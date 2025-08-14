Dos muertes, ayuda solicitada de la Unión Europea ... España plagada de incendios violentos





Durante varios días, España ha estado plagada de incendios mortales que destacan principalmente las regiones de Galicia y Castilla-Et-León. Miércoles 13 de agosto, por la noche, el país de la Península Ibérica tuvo que resolver la ayuda europea para continuar su lucha contra los incendios.









• Dos muertes, al menos siete personas hospitalizadas





El miércoles, siete personas fueron hospitalizadas, incluidas cuatro en estado crítico, en Castilla-Et-León (noroeste), una de las regiones de España más afectadas por incendios. Entre las siete personas cuya hospitalización fue anunciada el miércoles por el gobierno regional de Castilla-et-León, se encuentra en particular un hombre de 37 años quemado en el 85 % del cuerpo.





Las otras tres personas cuyo estado también se considera crítico son una mujer de 56 años, quemada en la mitad del cuerpo, y dos hombres de 64 y 36.









En esta misma región de España, un voluntario de 35 años murió el martes al luchar contra el fuego. Un poco más temprano el martes, las autoridades de Madrid anunciaron la muerte de un hombre, luego de sus ardores graves por todo el cuerpo, en un incendio forestal en Tres Cantos, una ciudad a 25 km del centro de Madrid.





En Castille-et-León, más de 8,000 personas fueron evacuadas como precaución debido a dos incendios en las provincias de Léon y Zamora, según las autoridades.





• Incendios violentos en Galicia y Castilla-Et-León





El miércoles, los bomberos aún luchan contra 14 incendios importantes, especialmente en el norte, aunque la situación tiende a mejorar gracias a una ligera caída en las temperaturas y un poco de lluvia. En Castille-et-León, los incendios han devastado notablemente el sitio natural de Las Médulas, clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.





La otra región donde la situación es la más preocupante es Galicia (Point Northwest), donde unas 11,500 hectáreas ya han sido destruidas por llamas, especialmente en la provincia de Ourense, donde los bomberos no pueden ver un gran incendio en Chandrexa de Queixa.









El noroeste del país concentra la mayoría de los quince grandes incendios que se refieren a los bomberos y autoridades. Según el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, treinta hogares de bomberos se extinguen diariamente en la región.





• España solicita ayuda a la Unión Europea





España llamó el miércoles por la noche el mecanismo de ayuda dentro de la Unión Europea y solicitó “Dos aviones canadair”anunció el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.





“Hemos formalizado esta noche” (Miércoles) Solicitud a la UE “Y pedimos un módulo con dos aviones Canadair” Especializado en lucha contra incendios, dijo el ministro de Cadena Ser.