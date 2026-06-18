Trump firma el acuerdo Irán-Estados Unidos junto a Macron, Pezeshkian lo rubrica remotamente... Una mirada retrospectiva a la noche en la que sucedió todo

La firma estaba prevista inicialmente en Ginebra el 19 de junio. También se esperaba que asistiera el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Pero por una vez, Donald Trump lo ha sacudido todo. La tarde del miércoles 17 de junio, el propio presidente estadounidense firmó el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, bajo el oro del Palacio de Versalles, rodeado de Brigitte y Emmanuel Macron.

Si el presidente multimillonario permaneció en Ginebra durante el G7 organizado en Evian (ambos a orillas del lago Lemán), no se quedó allí para firmar junto a su homólogo iraní. Al no lograrse completamente la paz, el apretón de manos se pospone porque sería potencialmente perjudicial en caso de que las discusiones fracasaran. Resultado: el presidente iraní, Massoud Pezeshkian, rubricó a distancia el texto en el que Teherán se compromete a reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz y, en el marco de futuras negociaciones, a diluir su uranio enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Al margen del G7, Emmanuel Macron invitó a su homólogo estadounidense a una cena de gala en el Palacio de Versalles el miércoles por la noche para celebrar los 250 años de la independencia estadounidense. Una bienvenida con gran pompa que deleitó al huésped: “Versalles no está bañado en oro, es pesado”exclamó Donald Trump el 16 de junio. ¿Fue el Salón de los Espejos el que decidió adelantar su calendario con Irán? Aún así, al salir del Palacio de Versalles, dijo a la prensa: “Acabo de firmarlo. »

Poco antes de las dos de la madrugada, la Casa Blanca publicó un vídeo sobre X donde vemos al republicano sentado en la mesa de la recepción junto a Emmanuel y Brigitte Macron. Detrás de él, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Donald Trump firma el acuerdo, antes de ser aplaudido por toda la asamblea. “El presidente Trump firmó esta tarde en Versalles el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Este acuerdo allana el camino para una paz duradera y permite la reapertura del Estrecho de Ormuz”Luego dio la bienvenida a Emmanuel Macron en un vídeo publicado en su cuenta X.

Por parte iraní, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaïl Baghaï, indicó que el texto había sido rubricado por el presidente Massoud Pezeshkian. “Este acuerdo marca el fracaso de Estados Unidos” contra Irán, declaró el miércoles por la tarde el jefe del equipo negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.

El secretario general del grupo chiita libanés Hezbollah, pro Teherán, Naïm Kassem, calificó este acuerdo de “gran victoria” para Irán, al que agradeció haber insistido en incluir el frente libanés. El memorando de entendimiento prevé el cese inmediato de las hostilidades e incluye el frente libanés donde el ejército israelí seguía combatiendo el miércoles: anunció la muerte de uno de sus soldados y otros siete resultaron heridos.

Esta firma significa que el Estrecho de Ormuz será “instantáneamente” reabierto y pondrá fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes ” inmediatamente “afirmó el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuya mediación fue crucial. Un anuncio que inmediatamente provocó la caída del precio del petróleo. Shehbaz Sharif también indicó que el viernes se llevaría a cabo una ceremonia en Suiza para “conmemorar este hito e iniciar debates técnicos”. Aún no se conocen las personalidades presentes.

Como recordatorio, Washington y Teherán acordaron esta semana este acuerdo para poner fin al conflicto lanzado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que dejó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano.

En un mensaje televisado, el líder del Hezbollah libanés pidió “aprovecha” de este acuerdo para “expulsar a Israel” del Líbano. También pidió al gobierno libanés que detenga las negociaciones directas con Israel, iniciadas desde abril bajo los auspicios de Washington. El presidente libanés, Joseph Aoun, había asegurado previamente que el proceso estaba ” independiente “ del acuerdo americano-iraní.