El reconocimiento facial, “característico de los regímenes autoritarios”, por Thomas Le Bonniec

16 de marzo de 2026, los medios de investigación. “ Divulgado » reveló que gendarmes y policías franceses utilizan desde 2022 un software de reconocimiento facial denominado NEO (New Operational Equipment), en su teléfono de atención, y al margen de cualquier marco legal.

Directamente conectado al expediente llamado “Tramitación de Antecedentes Judiciales” (TAJ), donde están registradas decenas de millones de personas, tanto sospechosas como víctimas, y que incluye nueve millones de retratos, NEO permite realizar un seguimiento directo de los ciudadanos. Esto se puede hacer sobre la marcha, o bajo coacción, como en el caso de Roger (un seudónimo), quien cuenta a “Disclose” cómo la policía le sujetó la cara para tomarle una foto, para recitar inmediatamente su identidad y sus antecedentes.

Estos métodos son extremadamente preocupantes porque, según la investigación de Disclose, son antiguos, están muy extendidos y van más allá de la legislación francesa que prohíbe la consulta al TAJ y el uso del reconocimiento facial durante una operación de control de identidad. Es difícil no ver en esto una normalización de la vigilancia constante y masiva, característica de los regímenes autoritarios.

El sociólogo y miembro de Quadrature du Net (asociación para la defensa de las libertades en Internet, nota del editor) Félix Tréguer escribe así en su libro “Tecnopolicía” (Ediciones Divergencias, 2024) : “Si nuestras abuelas y abuelos hubieran tenido que vivir a principios de la década de 1940 en un mundo saturado con las tecnologías que (la industria de CCTV y el Ministerio del Interior) fabricar y promocionar, probablemente no habrían sobrevivido más de tres semanas escondidos. »

Si cree que la comparación es atrevida, dirija su mirada hacia Estados Unidos. La agencia federal ICE, para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, principal responsable de rastrear a los inmigrantes indocumentados, también tiene una herramienta de reconocimiento facial. Sus agentes también pueden acceder a las cámaras de vigilancia del tráfico (Flock) y, a través de una herramienta desarrollada por Palantir, a datos de salud que les permiten realizar una geolocalización predictiva.

Como recuerda el “New York Times”, estas herramientas también se utilizan masivamente contra ciudadanos estadounidenses que se oponen a las operaciones de ICE en las calles. , quien reprime muy violentamente cualquier resistencia. En enero de 2026, sus agentes asesinaron a los manifestantes Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis, Minnesota.

Las leyes de seguridad que se suceden y se acumulan no sólo son preocupantes o problemáticas, sino que representan un peligro existencial para la democracia y el Estado de derecho. En Francia, este proceso está particularmente avanzado.

En 2024, la Asamblea Nacional votó a favor de experimentar el reconocimiento facial para los Juegos Olímpicos y luego su extensión hasta diciembre de 2027. Y esto, a pesar de las advertencias de los expertos que subrayaban los riesgos que planteaba para las libertades individuales.

Este miércoles 25 de marzo, el Ministro del Interior Laurent Nuñez presenta su proyecto de ley denominado RIPOST, deseando experimentar con “lectura automatizada de matrículas” y el “videoasistencia” para asegurar una “continuo de seguridad”. Para intentar tranquilizar, el Ministerio del Interior especifica: “No es una herramienta de reconocimiento facial y no está interconectada con archivos policiales. » Esta frase es una admisión encubierta: se trata de desplegar más herramientas de videovigilancia algorítmicas y de encender un contrafuego tras las revelaciones de “Disclose”.

A nivel europeo, es la directiva Omnibus, propuesta para votación por la Comisión Europea este año, la que debilita el Reglamento general de protección de datos (GDPR) y el de la IA (AI Act), dos textos que tuvieron el mérito de proponer un marco jurídico para el uso de estas tecnologías.

“Lo que pasa en Palestina no se queda en Palestina”me dijo Marwa Fatafta, gerente de promoción de la ONG Access Now, cuando la entrevisté en junio de 2024.

De hecho: las consecuencias están más cerca de lo que uno podría pensar.

En su libro “El Laboratorio de Vigilancia »el periodista Antony Loewenstein recordó la existencia de la aplicación El reconocimiento facial Blue Wolf desarrollado y utilizado por el ejército israelí para crear un “Facebook para los palestinos”. Desplegado en los puestos de control de Cisjordania, se trata en realidad de una herramienta de vigilancia y control, como explica uno de los soldados de las FDI a la ONG israelí “Breaking the Silence”, que consiste en recoger las identidades y los rostros de los palestinos para realizar un reconocimiento biométrico. Desde hace años, el ejército israelí, en particular la unidad 8200, experimenta con armas y herramientas de vigilancia digital en colaboración con un ecosistema de empresas emergentes que luego exportan sus conocimientos: es el caso en Francia de la empresa israelí Briefcam.

“Disclose” reveló en 2023 que su software Sinopsis del vídeodotado de funcionalidades de reconocimiento facial ilegales en Francia, equipa a la Policía Nacional (en cuatro regiones y dos prefecturas) y a la Gendarmería Nacional desde 2018. Ante el escándalo, el Ministerio del Interior acabó anunciando su desactivación en octubre de 2024. Seis años de ilegalidad, interrumpidos sólo tras ser sorprendidos en el acto por periodistas de investigación.

Los métodos de vigilancia, control y represión se prueban primero en las periferias, en los pobres, en los inmigrantes, en nuestros conciudadanos de ultramar, en los suburbios. Por tanto, están justificados y normalizados. Luego se vuelven contra los habitantes de la metrópoli y del centro de la ciudad.

Cuando el nuevo alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, fue recibido el martes 17 de marzo de 2026 en BFMTV, el periodista Olivier Truchot le dijo: “Todavía resulta extraño corear “todos somos hijos de Gaza” la noche de las elecciones municipales en el salón comunitario del ayuntamiento. » Señor. Bagayoko responde: “No se entiende nada de la situación en la que nos encontramos con un genocidio en marcha, y es cierto que hay un termómetro diferente en territorios populares como Saint-Denis y Pierrefitte-sur-Seine. »

El señor Bagayoko anunció que quería reducir el número de cámaras de vigilancia y desarmar a la policía municipal, como informó “le Parisien”, empezando por el infame LBD (para lanzar balas de defensa). Porque el nuevo alcalde y sus partidarios han identificado claramente la continuidad de la represión colonial y el consenso de seguridad. Esto postula que más vigilancia significa más seguridad. De ahí la idea común, compartida por el Partido Socialista, los republicanos y la extrema derecha, incluidos los partidos macronistas, de que es necesario aumentar el número de cámaras, más videovigilancia y legalizar el equipamiento de herramientas de reconocimiento biométrico para la policía.

La forma de la herramienta dirige y determina su acción. Esta es la razón por la que software como NEO ya contiene en sí mismo esta tendencia autoritaria hacia la vigilancia masiva. Y, del mismo modo, conduce a la negación del derecho a resistir la opresión: por tanto, es una herramienta tiránica. Por lo tanto, acojamos con satisfacción la iniciativa del Sr. Bagayoko, que señala el comienzo del desmoronamiento de este consenso, y esperemos que otros municipios sigan su ejemplo. Una vez que hayamos demostrado lo obvio, que la vigilancia está reñida con la seguridad, se lograrán enormes avances en la lucha contra la extrema derecha.

EXPRESO ORGÁNICO

Thomas Le Bonniec Es estudiante de doctorado en sociología en el Institut Polytechnique de Paris, bajo la supervisión de Antonio Casilli dentro del grupo Digital Platform Labor (DiPLab). En 2019, ayudó a revelar cómo Siri, el asistente de voz de Apple, recopilaba grabaciones de audio de los usuarios sin su conocimiento, lo que recientemente provocó la apertura de una investigación en Francia.