Trump ataca a la prensa estadounidense incluso antes de su regreso a la Casa Blanca

Descifrado

Procedimientos judiciales, amenazas, provocaciones… Incluso antes de iniciar su segundo mandato al frente de Estados Unidos, el magnate ultraconservador, que asumirá el cargo el 20 de enero de 2025, ya ha lanzado la ofensiva contra los medios de comunicación.





Le había dado el perdedor en un estado, ahora es objeto de un proceso judicial. Faltaban unos días para las elecciones del 5 de noviembre y causaron revuelo en la campaña presidencial estadounidense. Ann Selzer, fundadora del instituto de encuestas Selzer & Co, considerado extremadamente fiable, publicó en el diario “Des Moines Register” un estudio que mostraba a Donald Trump perdiendo por tres puntos en Iowa, un territorio del Medio Oeste pero firmemente anclado en el campo republicano. para dos elecciones, frente a su rival demócrata Kamala Harris. Un mes y medio después, cuando consiguió un segundo mandato en la Casa Blanca al imponerse en Iowa (13 puntos de ventaja), el multimillonario ultraconservador presentó una denuncia contra la encuestadora, así como contra el periódico local y su empresa matriz, Gannett. Para Donald Trump, que busca “responsabilizarse por la flagrante interferencia electoral”, Ann Selzer simplemente “Números inventados”.









el 47mi El presidente de Estados Unidos, que prestará juramento el 20 de enero de 2025, planteó esta denuncia el lunes 16 de diciembre durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, la primera desde su elección. Un discurso plagado de invectivas hacia los medios de comunicación durante el cual el magnate aseguró que se estaba preparando para “enderezar la prensa”. Cómo ? Al apuntar al emblemático periodista Bob Woodward: origen del escándalo Watergate que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974, este veterano de la prensa estadounidense reveló en octubre los vínculos entre Donald Trump y Vladimir Putin, de los que habría hablado teléfono aproximadamente media docena de veces desde la salida del multimillonario de la Casa Blanca en enero de 2021. También apunta al canal CBS y a su programa estrella «60 Minutes», acusados ​​de haber manipulado una entrevista con Kamala Harris de una manera que haga lucir mejor a la desventurada vicepresidenta y candidata demócrata. En definitiva, presentando quejas sistemáticas por cada palabra que le desagrada. La cadena ABC ya ha aceptado pagar 15 millones de dólares (14,5 millones de euros) para poner fin a un proceso por difamación tras los comentarios realizados en directo por un presentador estrella.





Otra herramienta utilizada por el golfista de Florida: la provocación y los ataques verbales. Como cuando cree que el «New York Times» y el «Washington Post» deberían, según él, ser privados del premio Pulitzer por su cobertura de las operaciones de injerencia rusa y sus vínculos con la campaña de Trump durante las elecciones presidenciales de 2016 ganadas por el republicano.





“No soporta el más mínimo interrogatorio”





Para el multimillonario, llamar a sus abogados es más una costumbre que una excepción: “Para él son sólo unas pocas entradas, pero para los medios que tienen que defenderse, especialmente los pequeños, es extremadamente caro y puede arruinarles el negocio. También hay un problema: matar financieramente a estos medios”.comenta Alexis Pichard, investigador de política estadounidense en la Universidad París-Nanterre y autor de “Trump y los medios: la ilusión de la guerra” (2020, Ediciones VA).





Donald Trump no esperó a entrar en política para lanzar la batalla contra los medios en los tribunales. En 2005, diez años antes del famoso descenso de la escalera mecánica dorada de la Torre Trump para anunciar su candidatura a la Casa Blanca, el empresario, entonces ocupado en la gestión del imperio inmobiliario heredado de su padre, continuaba ya el periodista Timothy L. O’Brien. quien se atrevió en su libro “Trump Nation: The Art of be the Donald” a insinuar que era millonario y no multimillonario.









“Donald Trump está obsesionado con la historia del autodidacta que se convirtió en multimillonario, el hombre del pueblo que se convirtió en superestrella, que lo logró todo”explica Alexis Pichardo. Es muy simple, “No puede soportar el más mínimo cuestionamiento de su historia”, añade el investigador. Esto se comprobó a su llegada a la Casa Blanca para su primer mandato en enero de 2017: sus relaciones con los periodistas estuvieron salpicadas de discursos ultradenigrantes, especialmente dirigidos a títulos de centroizquierda.





En cuanto a los medios de comunicación que le son bastante favorables, como el canal Fox News, no deja de presionarlos. “La narrativa oficial de su presidencia debe ser la suya. Debe estar libre de todas las disonancias, de todas las contranarrativas que pueden existir legítimamente, en particular las de la prensa”.analiza Alexis Pichard.





Fragmentos de reformas preocupantes





Los periodistas estadounidenses tienen una idea de lo que les espera. Bueno, más o menos. Como hace ocho años, Donald Trump iniciará su segundo mandato controlando, además de la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso, es decir, el poder legislativo. Pero esta vez también podrá contar con la sólida mayoría conservadora en la Corte Suprema, el máximo órgano judicial del país donde seis de nueve jueces fueron nombrados por presidentes republicanos.





Además de los procedimientos judiciales sistemáticos, las viejas obsesiones del republicano corren el riesgo de regresar al galope. Ya existe el deseo de flexibilizar las leyes que regulan la difamación, indica Alexis Pichard. O el deseo de reconsiderar las licencias de retransmisión de las grandes cadenas de televisión. “En este último caso, las licencias están protegidas en Estados Unidos porque son gestionadas por una autoridad independiente”señala el investigador.









Donald Trump ya ha nombrado a personas leales para puestos estratégicos. La ex presentadora Kari Lake, que niega la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en 2020, tomará las riendas del medio público «Voice of America», mientras que Elon Musk, el hombre más rico del mundo responsable de reducir el gasto del Estado federal, promete recortar las subvenciones a la radiodifusión pública.





Es probable que se reorganice la asignación de asientos en la sala de prensa de la Casa Blanca para favorecer a los medios pro-Trump. El lunes, durante su conferencia de prensa en Mar-a-Lago, el republicano manifestó su deseo de integrar podcasters e influencers con una fuerte influencia de derecha en la sesión informativa diaria de los portavoces presidenciales. Estas mismas personalidades que participaron mucho en su elección, como Joe Rogan.





Autocensura y “normalización”





Los medios de comunicación tradicionalmente de centroizquierda ya no parecen estar levantando un muro contra Donald Trump. “ Después de su elección en 2016, esta prensa se había propuesto examinar su presidencia con gran atención. Ha revitalizado el periodismo de investigación como lo fue en la década de 1970. Ahora, los medios parecen estar suavizando y normalizando a Donald Trump. señala Alexis Pichard.





Tomemos como ejemplo el Washington Post. Hace ocho años, el diario, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, defendió con uñas y dientes la libertad de expresión y se posicionó como protector de la democracia frente a Donald Trump, llegando incluso a adoptar el lema en 2017: “La democracia muere en la oscuridad” (“La democracia muere en la oscuridad”). Alexis Pichard ahora lo nota “una forma de moderación” del título. Con su empresa Amazon, “Jeff Bezos incluso donó 1 millón de dólares para organizar la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump”añade el especialista en la vida política estadounidense. La primera señal de alerta apareció unos días antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, cuando la dirección anunció que la Bolsa no apoyaría a ningún candidato, al contrario de lo que viene haciendo desde 1976 (con una excepción en 1988 y mientras el consejo editorial había planeado hacerlo). apoya a Kamala Harris.









Escenario idéntico al del «Los Angeles Times», cuyo propietario, Patrick Soon-Shiong, llegó incluso a pedir a la redacción del periódico de la costa oeste que «hacer una pausa» escribiendo artículos sobre Donald Trump, informó “The Guardian” el miércoles 18 de diciembre. A principios de mes, Patrick Soon-Shionga, un multimillonario del sector biotecnológico, también habría expresado su deseo de unirse a una “detector de sesgo” Según el diario británico, en los artículos se utiliza inteligencia artificial.





Incluso el canal NSBC, “tradicionalmente anti-Trump, ha echado agua al vino”añade Alexis Pichard, que señala las cámaras del canal desplegadas recientemente en Mar-a-Lago.





¿Una forma de autocensura? Tal vez. Donald Trump está jubiloso. “Durante mi primer mandato, todos luchaban contra mí. Para este mandato, todos quieren ser mis amigos”señaló el multimillonario el lunes desde su residencia en Florida. “Y tendremos a Jeff Bezos, de Amazon, viniendo esta semana. (…). Tenemos muchos grandes jefes, los jefes más grandes, los banqueros más grandes, todos llaman”aseguró el republicano, repitiendo que era “completamente lo contrario” de lo que había vivido antes de su primer paso por la Casa Blanca entre 2017 y 2021.