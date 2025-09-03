



El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el jueves 28 de agosto extender el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano (Finul) para extenderse esta última vez y programar su retirada en 2027, una partida reclamada por Israel y Estados Unidos.





La resolución adoptada por unanimidad “Decide extender por última vez el plazo del final (…) hasta el 31 de diciembre de 2026 y comenzar una reducción y un retiro ordenado y seguro del 31 de diciembre de 2026 y dentro de un año”.









Una decisión aplaudida por el primer ministro libanés Nawaf Salam. “Saludo la decisión (…) para extender el final del final hasta el 31 de diciembre de 2026”dijo Nawaf Salam, agradeciendo a Francia, al origen de esta propuesta, así como a “Todos los amigos estan” Miembros del Consejo de Seguridad “Quienes han mostrado comprensión sobre las preocupaciones del Líbano”.





“Albricias”





El embajador israelí ante la ONU alabado como un “Albricias” La decisión del Consejo de Seguridad de poner fin en 2027 a la Misión de Mantenimiento de las Naciones Unidas en el Sur del Líbano (Finul). “Por una vez, tenemos buenas noticias de la ONU”Danny Danon dijo en un mensaje de video, acusando a la misión de no haber evitado que Hezbolá “Toma el control de la región”.





El martes pasado, el presidente libanés Joseph Aoun suplicó el mantenimiento de las fuerzas de paz porque, argumentó, argumentó, “Cualquier limitación del final del final (…) tendría un impacto negativo en la situación, mientras que Israel continúa ocupando ciertas partes del territorio libanés”.





De hecho, el Acuerdo de alto el fuego también proporciona una retirada israelí del área, pero Israel, cuyo ejército ha colgado varias veces con el finulo, mantiene tropas en las posiciones fronterizas consideradas estratégicas y regularmente lleva ataques con su vecino en el norte. El país, que lidera varias guerras en la región, incluso amenaza con Reattac Lebanon si Hezbolá, ahora muy débil, no está completamente desarmado.