Mbappé silencia a los que odian, Infantino disfruta de un jet privado: el boletín de Trump sobre el Mundial

¡Uf! Mantuvimos el trasero firme durante la primera parte, pero Francia terminó resistiendo al vencer a Senegal por 3-1. Una victoria inmediata recuperado eh, celebrado por la clase política francesa, empezando por Emmanuel Macron en su informe ante las cámaras del G7. Sobre el terreno de juego, Kylian Mbappé abrió el marcador y luego marcó un espléndido tercer gol que aniquiló de una vez por todas a la familia francesa. Por mucho que lo critiquemos (sí, sí, te escuchamos), ¡el delantero del Real Madrid va camino de regalarnos un Mundial loco!

Para no quedarse atrás, Lionel Messi volvió a demostrar durante la noche que es un genio del fútbol. Con su hat-trick ante Argelia, el argentino se unió al alemán Miroslav Klose en lo más alto del ranking de máximos goleadores de la historia de los Mundiales con 16 goles. “Es sólo una estadística y nada más”comentó con seriedad. La clase. Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

Para los que no lo siguen, la selección francesa empezó el Mundial el martes contra Senegal. Una magnífica victoria por 3-1 que tardó mucho en concretarse pero que alegra mucho, también a los casi 14 millones de espectadores de M6. Este partido fue una venganza para Kylian Mbappé. Porque estuvo lejos de ser unánime: falta de deporte durante la preparación, una actitud a veces considerada altiva (“Ya me odian bastante”.declaró a “Parisien” para justificar que ser presidente no está en “(es) sus proyectos”incluso si “bastantes personas” habla con él al respecto), criticado por oponerse al Rally Nacional en una entrevista con “Vanity Fair”…

Autor de un doblete, el delantero de 27 años finalmente respondió sobre el horrible césped del MetLife Stadium: decir que es en este estadio donde se disputará la final… Si tomamos un punto estadístico, Kylian Mbappé anotó sus goles 57.º y 58.º con la camiseta azul, batiendo así el récord de autobuses registrados en la selección francesa que ostentaba Olivier Giroud. “Bien hecho Kyks”saludó en Instagram al legendario goleador que pasó por el Chelsea (no nos cansamos de mencionar a este increíble club). Con 14 goles en tres Mundiales, “Kiki” también se convirtió en el máximo goleador francés en esta competición, por delante de Just Fontaine (¡13 goles en un Mundial!). Dos goles más y igualará a Lionel Messi en el ranking de máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

“Es África la que habrá vencido a África. » No, no fue el ex diputado RN Grégoire de Fournas, quien lanzó “que vuelva a África” al diputado del LFI Carlos Martens Bilongo, sino al presidente de la Asamblea Nacional senegalesa. Interrogado por France 24 y RFI, Ousmane Sonko – rompiendo su prohibición con el presidente Bassirou Diomaye Faye – declaró su “lectura política” del partido contra Francia. Esta frase, que hace referencia al origen africano de varios jugadores de la selección francesa, fue inmediatamente retomada por la extrema derecha y sus relevos mediáticos (el imperio Bolloré, todo eso, todo eso). “Esto es racismo autorizado”fustigó al diputado RN Julien Odoul en CNews, atacando al periódico “L’Equipe”, según él de extrema izquierda.

El comentarista argentino del canal DirecTV, Pablo Giralt, también hizo su comentario racista, declarando que el partido entre Francia y Senegal es “un enfrentamiento entre dos países africanos”. Ya blanco de ataques racistas, recordamos con dolor el canto de los argentinos en 2024, la selección francesa no volverá a salvarse este año.

Cuando Canadá dice no, significa no. La justicia del país coorganizador del Mundial ha confirmado la denegación de entrada en su territorio del jugador ghanés Thomas Partey, informó la CBC, la televisión pública canadiense. ¿La razón? El centrocampista -que se ha declarado inocente- está acusado de violación y agresión sexual por parte de cuatro mujeres. Pasado por el Arsenal londinense entre 2020 y 2025, será juzgado en el Reino Unido en 2027. Por tanto, la selección de Ghana tendrá que prescindir de él durante su primer partido, este miércoles por la noche en Toronto, contra la de Panamá. El segundo partido tendrá lugar en Estados Unidos, donde las normas de inmigración varían: ¿Será Donald Trump tan estricto como injusto con sus seguidores de varios países africanos?

Ay Gianni Infantino… Servidor problemático de Su Alteza Trump y de un montón de regímenes autoritarios anteriores a él, el presidente de la FIFA cree que el organismo internacional “No es la policía del mundo”. Como era de esperar, tampoco es un modelo de ecología: la suiza utiliza un jet privado para asistir a dos partidos del Mundial al día, revela el “New York Times”. Viajes normalmente reservados a jefes de Estado y dignatarios internacionales, apoyados por los comités anfitriones. El diario estadounidense recuerda irónicamente que la FIFA indica en su estrategia que desea “crear conciencia sobre el cambio climático y promover el consumo responsable entre las partes interesadas relevantes”. NOS REÍMOS.