Trump insta a Teherán a “tomarse serio”, Irán responde a su plan de paz

Donald Trump instó el jueves a Irán a “Ponte serio rápido antes de que sea demasiado tarde”mientras que medios oficiales iraníes afirman que Teherán ha respondido al plan estadounidense de cese de hostilidades y está a la espera de un regreso. El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo que vio “señales fuertes” en cuanto a un posible acuerdo, después de casi cuatro semanas de una guerra cuyas consecuencias económicas globales se sienten cada día un poco más.

Islamabad transmitió a Irán una propuesta estadounidense para silenciar las armas, que según los medios estadounidenses e israelíes contiene 15 puntos, en buenos términos con ambos países, según dos altos funcionarios paquistaníes. Aquí están los últimos acontecimientos relacionados con la guerra en el Medio Oriente, que ha entrado en su día 27.

El ejército israelí afirmó este jueves haber realizado “huelgas a gran escala” en varias zonas de Irán, incluida Isfahán, en el centro del país, diciendo que habían atacado “infraestructura del régimen terrorista iraní en varios lugares del país”. La agencia de noticias iraní Fars informó en Telegram que dos zonas residenciales en Isfahán habían sido atacadas.

El ejército israelí indicó este jueves que estaba respondiendo a los ataques con misiles iraníes disparados en dirección a Israel, mientras se activaban sirenas de alerta en el centro del país, determinadas zonas de Jerusalén y la Cisjordania ocupada. “Los sistemas de defensa (antiaéreos) están en acción para interceptar la amenaza”dijo el ejército en un comunicado, más de 14 horas después del ataque reportado anteriormente. Magen David Adom (MDA), el equivalente israelí de la Cruz Roja, anunció “Seis heridos por el estallido de la explosión” en Kafr Qasem.

Emiratos Árabes Unidos indicó este jueves que estaban respondiendo a ataques con drones y misiles desde Irán. “Las defensas aéreas están respondiendo a las amenazas de misiles y drones de Irán”indicó en X el Ministerio de Defensa de los Emiratos. Arabia Saudita y Kuwait también dijeron que se enfrentaban a nuevos ataques.

El Ministerio del Interior kuwaití también anunció la detención de seis personas vinculadas al movimiento libanés proiraní Hezbolá, acusadas de querer fomentar “asesinatos” en el emirato.

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, habló de “señales” Los iraníes están a favor de negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra. “Tanto Estados Unidos como Irán han enviado señales para las negociaciones, ofreciendo un rayo de esperanza para la paz”le dijo a su homólogo egipcio, Badr Abdelatty.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, le aseguró que había “señales fuertes” en el “posibilidad” un acuerdo con los iraníes. Uno de ellos podría ser la autorización por parte de Teherán del paso de diez petroleros por el estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace semanas. El presidente Donald Trump habló sobre el pasaje. “diez barcos”, como un ” regalo “, al considerar que este gesto demuestra que su administración “negociado con las personas adecuadas” en Irán.

Donald Trump estimó que los líderes iraníes responsables de ” negociar “ con Washington temiendo ser “matar solos”. “Están negociando, realmente quieren llegar a un acuerdo. Pero tienen miedo de decirlo porque piensan que, de lo contrario, su propia gente los matará”.declaró el presidente estadounidense.

Con Irán, “las discusiones continúan, son productivas”afirmó anteriormente la Casa Blanca, que negó que las negociaciones estuvieran estancadas. Pero “si Irán se niega a aceptar la realidad actual”si no comprende que ha sido “derrotado militarmente”Donald Trump es “Listo para desatar el infierno”advirtió su portavoz.

El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo a la televisión estatal que Irán no ha “sin intención de negociar” pero de “seguir resistiendo”. Por parte de los americanos, “Hablar ahora de negociaciones es admitir la derrota”estimó. Añadió que el Estrecho de Ormuz es “Cerrado sólo a los enemigos”precisando que el ejército iraní ya había “Paso seguro garantizado” a barcos de países amigos. La República Islámica quiere “Termina la guerra en tus propios términos”enfatizó.

Teherán rechazó, según la televisión estatal, el plan estadounidense de 15 puntos destinado a poner fin a la guerra, documento que le envió el mediador paquistaní. El embajador de Irán en Pakistán dijo que no había habido conversaciones entre Washington y Teherán para lograr la paz.

Los intercambios se producen entre bastidores a través de intermediarios y, según la agencia de noticias Tasnim, que cita una fuente anónima, Irán respondió de esta manera a la propuesta de 15 puntos que había recibido a través del mediador paquistaní. Puso cinco condiciones para el cese de hostilidades y ahora está a la espera “un regreso” de la otra parte.

Donald Trump repitió que Irán “suplicó” concluir un acuerdo, porque el ejército americano había “pateado el trasero”. “Leí un artículo que decía que estaba desesperado por llegar a un acuerdo”dijo, antes de agregar: “Estoy de todo menos desesperado. No me importa ». Sin embargo, también instó a Irán a “Ponte serio antes de que sea demasiado tarde”en su red La Verdad Social.

“Estimamos que llevaríamos entre cuatro y seis semanas cumplir nuestra misión”afirmó el presidente estadounidense en el Consejo de Ministros, calificando la ofensiva estadounidense-israelí como un “pequeño desvío” que “terminará pronto”.