Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Washington

Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 5:13 p.m.

Actualizado el 11 de agosto de 2025 a las 5:47 p.m. Lectura: 1 min.







Hizo su amenaza. El presidente, Donald Trump, anunciado el lunes 11 de agosto, colocó el mantenimiento del orden en Washington bajo el control de las autoridades federales, así como el despliegue de soldados de la Guardia Nacional: medidas excepcionales para esta ciudad, dice. “Invadido por pandillas violentas”. “Es el día de la liberación de nuestra capital”dijo frente a la prensa.









Si bien las estadísticas oficiales muestran una disminución en el crimen violento en Washington, el presidente estadounidense declaró invocar una medida que lo autoriza a llevar el control de la policía de esta ciudad al estatuto especial en los Estados Unidos. Según el “New York Times”, el número de crímenes violentos estaba allí, en 2024, el más bajo en treinta años, una cifra que todavía está disminuyendo este año. Pero desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que la ciudad era “Invadido por pandillas violentas y delincuentes sedientos de sangre, bandas errantes de jóvenes desatados, drogadictos y personas sin hogar”.





“Se ha convertido en una situación de anarquía completa y total, y vamos a deshacernos de los barrios bajos”dijo, después de haber convocado a las personas sin hogar de Washington para irse ” lejos “ de la ciudad en una publicación el domingo en su plataforma social de verdad. También dijo que quería “Renderizando nuestro capital a nuestra capital”, En referencia a su eslogan de campaña.









El presidente republicano también prometió que su iniciativa no se detendría en Washington, donde decretó un estado de emergencia. “Irá más allá. Comenzamos muy fuertemente en (Washington) y lo limpiaremos rápidamente”dijo, mencionando especialmente Nueva York, Baltimore, Maryland o Oakland, California, todas las ciudades democráticas. Sin embargo, no citó a las ciudades republicanas a las tasas de criminalidad más altas, incluidas Memphis (Tennessee), Saint-Louis (Missouri) o Nueva Orleans (Louisiana), subraya el “New York Times”.





“Abuso de poder”





La Guardia Nacional se usa con frecuencia en los Estados Unidos durante eventos serios para la nación estadounidense, especialmente después del huracán Katrina en 2005.





El 7 de junio, Donald Trump decidió desplegarlo en Los Ángeles, California, en respuesta a manifestaciones contra las redadas de la policía de inmigración, a veces con ropa civil, algunas de las cuales habían recurrido a la confrontación con la policía. Fue entonces la primera vez en sesenta años que un presidente estadounidense desplegó tropas federales sin la solicitud de un gobernador.









La decisión había provocado una fuerte ira en el estado y en el resto del país, Donald Trump fue acusado de“Abuso de poder” Contra una ciudad históricamente democrática y un estado. Hasta el punto de que el Fiscal General de California, Rob Bonta, había anunciado procesarlo en la corte.