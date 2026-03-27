Las preguntas que surgen tras la reinstauración de las pruebas de feminidad por parte del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) restableció el jueves las pruebas genéticas para determinar la feminidad a partir de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, prohibiendo a los atletas transgénero y a una gran proporción de atletas intersexuales participar en el deporte femenino. Sin embargo, en los últimos meses se han multiplicado las advertencias sobre el regreso de las pruebas genéticas en el deporte, procedentes de científicos, relatores de las Naciones Unidas, abogados y organizaciones de derechos humanos. Preguntas, reacciones… Hacemos balance.

“La elegibilidad para cualquier evento femenino en los Juegos Olímpicos ahora está reservada a personas de sexo biológico femenino”no portadores del gen SRY (gen que determina el sexo de un individuo, nota del editor), explicó el COI en un comunicado de prensa, tras una votación “unánime” de su comité ejecutivo.

En concreto, corresponderá a las federaciones internacionales y a los organismos deportivos nacionales organizar estas pruebas cromosómicas, que deberán ser superadas. “sólo una vez en la vida del deportista”indicó el COI.

El organismo se dirige a los atletas transgénero y a algunos atletas intersexuales, quienes naturalmente portan variaciones genéticas pero son consideradas niñas desde su nacimiento. Algunos deportistas podrían escapar de esta normativa si demuestran su “insensibilidad total a los andrógenos”es decir, la incapacidad de su organismo para utilizar la testosterona, prueba que requiere investigaciones costosas y complejas.

Estas políticas ya están vigentes desde el año pasado en tres disciplinas, atletismo, boxeo y esquí. Pero su aplicación plantea dificultades prácticas y jurídicas. En Francia, las leyes de bioética no permiten pruebas genéticas sin necesidad médica. Aplicado a partir de los Juegos Olímpicos de 2028 y “no retroactivo”esta medida no pone en duda la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de París por la boxeadora argelina Imane Khélif. Portadora del gen SRY, nació niña y el COI la presentó constantemente como tal cuando su feminidad era atacada.

“Estoy muy orgulloso de este trabajo”declaró a la prensa Kirsty Coventry, presidenta del COI, para quien la nueva política del comité “apoya la igualdad, la justicia y la seguridad en los campos de juego”.

El restablecimiento de las pruebas genéticas está en consonancia con la ideología de Donald Trump, que ya había tomado medidas similares. Al comienzo de su segundo mandato, prohibió por decreto a las atletas transgénero participar en los deportes femeninos. Donald Trump celebró la decisión del COI en su red Truth Social. “¡Esto sólo está sucediendo gracias a mi poderoso decreto que defiende a las mujeres y a las niñas! »escribió el curador.

El COI ya había utilizado pruebas cromosómicas de feminidad entre 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, antes de abandonarlas en 1999 bajo la presión de la comunidad científica que cuestionaba su pertinencia y de su propia Comisión de Atletas.

Si bien Kirsty Coventry aún no se ha reunido con Donald Trump, anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, esta política plantea el principal tema de posible conflicto con el presidente estadounidense: al inicio de su segundo mandato, había prohibido por decreto a las atletas transgénero del deporte femenino.

La relevancia de las pruebas genéticas es controvertida. Un editorial del British Journal of Sports Medicine publicado en febrero de 2026 destaca que todavía no existe “datos científicos de calidad aceptable sobre una posible ventaja en el rendimiento deportivo” en personas intersexuales portadoras de un gen SRY.

Desde el punto de vista jurídico, 22 juristas de todo el mundo pidieron el miércoles a los deportistas y a las autoridades nacionales que rechacen las pruebas genéticas, que según ellos violan una cascada de leyes nacionales e internacionales en materia de no discriminación, bioética o protección de la vida privada.

Sobre este tema se pronunció Marina Ferrari, ministra de Deportes. “Estas pruebas, realizadas desde 1967, finalizaron en 1999 debido a fuertes reservas de la comunidad científica sobre su interés. Francia lamenta este paso atrás”escribió en un comunicado enviado a la prensa.

El Ministro de Deportes habló de un “gran preocupación por esta decisión”. Añadió que esto plantea “suscita gran preocupación ya que se dirige específicamente a las mujeres, al establecer una distinción que socava el principio de igualdad”.

El Comité Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF) estimó el jueves 26 de marzo que las pruebas de feminidad restablecidas por el COI con vistas a los Juegos de Los Ángeles-2028 “plantean importantes cuestiones éticas y científicas”sin contar el “dificultades prácticas” en Francia donde estas pruebas no están autorizadas. Así, el “La realización de tales pruebas vulnera las disposiciones de las leyes de bioética y del Código Civil que, hasta la fecha, prohíben su realización en los laboratorios de nuestro país”, dijo el CNOSF.

Ante cualquier inquietud, Kirsty Coventry explicó que si la implementación de estas pruebas es ilegal en un país, “Los deportistas tendrán la oportunidad de hacerse test cuando viajen a otras competiciones”.

Por su parte, la organización Sport and Rights Alliance denunció un enfoque en las reglas de elegibilidad para el deporte femenino. “lo que distrae la atención de problemas reales como la desigualdad en la financiación, el acceso a los deportes, las diferencias salariales y la violencia”.