda y los diputados macronistas están principalmente a favor y la derecha y la extrema derecha en contra, cada grupo ha dado a sus miembros la libertad de votar sobre este tema que mezcla lo íntimo con lo político.

Los servicios del Primer Ministro, que se dice reservado sobre este texto, precisan tomar medidas para que “la aplicación de la ley (…) puede hacerse con pleno respeto a los principios que garantiza nuestra Constitución y, en particular, a la dignidad humana”. La remisión tendrá como objetivo interrogar a los Reyes Magos sobre la “el respeto, durante la duración del plazo de desistimiento (…) de los principios de libertad personal y de dignidad humana”indica Matignon.

Según el texto, el paciente tendrá una “período de reflexión de al menos dos días” Para “confirmar al médico que solicita la administración de la sustancia letal”una vez que el médico haya tomado su decisión, que a su vez deberá tomarse dentro de los quince días siguientes a la solicitud del paciente de asistencia para morir. Los opositores al texto consideran que este plazo es demasiado corto.

La remisión también incluirá “sobre el respeto a estos mismos principios” (de libertad personal y dignidad humana, nota del editor) “por las disposiciones relativas a la situación de los adultos protegidos, en cuanto a su capacidad para expresar su consentimiento libre e informado, y el papel que deben desempeñar las personas legalmente responsables de protegerlos en el marco del procedimiento”.

Finalmente, se centrará en “la articulación entre las disposiciones sobre la cláusula de conciencia”qué pueden utilizar los médicos y enfermeras para negarse a prestar asistencia en la muerte, y “la existencia de proyectos de establecimientos sanitarios o médico-sociales cuyo objetivo sea el apoyo a los pacientes al final de la vida” pero “que excluyen el uso de la muerte asistida”Matignon más detalles.

Tantos detalles solicitados que hacen que el senador republicano (LR) Francis Szpiner, hostil como la mayoría de su partido a la reforma, diga que se trata de una “confesión” de Sébastien Lecornu que el texto, “profundamente desequilibrado”sería “el más permisivo del mundo”. “Brutalmente, Matignon reconoce que existen varios problemastambién critica al diputado de LR, Philippe Juvin, sobre X. O el anuncio de Matignon es publicidad. Y es serio en ese tema. O es la admisión de que teníamos razón. Y teníamos razón. »

El presidente LR del Senado, Gérard Larcher, también se comprometió la semana pasada a remitir el asunto al Consejo Constitucional. Sin especificar sobre qué fundamentos jurídicos concretos pretendía solicitar a los Sabios, lamentó que el ejecutivo no hubiera “no tuvo en cuenta nuestras alertas” ni el “barandillas” propuesto por la Alta Asamblea.