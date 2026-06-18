Acuerdo entre Estados Unidos e Irán: la anunciada reapertura del Estrecho de Ormuz, un largo desafío tan político como logístico

Los presidentes estadounidense e iraní firmaron a distancia, la tarde del miércoles 17 de junio, el memorando de entendimiento en el que Teherán se compromete, en particular, a reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz. De hecho, Irán está comprometido a “garantizar el paso seguro de los buques comerciales, gratuito durante 60 días únicamente, desde el Golfo Arábigo al Mar Arábigo, y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará inmediatamente” y se restablecerá por completo en un plazo de 30 días, una vez que se despeje el Estrecho de Ormuz.

Tres petroleros de la Compañía Nacional Iraní de Tanques (NITC) ya habían cruzado el paso y la zona bloqueada por Estados Unidos, según el sitio especializado TankerTrackers.com, que precisó: “Estas son las primeras exportaciones de petróleo crudo de Irán en dos meses. »

El bloqueo estadounidense contra los barcos procedentes de puertos iraníes, en respuesta al cierre del estrecho por parte de Irán desde el inicio de la guerra, dura desde mediados de abril. Bombardeado por los hutíes yemeníes y el gobierno iraní durante el conflicto, el estrecho era uno de los pasos marítimos más importantes para la economía mundial, antes de que estallara la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán el 28 de febrero de 2026. Por allí transitaba una quinta parte del petróleo y del gas licuado del planeta.

Su bloqueo provocó un aumento en el precio del barril de petróleo (de 71 dólares a finales de febrero a más de 110 dólares a principios de mayo) y afectó a la economía mundial. Los transportistas, como la francesa CMA CGM, han tenido que suspender el movimiento de muchas cargas y cambiar a otras rutas comerciales, como la que rodea el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, extendiendo los tiempos de tránsito en varias semanas y aumentando los costos de transporte y llegada de mercancías. Pero la reapertura del estrecho llevará sin duda mucho tiempo y primero deberá superar muchos obstáculos.

En tres meses y medio de conflicto, los barcos han sido bloqueados (500 barcos y 20.000 marineros siguen inmovilizados allí) y el régimen de los mulás ha colocado minas. Según la cadena estadounidense CBS News, las minas iraníes Maham 3 y Maha 7, algunas de las cuales salen a la superficie y otras se sumergen bajo el agua, son particularmente peligrosas porque son capaces de detectar barcos tanto acústica como magnéticamente y luego detonarlos. Francia y el Reino Unido dicen que están dispuestos a ayudar a retirar las minas y asegurar este paso estratégico; Italia y Alemania también están dispuestas. Dos cazadores de minas franceses, cuyas identidades no han sido reveladas, ya han sido desplegados cerca del estrecho. Donald Trump inicialmente declaró que él “no necesitaría mucha ayuda” para abrir el estrecho nuevamente. Pero durante la cumbre del G7 en Evian, según dos diplomáticos que asistieron a las discusiones y citados por “Politico”, el inquilino de la Casa Blanca habría negociado una ayuda de los europeos para desminar el estrecho de Ormuz a cambio de su apoyo a Ucrania.

La reapertura del estrecho no significa un regreso instantáneo a la normalidad. Además de la remoción de minas, también será necesario restablecer la confianza de los armadores y de las compañías de seguros. El Departamento de Defensa de Estados Unidos estimó hace unas semanas que el estrecho tardaría unos seis meses en estar plenamente operativo. Las compañías navieras deben reprogramar sus itinerarios, las aseguradoras deben evaluar los riesgos y probablemente ajustar sus tarifas. Ninguna de las principales compañías de seguros se ha comprometido todavía a reanudar la actividad en el estrecho.

El 15 de junio, tras el anuncio del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, el precio del barril de petróleo cayó inmediatamente más de un 5%, alcanzando su precio más bajo desde marzo de 2025. Para los países dependientes de las importaciones de petróleo, como muchos Estados europeos, la reapertura del estrecho representa un punto de inflexión muy tranquilizador a nivel económico. “Un gran paso adelante”según declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas el 17 de junio, en vísperas de una nueva reunión de ministros de Defensa.