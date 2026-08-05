Crisis migratoria en Ceuta: por qué la política de la “Europa Fortaleza” nos está debilitando

La intrusión de varias decenas de miles de jóvenes marroquíes en Ceuta la semana pasada sorprendió a los europeos. Aunque en realidad no tiene consecuencias en términos de llegada de inmigrantes al territorio de la Unión Europea, por supuesto proporciona municiones a la derecha y a la extrema derecha para fortalecer la política de “Europa Fortaleza” que llevan muchos años aplicando juntas. Sin embargo, es precisamente esta política la que está debilitando a Europa al provocar este tipo de episodios.

Ceuta es ante todo un caso excepcional. Restos de un imperio colonial caído en la costa marroquí, la política migratoria de la “Europa Fortaleza” hace que su situación sea simplemente insostenible, como es el caso de Francia con la de Mayotte en el Océano Índico. De hecho, requiere que el enclave quede completamente aislado de su interior con dispositivos dignos del Telón de Acero, de siniestra memoria, que una vez dividió a la propia Europa.

Uno de los –raros– resultados positivos de la política de “Europa Fortaleza” probablemente pronto será obligar a los estados colonizadores europeos a renunciar a estos anacrónicos polvos imperiales incluso si, en el caso de España, sólo un gobierno de derecha podría hacer tal gesto.

El otro elemento que sorprendió a los europeos fue descubrir que tantos jóvenes marroquíes estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para cruzar a Europa, aunque su país parecía ser uno de los menos problemáticos del otro lado del Mediterráneo. Aunque la democracia y el respeto de los derechos fundamentales están (muy) lejos de ser perfectos, su sociedad es relativamente abierta y el país está experimentando un importante desarrollo económico a pesar (o más bien gracias a) la ausencia de recursos fósiles, con, en particular, una gran inversión europea en automóviles, textiles, centros de llamadas, etc.

Si la sorpresa fue tal es porque en Europa existe un profundo malentendido sobre lo que motiva las migraciones hoy. Muchos europeos apoyan a la extrema derecha porque temen tener que recibir “toda la miseria del mundo” si no cerramos las fronteras. Pero en realidad no es la “miseria del mundo” lo que intenta Europa. Al contrario, son principalmente los jóvenes más formados, los más abiertos al mundo y los más cualificados los que carecen de oportunidades en los países más avanzados del Sur. Y hay muchísimos de ellos en Marruecos. Los inmigrantes extraeuropeos que han llegado a Francia en los últimos años ya tienen un nivel de educación y cualificación superior a la media francesa.

La política de la “Europa Fortaleza” no sólo pretende impedir que los solicitantes de asilo lleguen al territorio europeo, sino que también pretende restringir al máximo cualquier forma de migración legal e incluso cualquier forma de intercambio de personas, multiplicando los obstáculos para los estudiantes, las visitas de familiares, las conferencias de intelectuales o los espectáculos de artistas africanos o del Magreb… Al actuar de esta manera, Francia y Europa no impiden realmente que la “miseria del mundo” nos invada: lamentablemente no tiene los medios, ni culturales ni financiero, para viajar más allá de su vecindad inmediata. Francia y Europa se están alejando especialmente de los pueblos del sur del Mediterráneo y se están privando de la contribución potencial de jóvenes cualificados y motivados. Al privarlos de rutas migratorias legales y de la posibilidad de simplemente ir a Europa, los están empujando a intentar acciones tan peligrosas y desesperadas como las que presenciamos la semana pasada en Ceuta.

Finalmente, esta política de “Europa Fortaleza” debilita a la UE al hacerla muy vulnerable a ataques híbridos que utilizan a los inmigrantes como armas contra nosotros para debilitarnos y dividirnos. En el caso de Ceuta, no es seguro a estas alturas que las autoridades marroquíes quisieran realmente “castigar” a España tras la visita de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, al hermano enemigo argelino el 20 de julio para calentar unos vínculos muy tensos desde que en 2022 España reconoció la soberanía marroquí sobre el antiguo Sáhara español. Pero en 2021, durante un episodio similar, esta acción fue reivindicada abiertamente por el gobierno marroquí cuando el gobierno español acogió a un líder enfermo del Frente Polisario en un hospital del país.

En 2015, el dictador turco Recep Tayyip Erdoğan también utilizó sin escrúpulos el arma de los inmigrantes sirios para extorsionar a Europa con sumas colosales para poder mantenerlos en su territorio en lugar de empujarlos hacia Europa. De manera similar, en 2023, la Rusia de Putin y la Bielorrusia de Lukashenko utilizaron conjuntamente el arma de los migrantes para intentar dividir y debilitar a Europa en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Y fue necesario utilizar importantes medios con los países de salida inicial de estos inmigrantes para poner fin a estas maniobras.

Si el asunto de Ceuta también resulta de la acción de uno o más actores hostiles a la UE a través de la manipulación de las redes sociales en Marruecos, como es probable, el objetivo se ha logrado en gran medida: Europa está profundamente dividida sobre este asunto.

En resumen, la política de la “Europa Fortaleza” y los pánicos morales que invariablemente suscita el tema de la migración en Europa dan armas adicionales a todos los regímenes autoritarios que quieren obtener dinero o concesiones políticas de nuestra parte. Y esto a un costo mucho menor para ellos que una amenaza militar o una guerra comercial.

Sin olvidar, por supuesto, que esta política de “Europa fortaleza” y la xenofobia que la sustenta (y que es perfectamente percibida como tal en África y el Magreb) contribuyen poderosamente a agravar el aislamiento de Europa en el mundo. Mientras que, ante las agresiones concomitantes de Donald Trump y Vladimir Putin, sería absolutamente necesario encontrar nuevos aliados en el sur del Mediterráneo.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construir 2027”, lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.