10 cosas que debes saber sobre Lamine Yamal, joven talentoso futbolista español

Lamine Yamal participa este año en su primer Mundial. Después de vencer a Austria en octavos de final (3-0) y luego a Bélgica en cuartos de final (2-1), la Roja se enfrenta a la selección francesa de Kylian Mbappé en semifinales este martes 14 de julio. “Si Francia debe tener miedo de alguien somos nosotros (España)”dijo el joven prodigio español que hasta ahora sólo ha marcado un gol en la competición… cuando Mbappé metió ocho en el fondo de la red. Si España alguna vez gana contra Francia (por ver) y luego gana la Copa del Mundo de 2026 el domingo (continuará), Lamine Yamal sería el cuarto jugador más joven en ganar este trofeo.

En comparación, Kylian MBappé (27 años) parece un poco mayor. Lamine Yamal celebró su cumpleaños número 19 este lunes 13 de julio, en vísperas de la semifinal del Mundial entre España y Francia. Hace dos años, por las mismas fechas, el jugador español ganó la Eurocopa 2024. El que con su gol a Francia en la semifinal del torneo (2-1) fue el jugador más joven en marcar en una Euro (con 16 años y 362 días) también fue el más joven en disputar una eliminatoria de Champions con el FC Barcelona. En abril de 2023, también fue el primero en entrar en juego en La Liga con el club catalán.

Durante el partido de cuartos de final contra Bélgica el viernes. CHARLES BAUS/CAL SPORT MEDIA/SIPA EE.UU./SIPA

Nacido de madre, Sheila Ebana, originaria de Bata, en Guinea Ecuatorial, y empleada en McDonald’s, y de padre, Mounir Nasraoui, nacido en Larache, Marruecos, pintor de edificios, Lamine Yamal nació en Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona, ​​​​en Cataluña. Simboliza una diversidad valorada al otro lado de los Pirineos.

El joven delantero podría haber jugado en Marruecos, pero no dudó en elegir La Roja: “Siempre he jugado con España, desde la sub-15, y siempre lo he tenido claro: quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todas las cosas posibles”. explicó en la página web de la RFEF, la federación española de fútbol.

Lamine Yamal se integró en 2023 cuando el FC Barcelona, ​​uno de los grandes clubes españoles junto al Real Madrid, atravesaba desde hacía varios años una grave crisis deportiva y financiera, particularmente desde la salida del argentino Lionel Messi en 2021.

El club catalán ya no piensa desprenderse de su pepita, formada en el club desde los 7 años: según la prensa española, el Barça ya había llegado a un acuerdo con Jorge Mendes, agente de Lamine, que le permitirá prolongar su estancia al menos hasta 2030. En 2025, el delantero amplió su contrato con el Barça hasta 2031.

Su valor de mercado ha seguido aumentando desde sus primeros pasos en el Barça. Según la carta semanal número 549 del Observatorio de Fútbol CIES, transmitida por “l’Equipe”, Lamine Yamal tendría el mayor valor de mercado, estimado en 358 millones de euros. En comparación, Kylian MBappé valdría 166 millones de euros. La cláusula de rescisión de Lamine Yamal ha sido fijada por el Barça en 1.000 millones de euros.

El día después de su magnífico gol contra Francia en la Eurocopa 2024 (victoria de España por 2-1), Lamine Yamal tenía a toda España a sus pies. La comparación con la ex estrella del Barça Lionel Messi, con quien tiene muchos puntos en común, no fue larga: ambos son atacantes, zurdos, entrenados y alimentados en el FC Barcelona y bastante bajos: 1,69 m el mayor con ocho Balones de Oro, 1,78 m para Lamine.

Consciente de los riesgos de lesiones para un jugador tan joven (antes que él, Ansu Fati, otra pepita del Barça, vio frenado su progreso por numerosos problemas físicos), Lamine Yamal presta una atención constante a la evolución de su cuerpo. Creció 10 centímetros en un año, cambio que compensó ganando 7 kilos de músculo extra.

A principios de diciembre de 2023 tuvo lugar en Turín la ceremonia del Golden Boy, que premió al mejor jugador joven que juega en Europa. Lamine Yamal rechazó la invitación y explicó que tenía… escuela al día siguiente y que había decidido realizar “una vida normal. » En plena Eurocopa, también obtuvo su diploma de final de educación obligatoria en España (ESO, Educación Secundaria Obligatoria).

◗ Versión actualizada de un artículo publicado en julio de 2024