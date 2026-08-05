Cómo los nazis transformaron los Juegos Olímpicos de 1936 en un gigantesco instrumento de propaganda

“Al principio, Adolf Hitler estaba en contra. Y, sin embargo, los Juegos de Berlín se convertirán en una herramienta increíble para promover el nazismo. El primer uso masivo de los Juegos Olímpicos como instrumento de propaganda estatal. » Y ella no será la última. Como señala el historiador Jérôme Bimbenet, cuando el líder del partido nazi tomó el poder en 1933, heredó la organización de los Juegos Olímpicos de 1936 (JO). había quedado obsoleto (cancelación de la edición de 1916, luego exclusión de Alemania de las ediciones de 1920 y 1924). Esto se logró cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la gran victoria de la República de Weimar, encabezada en ese momento por Paul von Hindenburg.

Pero para que se celebre esta undécima Olimpiada de la era moderna, aún será necesario convencer de su interés al nuevo canciller, quien se había manifestado en contra “la patética creencia que atribuye al deporte un papel en la reconciliación de los pueblos, en la paz mundial, en la unidad…