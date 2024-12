Trump II: la bofetada contra el #MeToo

Publicado el 25 de noviembre de 2024 a las 20:00 horas.

Para su próximo gobierno, el futuro presidente estadounidense se rodea de hombres blancos que se creen todopoderosos y que institucionalizan la misoginia. Estos nombramientos y el programa reflejan un supuesto proyecto de depredación.

La retirada de Matt Gaetz, que alguna vez fue candidato a ser Ministro de Justicia, no cambia nada: las opciones de Donald Trump para su gobierno, por no hablar de su programa, reflejan, entre otras cosas, un deseo de venganza contra el #MeToo. Este movimiento feminista, surgido del caso Weinstein, las Marchas de las Mujeres (Marcha de las Mujeres, manifestación política el 21 de enero de 2017 en Washington)y muchas influencias globales, tomaron forma en Estados Unidos durante el primer año del primer mandato de Trump. Y esto no es en absoluto una coincidencia. el 47mi El presidente sabe muy bien que la primera fuerza de oposición a sus políticas y a su persona han sido, son y serán las feministas. Por eso pretende luchar contra ellos.

Seamos claros: no se trata sólo de revisar los logros del feminismo. Es, para una “broligarquía” (término construido en alusión a la cultura hermanoque mezcla camaradería y competencia y excluye a las mujeres, nota del editor) de hombres blancos que se creen todopoderosos e irresponsables, ni en sus vidas ni en sus negocios, para institucionalizar la misoginia, empezando por el verbo. Como Nick Fuentes, famoso supremacista blanco, antisemita, opuesto al derecho al voto de las mujeres, que hizo un vídeo el día después del 5 de noviembre (“Tu cuerpo, mi elección. Para siempre «) donde, como un demonio burlón, se regodea con esta promesa de guerra hecha a las mujeres. De manera similar, el ex miembro del personal de la campaña de Trump y asesor del Proyecto 2025, John McEntee, se filmó diciendo: “ No entendiste cuando defendimos el votación sólo por correo. Nosotros quiso decir “varón”, varón. »

Además, varios posibles miembros del gobierno de Trump II tienen un pasado turbulento en materia de violencia sexual, lo que hace creer que se trata de un criterio de reclutamiento por parte de un presidente condenado en un proceso civil y acusado por una treintena de mujeres de violación o agresión sexual. agresión sexual. Por tanto, el nombramiento de Brett Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema en 2018 fue una prueba. Matt Gaetz, considerado para la Justicia y luego destituido, había hecho correr mucha tinta en la prensa. Este representante electo de Florida a la Cámara de Representantes (donde no desea regresar), fue objeto de una investigación judicial y parlamentaria por malversación de fondos de un menor, tráfico sexual y consumo de drogas. Entre su antología de declaraciones se encuentra ésta: “Las mujeres que toman anticonceptivos son demasiado feas para quedar embarazadas”.

Salga de Gaetz, por lo tanto. Quedan, al menos, los posibles futuros ministros de Defensa, Sanidad y Educación. Pete Hegseth es la elección de Trump para el Pentágono. Este presentador de Fox News, aunque sostiene que la relación era consensual, hizo firmar un acuerdo de confidencialidad a una mujer que le acusaba de una violación cometida en 2017. También cree que las mujeres soldados no son aptas para ocupar puestos de liderazgo en combate. Linda McMahon está en camino de convertirse en Ministra de Educación. Cofundadora de World Wrestling Entertainment, empresa especializada en la organización de combates de lucha libre, fue investigada por complicidad en trata y abuso sexual cuyas víctimas eran jóvenes reclutados para las peleas, LA “chicos del anillo”. Ella también niega los hechos. Mientras tanto, Robert F. Kennedy Jr. dice “no recordar” de haber tocado repetidamente a la niñera de sus hijos, quien lo acusó de tales actos en los años 1990.

Un supuesto proyecto de depredación

Además de los nombramientos, el programa del próximo presidente refleja un proyecto de depredación asumida. La depredación de la naturaleza, en primer lugar, con el probable abandono del mayor número posible de políticas medioambientales, o incluso la desaparición de organismos responsables de la preservación del clima, la biodiversidad y los animales, y el resurgimiento de las industrias fósiles. La depredación de la ciencia, por tanto, con la desfinanciación planificada de numerosos programas de investigación, también en el ámbito de la salud, la continuación de los ataques contra las ciencias humanas y sociales y la promoción del revisionismo (sobre la historia de la esclavitud, por ejemplo). A esto se sumarán retrocesos en los derechos de las mujeres (salud, empleo) y de las minorías (expulsiones masivas, cancelación de políticas antidiscriminatorias, etc.).

Son también los adversarios o críticos, calificados como“enemigos”quiénes son el objetivo, o incluso cuyo nombre aparece en «liza». Hombres y mujeres del derecho o de la política, periodistas, autores e investigadores se encuentran en una caza de brujas a gran escala, ayudada por las herramientas de vigilancia y acoso de las redes sociales. Trump pretende asustar y silenciar las voces políticas disonantes, mientras promociona la libertad de expresión. El presidente electo, ignorando la separación de poderes, amenaza a los senadores republicanos si no apoyan sus nominaciones y pretende utilizar el Departamento de Justicia para ajustar cuentas con el fiscal Jack Smith (que investiga la malversación de fondos de Trump durante su primer mandato). ), validar la existencia de (inexistente) fraude en las elecciones presidenciales de 2020 e indultar a los insurgentes del 6 de enero. La brutalidad como modo de gobierno.

2017 fue el año de la movilización feminista anti-Trump, con resonancia global. Esperemos y veremos el 2025.