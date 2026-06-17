Levantamiento de sanciones, fondo de 300 mil millones de dólares, energía nuclear… El acuerdo entre Irán y Estados Unidos es cada vez más claro

Las autoridades estadounidenses han desvelado, este miércoles 17 de junio, el texto del memorando de entendimiento firmado con Irán que deberá firmarse el viernes en Suiza y ratificar la paz en Oriente Medio tras casi cuatro meses de guerra.

En el texto, Teherán se compromete en particular a diluir sus reservas de uranio enriquecido en el marco de negociaciones que tendrán lugar en un plazo de 60 días, a cambio del levantamiento de las sanciones. Esto es lo que contiene este acuerdo, que consta de 14 puntos, publicado íntegramente por el diario estadounidense “New York Times”.

El punto 8 del acuerdo establece que “la República Islámica de Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares”. La cuestión del futuro de la energía nuclear iraní es un punto central en la resolución del conflicto.

Además, en el acuerdo, Irán se compromete a diluir sus reservas de uranio enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses contra él. Los dos países dicen que discutirán un mecanismo para lidiar con las reservas iraníes. “utilizando, como mínimo, un método de dilución in situ bajo la supervisión de la OIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica)”dijo un alto funcionario estadounidense que leyó el texto a los periodistas.

“El hecho de que estén de acuerdo con esto es una victoria importante, realmente importante, para los Estados Unidos de América”.dijo sobre este compromiso iraní durante una conversación telefónica. “Dicen que vamos a destruir las reservas de uranio enriquecido, y así es como lo vamos a hacer, como mínimo”.aclaró, enfatizando que este fue su propio comentario.

Estados Unidos se compromete en este memorando de entendimiento a levantar su bloqueo naval alrededor del Estrecho de Ormuz y “cualquier obstrucción a la navegación hacia la República Islámica del Irán” dentro de los 30 días está escrito.

El protocolo también es clave para una posible reapertura del Estrecho de Ormuz. “Al firmar este MoU, la República Islámica de Irán hará todos los esfuerzos posibles para garantizar el paso libre y seguro de buques comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, y viceversa, por un período de 60 días únicamente”está escrito en el texto. Las negociaciones, abiertas por un período de dos meses después de la firma del acuerdo, deberían permitir que esta medida sea permanente.

En caso de un acuerdo final, Estados Unidos se compromete a facilitar la liberación de un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de Irán.

“Estados Unidos se compromete, con sus socios regionales, a desarrollar un plan definitivo, acordado mutuamente, por un monto de al menos 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán”. cuyas condiciones de implementación deben ultimarse durante las negociaciones, indicó el alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Sin embargo, aclaró que Estados Unidos no estaba obligado a participar financieramente. “Tenga en cuenta que esto no nos obliga en modo alguno a pagar ni un céntimo a los iraníes, ni a contribuir financieramente a este fondo de reconstrucción”dijo. “Lo que esto significa es que si llegamos a un acuerdo final y los iraníes cumplen sus compromisos, permitiremos la flexibilización de las sanciones, lo que permitiría, por ejemplo, a los emiratíes construir una central eléctrica en Irán”..

Después de firmar el acuerdo, Irán podrá vender su petróleo, según el memorando de entendimiento. Y, en términos generales, se levantarán todas las sanciones estadounidenses impuestas en su contra. “Los Estados Unidos de América se comprometen a levantar todas las sanciones impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Junta de Gobernadores de la OIEA y todas las sanciones unilaterales de los Estados Unidos, primarias y secundarias, según un calendario acordado como parte del acuerdo final”.está escrito en el acuerdo.