Bagayoko hace silbar a RN y LR, el descanso fresco calienta a los aficionados: el boletín de la Copa Mundial Trump

Ahí lo tienes, ya se acabó. ¡Quédense tranquilos, no el Mundial de 2026! Sólo la primera jornada de la fase de grupos, es decir, cada equipo jugó una vez. Spoiler: todavía quedan 80 partidos repartidos en 31 días. Perdón por los que ya están hartos, el autor de sus líneas está como un loco 😍

Una tregua para deleitarse con este delicioso programa, recordemos que hubo nueve empates en los primeros 24 partidos. No famoso. El miércoles, la Portugal de Cristiano Ronaldo perdió los dientes ante la República Democrática del Congo (1-1). El delantero portugués de 41 años fue duramente criticado en su país, pero también por Thierry Henry, que recordó en la televisión inglesa que “Es el equipo el que debe marcar, no tú”. Pensamos entonces en el pequeño Yoann, siempre “personal” en el recreo (todos hemos conocido alguno), a quien dedicamos esta lección de fútbol. Breve. Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

¡Alerta de controversia! “Silbar la Marsellesa cuando Francia se deshonra por sus acciones a nivel internacional, es un derecho de respuesta popular”declaró el alcalde del LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko al periódico “l’Opinion”. Esta es una declaración divertida que recuerda el partido Francia-Argelia en 2001. “Es historia que se remonta”confió a este respecto la ex ministra de Deportes Marie-George Buffet, quien añadió que “silbar himnos es política, es colonización”.

En cuanto a la declaración del alcalde rebelde, no hacía falta nada más para excitar a sus oponentes, que son muy numerosos. “¿Exactamente a qué personas se dirige el alcalde del LFI de Saint-Denis con cinismo electoral? »preguntó el presidente de RN, Jordan Bardella. “LFI da un nuevo paso: el odio a Francia ya está plenamente asumido”criticó también al secretario general de LR, Othman Nasrou. No es de extrañar que CNews (locutor de comentarios racistas contra el concejal rebelde) también hable mucho de ello. Citemos el fino análisis del abogado Gilles-William Goldnadel: “Bally Bagayoko quiere violar la voluntad del pueblo francés y les escupe” – o la pequeña lección de la falsa socióloga Sabrina Medjebeur – “Creo que Bally Bagayoko debería agradecer a Francia, ya que le permite llevar el pañuelo tricolor. »

Ante el bullicio, Bally Bagayoko se defendió este jueves de todos ” incentivo “ para abuchear el himno nacional. “Explicar un fenómeno nunca ha significado fomentarlo. Tratar de comprender por qué, en determinadas circunstancias excepcionales, se silba La Marsellesa es una cuestión de análisis y reflexión, no de incitación.argumentó en un comunicado de prensa. No estoy seguro de que esto ponga fin inmediatamente a la controversia. Mientras tanto, no hemos oído a nadie de la derecha o de la extrema derecha llorar el escándalo cuando sonó el himno iraní durante el Mundial.

Hablando de silbidos, la pausa fría está empezando a molestar seriamente a todos. De tres minutos de duración, se desarrolla sistemáticamente a mitad de cada parte. Impuesto por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, los jugadores lo utilizan oficialmente para saciar su sed. En realidad, se trata sobre todo de una forma mega-supergrande de difundir anuncios publicitarios vendidos a un precio elevado. Esta micropausa empresarial molesta mucho a los seguidores que la dan a conocer. Durante el partido entre Ghana y Panamá se escucharon abucheos cuando el juego se detuvo. Mismo precio durante Inglaterra-Croacia. Como resumió un fan británico en la BBC: “ Es la americanización del fútbol. » Y eso es NO.

No americanización sino trumpización. Los partidarios ingleses rindieron un vibrante (irónico) homenaje a Donald Trump desviando su famoso lema “Make America Great Again” (Devolver a Estados Unidos su antigua grandeza, en francés). A la salida del estadio de Dallas, donde su selección acababa de derrotar a Croacia (4-2), algunos sostenían una pancarta que desviaba la mítica fotografía de los jugadores ingleses que ganaron el Mundial de 1966. Vemos al presidente estadounidense levantando el trofeo en lugar de Bobby Moore, cuyo tercer nombre es Chelsea, ¡sí, como el club más bello del mundo que apoya el autor de estas líneas!

Derrotado pero lleno de humor. El seleccionador belga de Sudáfrica fue cuestionado por las fuertes críticas contra su equipo derrotado por México (0-2) durante el primer partido del Mundial. Sin desconcertarse, Hugo Broos soltó su mejor anécdota: “Hace ocho meses, cuando nos clasificamos para el Mundial en casa contra Ruanda, alguien se me acercó y me dijo: ‘Entrenador, tenemos que hacerle una estatua en Sudáfrica’. Le dije “Entonces hazlo de madera, así podrás quemarlo más fácilmente cuando pierda”. Esto es lo que está pasando ahora. » Hablando con humor, ¡Hugo es el jefe (lo siento, apesta)!