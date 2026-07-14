La magnitud de la epidemia de Ébola podría superar “entre dos y cuatro veces” las estimaciones oficiales, según la OMS

Publicado el 14 de julio de 2026 a las 15:17 horas. Lectura: 1 min.

La magnitud de la epidemia de Ébola en la República Democrática del Congo podría superar “de dos a cuatro veces” estimaciones oficiales, indicó este martes 14 de julio la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Según nuestras proyecciones (…) la magnitud de la epidemia representa al menos entre dos y cuatro veces el número de casos registrados”anunció a la prensa Chikwe Ihekweazu, que dirige el programa de gestión de emergencias sanitarias de la OMS, precisando no obstante que la capacidad de la organización para “La detección de casos crece y mejora cada día”.

Decretada hace dos meses, la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo ya ha causado oficialmente más de 700 muertes y casi 2.000 casos. Declarada en Ituri (noreste), en la frontera entre Sudán del Sur y Uganda, se extiende ahora a otras cuatro provincias: Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uélé. También se han registrado veinte casos en la vecina Uganda.

“Éste es ahora el tercer mayor brote de ébola registrado y el de más rápido crecimiento en un solo mes de todos los brotes de ébola que hemos gestionado”.alertó Chikwe Ihekweazu, al regresar de un viaje al este de la República Democrática del Congo.

Según él, “A pesar de los avances logrados, la epidemia sigue superando los esfuerzos de respuesta de las autoridades nacionales, los socios internacionales, incluida la OMS, y las comunidades más afectadas”. la observacion “más alarmante” Probablemente radica en sus ojos en el hecho de que “Muchos de los nuevos casos reportados involucran a personas que murieron en su comunidad, sin llegar nunca a un centro de salud ni recibir atención”.

“Necesitamos detectar los casos antes. Necesitamos fortalecer y acelerar el rastreo de contactos. Debemos garantizar que las instalaciones de salud sean accesibles, seguras y confiables para las comunidades a las que sirven”añadió, precisando que más del 90% de los casos todavía fueron detectados en Ituri.

Entre los puntos más alentadores, Chikwe Ihekweazu indicó que la tasa de seguimiento de los casos de contacto se acercaba ahora al 80%, que ya había 700 camas disponibles para tratar a los pacientes y que el número de laboratorios había aumentado de uno a catorce.

Además, recordó que actualmente se están probando dos tratamientos in situ y que el Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas (INRB) de Kinshasa, la agencia francesa ANRS MIE y la ONG Alima anunciarán en breve el ensayo clínico de profilaxis post-exposición (EPP) basada en el antiviral obeldesivir en personas que han estado en contacto con casos confirmados.