Trump está empezando a dudar de Putin: “Tal vez no quiera detener la guerra y caminar”

26 de abril de 2025



26 de abril de 2025

¿Un cambio más para el presidente estadounidense? Donald Trump, quien intercambió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este sábado 26 de abril al margen del Funeral del Papa Francis, expresó dudas significativas sobre el deseo de Vladimir Putin de poner fin al conflicto en Ucrania.





” Tal vez “ que el presidente ruso “No quiero detener la guerra” En Ucrania, dijo Donald Trump, mientras que Vladimir Putin afirma estar listo para negociar el resultado del conflicto “Sin ningún requisito previo”cuando Washington presiona un alto el fuego entre Ucrania y Rusia.









“No había razón para que Putin disparara misiles en civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que, tal vez, no quiere detener la guerra y que me acompaña, y luego debo hacer lo contrario”escribió el presidente estadounidense en su red social de la verdad después de que Rusia reclamó la reconquista completa de la región de Koursk, refutada por Kiev.





El día anterior, el presidente ruso le dijo al emisario de Donald Trump a Steve Witkoff, que está listo para negociar el resultado del conflicto en Ucrania “Sin ningún requisito previo”.









“Una reunión que podría volverse histórica”





Esta declaración del presidente estadounidense se produce después de su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Roma, al margen del funeral del Papa Francisco, un intercambio positivo según las dos partes.





Inclinándose el uno hacia el otro, sus caras se separaron solo de unos pocos centímetros de acuerdo con las fotos transmitidas por la presidencia ucraniana, los dos hombres hablaron unos quince minutos en la Basílica donde se celebró el funeral del Papa.





“Buena reunión. Hemos discutido mucho cabeza. Espero que obtengamos resultados en todos los puntos abordados”comentó al presidente ucraniano en las redes sociales, diciendo que quiere una vez más “Un alto el fuego total e incondicional”. “Una reunión muy simbólica que podría volverse histórica si alcanzamos resultados comunes”.





La Casa Blanca también probó la reunión “Muy productivo”. Donald Trump dejó a Roma justo después de las ceremonias para regresar a los Estados Unidos.









Efervescencia diplomática





Fue la primera vez que los dos líderes se han reunido desde su tormentoso intercambio en Washington el 28 de febrero, cuando Donald Trump y su vicepresidente JD Vance literalmente habían provocado al presidente ucraniano.





En otro cliché, Donald Trump y Volodymyr Zelensky están parados en la Basílica con otros dos aliados principales de Ucrania, el Emmanuel Macron francés y el británico Keir Starmer, las dos potencias nucleares europeas que pueden ser llamadas a desempeñar un papel importante en proporcionar posibles garantías de seguridad a Ucrania en caso de cesación de las hostilidades.





Keir Starmer y Volodymyr Zelensky también discutieron juntos “El progreso realizado en los últimos días para garantizar la paz justa y duradera en Ucrania”. “Acordaron mantener la dinámica y continuar trabajando activamente con sus socios internacionales”según un comunicado de prensa del gobierno británico.





Volodymyr Zelensky también conoció a Emmanuel Macron solo y debía ver a Ursula von der Leyen por la tarde.





Los funerales del Papa fueron el lugar de cierta efervescencia diplomática alrededor de la Guerra de Ucrania, a la que Donald Trump quiere poner fin lo más rápido posible, poniendo Volodymyr Zelensky bajo alta presión y, mientras está en el frente, Rusia consolida su ascendente.









“Muy cerca de un acuerdo”





Donald Trump había asegurado la noche del viernes al sábado que Rusia y Ucrania estaban “Muy cerca de un acuerdo”sin revelar el contorno.





Donald Trump también aseguró en una entrevista con la revista “Time” transmitida el viernes por la noche que Rusia mantendría a Crimea, la península ucraniana que anexó en 2014.







“Rusia mantendrá a Crimea. Y Zelensky lo entiende”.





A lo que Volodymyr Zelensky había reafirmado que Crimea pertenecía a Ucrania.







“Nuestra posición permanece sin cambios (…) Todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania”.





La aceleración de las discusiones también se manifiesta en los canales entre Washington y Moscú. Vladimir Putin, con quien Donald Trump ha comenzado un acercamiento sensible durante varios meses, dijo el “Posibilidad” de “Negociaciones directas” Entre Moscú y Kyiv.





No hubo negociación directa entre los dos beligerantes para discutir un conflicto que se detuvo de quienes fracasaron en 2022.





El caso Koursk





El mismo día de esta reunión en Roma, Moscú anunció que ha reconquistado todo su territorio en la región de Koursk, donde los ucranianos habían lanzado una ofensiva en agosto de 2024. Kiev negó, alegando que los combates continuaron.





Vladimir Putin había dejado en claro que no estaba listo para negociar el resultado del conflicto hasta que las fuerzas ucranianas estuvieran completamente “Impulsado” de esta área.





El jefe de gabinete ruso, Valéri guérasmov, también elogió “Ayuda significativa” Aliados norcoreanos, “De acuerdo con el Acuerdo de Asociación Estratégica” Quien ahora vincula a Moscú y Pyongyang, ilustración de la dimensión global del conflicto ucraniano.





Después de esta reconquista, Kyiv se vería privado de una palanca en posibles negociaciones futuras, especialmente porque toda la situación militar ucraniana se deteriora gradualmente durante los meses, acentuando aún más la presión sobre Volodymyr Zelensky, que tiene una necesidad vital de apoyo estadounidense para continuar con la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.





Donald Trump, quien dijo durante su campaña electoral que podría poner fin rápidamente a la guerra, parece querer obligar a la mano de Volodymyr Zelensky a comenzar un proceso de acuerdo de conflictos, pero Kiev teme que su protector estadounidense lo obliga a aceptar condiciones demasiado favorables para el Kremlin, ya sea en posibles concesiones territoriales o garantías de seguridad.