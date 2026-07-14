Guerra en Ucrania: casi 300 civiles muertos y 2.000 heridos en junio, un mes mortal casi sin precedentes

Publicado el 14 de julio de 2026 a las 18:06 horas. Lectura: 1 min.

El mes de junio de 2026 fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde abril de 2022, tras más de cuatro años de invasión rusa, según un informe publicado este martes 14 de julio por la ONU.

“Tras el fuerte aumento registrado en mayo, el número de víctimas civiles siguió aumentando, alcanzando el mayor número total de civiles muertos y heridos desde abril de 2022”afirmó la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU) en un comunicado, precisando que“Al menos 293 civiles murieron y 1.990 resultaron heridos en Ucrania” para este mes de junio.

Según este informe, el 45% de las víctimas están relacionadas con misiles de largo alcance y drones, y los ataques afectaron principalmente a ciudades alejadas del frente, en particular Kiev (centro) y Dniéper (centro-este).

Este desarrollo refleja “el uso cada vez más frecuente de armas poderosas que son particularmente letales cuando se utilizan en zonas urbanas densamente pobladas”subrayó Danielle Bell, representante de HRMMU. “Los riesgos que enfrentan los civiles no sólo persisten, sino que están aumentando tanto en escala como en complejidad”añadió.

En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus ataques, en particular con misiles balísticos que las defensas ucranianas luchan por interceptar debido a la falta de munición antiaérea suficiente.

En este contexto, nueve países europeos lanzaron el lunes una coalición. “puramente defensivo” encaminado a fortalecer la “capacidades antibalísticas” en el continente, del que kyiv carece gravemente.

El informe también señaló un nivel récord de ataques con drones explosivos a lo largo de la línea del frente desde que comenzó la invasión el 24 de febrero de 2022, con 89 civiles muertos y 588 heridos.

El uso sistemático de estos drones por parte de los dos beligerantes ha contribuido a transformar la línea de contacto en una “zona mortal” extendiéndose a lo largo de varias decenas de kilómetros.