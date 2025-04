Asesinato de un joven musulmán en una mezquita de jardín: la izquierda denuncia los “dos pesos” de Retailleau

Por

La izquierda denunció este lunes 28 de abril, un “Dos pesos dos medidas” Después del asesinato de un joven maliense el viernes en una mezquita en el jardín, devolviendo la responsabilidad de un aumento en el racismo anti -musulmán al ministro del interior, Bruno Retailleau.









“Aquellos que la mañana, el mediodía y la noche tienen palabras duras contra los musulmanes, contra esta religión, tienen sangre en sus manos”acusado en Francia 2 el jefe de los comunistas Fabien Roussel.





“Hay dos pesos dos medidas dependiendo de si se trata de un crimen antisemita o un crimen contra un musulmán”él denunció, recordando que “Los actos antisemitas están progresando, pero los actos anti -musulmanes también”.









Acusó a los medios de comunicación y a los líderes políticos de ” cada día “ HACER “La amalgamación grosera y violenta, entre dramas, actos, varios hechos” eso“Se generalizan señalando la responsabilidad de la comunidad musulmana”.





No “dos pesos”





Es especialmente el ministro del interior, la figura del ala más derecha del gobierno, que está acusado de mantener un clima hostil a los musulmanes. “Que el Sr. Retailleau esperó dos días para llegar allí no es el mensaje que debe enviarse”abundó el coordinador político de la Francia rebelde (LFI), Manuel Bompard, en el Senado público.









“El Ministro del Interior también es el Ministro de Adoración, tuve la oportunidad de decirlo a Bruno Retailleau (…). Estoy íntimamente convencido de que era necesario ir allí de inmediato “también dijo el lunes Xavier Bertrand, presidente de derecha de la región de Hauts-de-France.









Ante estas acusaciones, el gobierno tomó represalias el lunes. “No hay dos pesos por dos medidas” En la reacción del gobierno, el portavoz ejecutivo Sophie Primas dijo el miércoles. ” Bruno Retailleau está muy decidido a luchar contra todas las formas de segregación, estigma y violencia contra cualquier comunidad, incluida, por supuesto, en nuestros compatriotas musulmanes “ella agregó.





Retaillau calificó como “agente provocativo” y “racista”





Bruno Retailleau se mudó el domingo en la sub-prefectura de Alès, donde formuló “Un mensaje compasivo para Aboubakar Cissé”este joven muerto “En condiciones absolutamente ignorables”mientras“Rezó a su Dios” En la Mezquita de la Grande Combe.





LFI ha hecho la lucha contra el“Islamofobia” Su estándar, incluso si eso significa ser acusado regularmente de clientelismo político. Manuel Bompard recordó que el ministro del interior había reclamado recientemente “A bajo el velo” en una reunión pública. “Imagínese si el Sr. Retailleau hubiera entrado en una manifestación y dijo” Down the Cross “,” Down the Kipá “,” Down the Crucifix “?»él cuestionó.





Domingo, el Secretario Nacional de Ecologistas Marine Tondelier ya había calificado al Ministro del Interior de“Agente provocativo” y la líder de los diputados ambientales Cyrielle Chatelain de “Racista”.





Bruno Retailleau se apresuró a tomar represalias a LFI. “¡Qué inconfundible por parte de la Francia rebelde!” ¿Hubo alguna manifestación después del ataque de Mulhouse? Eligen sus causas “denunció en la red social X, mientras que una manifestación se celebró en el domingo Place de République, en París, en homenaje a Aboubakar Cissé.









Durante esta manifestación, donde se encontraron representantes de toda la izquierda, incluida una delegación al total de LFI, Jean-Luc Mélenchon posó una vez más en el primer defensor de los musulmanes. “No tengas miedo”dijo abrazando a un manifestante que lo arrestó en lágrimas. Sin ocultar su propia emoción.





El socialista GUEDJ tratado con “sionista”





Por su parte, por otro lado, el diputado socialista Jérôme Groedj sufrió ganchos con sugerencias antisemitas de varios manifestantes. “Sionista, salga”, “¿Se piensa en las víctimas que murieron o es solo cine, es esa provocación?” »»¿podríamos escuchar?









Los manifestantes criticaron notablemente al socialista por no haber votado la censura que podría haber derribado al gobierno de François Bayrou y, por lo tanto, su ministro del interior. “Hemos sido rechazados por algunos emocionados que renuncian a esta pelea anti -racista unitaria”Jérôme Guys comentó este lunes sobre FranceInfo.





“En estas manifestaciones, lo que sigue siendo central, es el mensaje: en Francia, no puede haber personas asesinadas debido a su práctica religiosa”pateó un toque manual de Bompard.