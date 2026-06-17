El Parlamento Europeo autoriza el retorno de migrantes a centros de detención fuera de la UE

Publicado el 17 de junio de 2026 a las 18:58 horas. Lectura: 2 min.

Centros de detención extraeuropeos para inmigrantes cuyo derecho de asilo ha sido rechazado: ahora es posible. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles 17 de junio el reglamento sobre el retorno de estos migrantes, una reforma de la Unión Europea (UE) que incluye la posibilidad de que sus países miembros celebren acuerdos para instalar centros de detención fuera de las fronteras de la Unión. El texto fue aprobado por 418 votos a favor (218 en contra y 30 abstenciones) durante una sesión plenaria en Estrasburgo.

Este reglamento, impugnado por la izquierda que lo ve como una ilustración de la convergencia de la derecha y la extrema derecha en el hemiciclo, pretende principalmente acelerar las expulsiones. Permite a los Estados miembros que así lo deseen establecer centros fuera de Europa devolver a los exiliados rechazados.

Esta perspectiva es esperada con impaciencia, por ejemplo, por Grecia, que espera tener una estructura de este tipo, a menudo descrita como una “centro de retorno” − a partir de 2027. Alemania, Austria, Países Bajos e incluso Dinamarca también estudian la posibilidad de firmar acuerdos con terceros países para construirlos.

Hoy en la Unión Europea, alrededor del 20% de las decisiones de expulsión de extranjeros ilegales en realidad resultan en un retorno, una estadística ampliamente criticada por los partidarios de una línea migratoria más firme.

Presionada para apretar las tuercas, la Comisión Europea presentó hace un año un texto destinado a aumentar el número de expulsiones, para gran consternación de los funcionarios electos de izquierda y de las ONG de derechos humanos. Argumentaron que la creación de tales centros fuera de la UE conllevaba graves riesgos de violaciones de derechos.

“¡Envíalos de regreso!” » corearon funcionarios electos extremistas. “¡Qué vergüenza!” » Los eurodiputados de izquierdas respondieron.

La ecologista francesa electa Mélissa Camara fustigada “el imperdonable e histórico error de renunciar a los derechos y la dignidad de los exiliados para aprobar un texto cuya única brújula es la xenofobia”.

“Este es un paso histórico para Europa y una prueba de que el cambio es posible”Por el contrario, dio la bienvenida al conservador François-Xavier Bellamy (PPE). Durante los debates, este electo francés no dejó de describir una Europa “impotente ante la inmigración ilegal”que ahora se supone que el texto debería remediar.

Este nuevo endurecimiento de la política migratoria de la UE fue objeto de un acuerdo hace dos semanas entre los Veintisiete y los eurodiputados, pero quedó por ser validado en esta última votación en Estrasburgo.

“Después del consejo (el órgano que representa a los 27), la votación de este texto en el parlamento es un gran paso adelante para fortalecer nuestros instrumentos de protección de nuestras fronteras y control de la inmigración”comentó el ministro francés para Europa, Benjamin Haddad.

En el centro del tablero, el grupo Renew estaba dividido sobre la cuestión de los centros. Algunos cargos electos quisieron excluir a las familias con niños de la posibilidad de deportación a terceros países lejanos, pero no lo consiguieron. “La eficiencia no puede justificar lo injustificable”criticó al eurodiputado belga (Renew) Yvan Verougstraete, que votó en contra. Aseguró que su partido, asociado a la coalición en el poder en Bélgica, presionaría a su país para que se una a España en el campo de los opositores a este texto en el Consejo de la UE.

En la extrema derecha, los Patriotas por Europa se alegraron de ver hasta qué punto sus ideas tenían ahora peso en el debate. “Nuestro grupo fue el acicate ideológico de esta negociación”declaró en vísperas de la votación Jordan Bardella, líder de la Agrupación Nacional en Francia.

Este texto destinado a aumentar y facilitar los retornos había sido solicitado por la mayoría de los países miembros apenas unos meses después de la adopción del Pacto sobre Migración y Asilo, una importante reforma -que entró en vigor el viernes pasado- que ya prevé controles de seguridad reforzados.

En cuanto a la “centros”el Reino Unido tuvo que abandonar un plan similar que incluía la deportación de inmigrantes irregulares a Ruanda, mientras que los centros administrados por Italia en Albania enfrentaron desafíos legales y una implementación lenta.