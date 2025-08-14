Guerra en Ucrania: Zelensky y los europeos chatearán el miércoles con Trump, antes de reunirse con Putin

Publicado el 11 de agosto de 2025 a las 9:19 p.m.

actualizado el 12 de agosto de 2025 a las 10:59 am Lectura: 3 min.







Volodymyr Zelensky y los líderes europeos se dirigirán a Donald Trump el miércoles 13 de agosto. El presidente de los Estados Unidos es ” decepcionado “ Por el rechazo de su contraparte ucraniana, que teme un acuerdo a expensas de Ucrania, de vender territorios para sopesar su reunión con el jefe de estado ruso, Vladimir Putin.





Antes de la cumbre en Alaska, programado para el viernes 15 de agosto y cuyo presidente estadounidense le dijo a la Casa Blanca el lunes para esperar que fuera “Constructivo”Los europeos se esfuerzan por hacer un frente común y redoblar su actividad diplomática.





El lunes por la tarde, Alemania anunció que el canciller, Friedrich Merz, había ” invitado “ Los líderes de los países europeos y la Unión Europea-Francia, el Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia,, los de Ucrania y la organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero también Donald Trump y su vicepresidente J. Vance a Des “Discusiones” Por videoconferencia el miércoles. Organizado por “Grupos temáticos”se relacionarán con posible “Acciones adicionales” Para “Ponga presión sobre Rusia”pero también en “Preparación de posibles negociaciones de paz” y las preguntas “Relacionado con reclamos territoriales y garantías de seguridad” Quien fluye de él, continuó Berlín.









Posteriormente, la presidencia francesa especificó que esta iniciativa había sido tomada en común por el jefe de estado francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer y Friedrich Merz.





Según el periódico diario alemán “Bild”, Volodymyr Zelensky, los europeos y el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, se reunirán primero sin los estadounidenses, antes de comunicar los resultados de sus consultas en un segundo. Los ministros extranjeros de los Estados miembros de la Unión Europea ya se encuentran el lunes de emergencia para evitar un acuerdo entre Washington y Moscú en detrimento de Ucrania.





Rusia “no debería recibir premios”





En Alaska, debe haber una pregunta, según el presidente estadounidense, de un posible acuerdo que proporciona “Exchanges territoriales” Para poner fin al conflicto lanzado por Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Tal como está, la presencia de Volodymyr Zelensky no está programada, incluso si Estados Unidos no lo excluye.





El presidente ucraniano una vez más pidió no ceder a los requisitos de Vladimir Putin. “Rusia se niega a detener las masacres y, por lo tanto, no debe recibir recompensas o ventajas. Y no es solo una posición moral, es una posición racional”escribió en Facebook.









Para el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia “Debe incluir Ucrania y la UE” porque “Es una cuestión de seguridad para Ucrania y para toda Europa”. El jefe de estado ucraniano, que ha pasado en los últimos días con una docena de líderes europeos, enfatizó que Kiev trabajó ” Por supuesto “ con los Estados Unidos.





Vladimir Putin, por su parte, conversó con nueve jefes de estado o gobierno en tres días, incluido el primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente chino, Xi Jinping, y el brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.





Impulso ruso en Ucrania





Donald Trump, quien había prometido liquidar el conflicto ucraniano en veinticuatro horas a su regreso a la Casa Blanca, comenzó un espectacular acercamiento con el presidente ruso. Pero ha demostrado una creciente frustración, Rusia había intensificado sus bombardeos de Ucrania en los últimos meses.





El anuncio de la cumbre de Alaska intervino el viernes 8 de agosto, el mismo día del vencimiento de un ultimátum lanzado en el Kremlin para poner fin al peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, los enfrentamientos han continuado con seis muertos identificados en huelgas rusas el domingo en Ucrania. Veinte personas también resultaron heridas cuando una bomba de planificación rusa alcanzó, el mismo día, la altamente frecuentada estación de autobuses de Zaporijjia, en el sureste del país.









El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el lunes, tomando una nueva aldea en la región de Donetsk ucraniana (este), la de Fedorivka, ubicada al noreste de Pokrovsk y Myrnohrad, amenazó a ciudades de rodeo debido al avance continuo de las tropas rusas en este sector durante más de un mes.





El ejército ruso actualmente controla aproximadamente el 20 % del territorio ucraniano. Moscú afirma que Ucrania le da cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia y Kherson), además de Crimea anexada en 2014, y que renuncia a las entregas de armas occidentales y cualquier membresía en la OTAN. Requisitos inaceptables para Kyiv.