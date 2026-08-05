Tres muertos y 21 heridos en el atentado con bomba en un café de Moscú

Publicado el 2 de agosto de 2026 a las 09:54 horas. Lectura: 1 min.

Al menos tres personas murieron y otras 21 resultaron heridas el sábado 1 de agosto en la explosión en un café de Moscú “máquina artesanal” llevado por una mujer desconocida, dijeron las autoridades. “Un artefacto explosivo casero explotó en un restaurante de la plaza Kudrinskaya, matando a tres personas”indicó el Comité Antiterrorista, citado por agencias de noticias rusas.

Según esta estructura, las tres víctimas son un cliente, esta mujer y un agente de seguridad que le negó el ingreso al establecimiento.

“Investigadores y técnicos forenses (…) están trabajando duro en el sitio. Actualmente se está llevando a cabo una evaluación del lugar del incidente »indicó por su parte la policía de la capital.

Los canales rusos Telegram difundieron vídeos que mostraban numerosos camiones de bomberos y ambulancias en el lugar.

Rusia ha sido blanco de numerosos actos terroristas en el pasado, incluso en Moscú. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, la inteligencia ucraniana se ha atribuido la responsabilidad o ha sido acusada de varios asesinatos o intentos de asesinato de oficiales militares y figuras públicas rusas que apoyan el conflicto.

Varios generales rusos y funcionarios locales instalados por Moscú en los territorios ucranianos ocupados han muerto o han resultado heridos en ataques con bombas en los últimos años.

En agosto de 2022, Daria Douguina, hija del ideólogo ultranacionalista Alexandre Duguine, murió en la explosión de un coche. En abril de 2023, un bloguero militar ruso, Maxime Fomin, fue asesinado por una estatuilla con trampa explosiva que le habían ofrecido en el escenario de un café de San Petersburgo.