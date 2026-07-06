Trump, Balogun y FIFA: resumimos el escándalo que golpea al Mundial

El Mundial de 2026 tiene su escándalo. Molesto por la suspensión del estadounidense Folarin Balogun para el partido de octavos de final del lunes contra Bélgica, Donald Trump llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al jugador finalmente se le permitió jugar. Una intromisión que suscita protestas.

Y el anuncio surrealista llegó el domingo en un comunicado de prensa de la FIFA: el comité disciplinario ha modificado la sanción. El partido de suspensión firme del que había recibido automáticamente fue conmutado por “un partido suspendido por suspensión, acompañado de un período de prueba de un año”.

Consecuencia: El máximo goleador de la selección estadounidense en este Mundial podría estar alineado en Seattle durante los octavos de final contra los Red Devils, el martes a las 2 h (hora francesa). “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y reparar una gran injusticia! »reaccionó pocos minutos después del anuncio del presidente estadounidense sobre la FIFA en su plataforma Truth Social.

El asunto se convirtió inmediatamente en un escándalo, despertando viejos recuerdos de otras injerencias políticas en el mayor torneo de fútbol del mundo. En un comunicado de prensa, la federación belga (URBSFA) expresó su “asombro” Recordando que el código disciplinario de la FIFA establece que una tarjeta roja dará lugar a “automáticamente una suspensión para el próximo partido”.

“Este también ha sido el caso de todas las tarjetas rojas distribuidas hasta ahora durante este Mundial”observa, señalando además que la propia FIFA había retirado la automaticidad de la suspensión antes de la competición. La federación dijo que estaba examinando “todas las opciones potenciales”.

“No sabía que el 5 de julio correspondía al 1 de abril en la FIFA”declaró el domingo en rueda de prensa el entrenador francés de los Diablos Rojos, Rudi García, mientras su portero Thibault Courtois está preocupado por una “precedente peligroso y extraño”.

“La verdadera fuerza es ganar con juego limpio (y respetando todas las reglas). Esto es lo que Bélgica hará mañana (lunes)”reaccionó en X la ministra de Deportes de la Federación Valonia-Bruselas, Jacqueline Galant. “Vamos Diablos, más que nunca, todo el país está detrás de vosotros.»

“¡Qué vergüenza!” Cuando el dinero manda, el mundo pierde toda credibilidad”se ofendió con X, el partido socialista belga (oposición). “Adaptar las reglas para complacer a Trump, intentar hacer trampa para ganar, qué imagen más deplorable para la FIFA, el Mundial y para Estados Unidos”.

La decisión de la FIFA, sin embargo, fue bien recibida por el equipo de Estados Unidos. “Es una decisión justa porque no debería haber habido tarjeta roja”reaccionó el técnico argentino del equipo, Mauricio Pochettino. “No somos las víctimas, pero tampoco somos los malos en este caso. »

Para ver si estar en el centro del primer escándalo de este Mundial afectará, el lunes, a la actuación de Balogun, que había sido excluido por haber pisado una pierna del defensa bosnio Tarik Muharemovic al recibir un salto. El viernes, el delantero del Mónaco explicó a los periodistas que esta tarjeta roja era algo que tenía que hacer. “solo acepta”.

Donald Trump se ha mostrado muy discreto desde el inicio de este Mundial. Llamó al equipo de EE. UU. para animarlos antes de participar en la competición, pero no asistió a ningún partido. Sin embargo, se espera que él y Gianni Infantino entreguen el trofeo al ganador de la final el 19 de julio.

El asunto de la tarjeta roja tomó un giro político el jueves, cuando el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, lamentó la exclusión de Balogun en términos poco diplomáticos. Estados Unidos “Me jodieron con esta tarjeta roja”declaró el Secretario de Estado durante una conversación informal con la prensa. “Habría que haber un proceso de apelación para eso. Probablemente sea demasiado tarde para eso, ¿verdad? »