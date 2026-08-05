Crisis migratoria sin precedentes en Ceuta: cómo se desata la ultraderecha, entre el vocabulario bélico y la desinformación

Unos 60.000 inmigrantes marroquíes entraron ilegalmente esta semana en el enclave español de Ceuta, provocando una avalancha de reacciones que explotan la situación por parte de figuras de extrema derecha europeas y estadounidenses. Este sábado 1 de agosto, el Ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, indicó durante una rueda de prensa in situ la evolución de la situación “importante” de la situación en el lugar, donde “La vuelta a la normalidad está en marcha”. Al menos 67 personas murieron intentando llegar a Ceuta, añadió.

Hay que decir que durante toda esta crisis el líder de izquierda español se sintió bastante solo. Algunos de sus vecinos europeos incluso se opusieron frontalmente a él. Una mirada retrospectiva a los excesos cometidos por la extrema derecha en los últimos días.

Desde las primeras imágenes de inmigrantes que querían cruzar a Ceuta, la extrema derecha europea rápidamente se hizo cargo del tema echando toda la culpa de esta crisis migratoria al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Marine Le Pen, candidata de la Agrupación Nacional (RN) en las elecciones presidenciales francesas de 2027, criticada “entradas masivas y coordinadas (…) alentado por el gobierno español. “Nuestras Naciones y nuestros pueblos no tienen que sufrir las consecuencias de la complicidad pasiva del gobierno socialista español”protestó de este lado el presidente del partido de extrema derecha, Jordan Bardella, ante lo que califica de“invasión migratoria coordinada del territorio europeo”.

“Es una INVASIÓN. Y Pedro Sánchez es el principal promotor y el culpable de todas sus consecuencias”. se comprometió con el líder del partido español de extrema derecha Vox.

En el punto de mira de estas figuras de la extrema derecha europea, destaca un importante plan de regularización de extranjeros en territorio español lanzado a mediados de abril por el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, es simplemente imposible decir que este plan haya fomentado la crisis migratoria en Ceuta por una sencilla razón: las solicitudes de regularización están cerradas desde el 30 de junio, y el procedimiento sólo afecta a personas que han vivido y trabajado en España durante mucho tiempo.

El jueves, la líder italiana de extrema derecha, Giorgia Meloni, anunció que quería suspender a España del espacio Schengen. “Italia no se quedará de brazos cruzados”, declaró el Primer Ministro, denunciando “imágenes impactantes”. Una medida para la que Roma obtuvo el apoyo de Finlandia y Dinamarca. La propuesta fue inmediatamente descrita como “demagógico” por España.

Italia cerró temporalmente el espacio Schengen a España el viernes, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, calificando la medida como una” inevitable “. “La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras de Europa. Es una medida prevista en los tratados y que hoy se ha vuelto inevitable”escribió en

La radicalidad de esta reacción puede parecer paradójica por parte de la Italia de Meloni, que también ha experimentado afluencias de inmigrantes -en Lampedusa, por ejemplo- y que, después de haber prometido una “bloqueo naval” contra la inmigración ha admitido la necesidad de abrir sus fronteras a casi un millón de extranjeros desde 2022.

Sobre todo, es legalmente imposible suspender de esta manera a un país del espacio Schengen. Eso “Es como imaginar el caso de una ley francesa y, de repente, decimos: “El Norte de Francia no respeta un cierto número de reglas, por eso vamos a suspender al Norte de Francia de la aplicación de una ley francesa”. Es absurdo”. explica Serge Slama, profesor de Derecho público de la Universidad de Grenoble-Alpes, a nuestros colegas de “Libération”. Para el investigador, la única posibilidad de que se ponga en marcha una medida así sería que España abandonara la Unión Europea.

En las redes sociales, los comentarios de la extrema derecha europea suelen tener un tono ultrabélico. Mucha gente, como Jordan Bardella, habla de una “invasión” de estos inmigrantes cuando el eurodiputado Renconquête! Marion Maréchal critica “hordas de jóvenes marroquíes”. Y aunque el enclave español de Ceuta se encuentra en la costa marroquí, La colíder de la extrema derecha alemana, Alice Weidel, se mostró preocupada por la supuesta llegada de estas personas cerca de las fronteras de su país y pidió a las autoridades alemanas que “seguro. “

Hasta el punto del exceso. El multimillonario estadounidense Elon Musk, dueño de la red social, con este comentario respalda su pensamiento: “¡Vaya, la situación en España parece una locura!”

“Las palabras “invasión”, “guerra”, “oleada” o incluso “control” dominan ahora los discursos públicos y las redes sociales”, análisis en un artículo publicado en el sitio The Conversation Deniz Torcu, profesor de Globalización, negocios y medios de comunicación en IE University de Madrid. Para él, la figura del migrante en las redes sociales se ha convertido así “una silueta anónima, reducida a un número cruzando una playa”. “Pero es mucho más difícil conmoverse por el destino de un número que por el de una persona”continúa.

La situación en Ceuta no se le escapa al presidente estadounidense. El viernes, Donald Trump y sus lugartenientes aprovecharon imágenes de miles de inmigrantes uniéndose al enclave español para defender su política antiinmigración.

“Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido a niveles que harán que lo que está pasando en España parezca una mierda”declaró el presidente estadounidense en el Consejo de Ministros, hablando de una “invasión”. “Recuerden esta imagen. Así seremos nosotros dentro de tres años si gana el lado equivocado”advirtió también a Fox News, a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de período que no están yendo bien para los republicanos.

“Estas imágenes de España son un desafortunado recordatorio de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que permitieron la invasión de Occidente”escribió también en X el vicepresidente estadounidense JD Vance, portavoz muy ideológico de “Estados Unidos primero”.

Durante el mandato de Joe Biden, Fox News, el canal favorito de los conservadores estadounidenses, retransmitió imágenes de inmigrantes cruzando la frontera desde México. Se produjeron hasta 300.000 arrestos mensuales, antes de que estas cifras disminuyeran al final del mandato del demócrata y cayeran a niveles cercanos a cero cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca a principios de 2025.

Esta drástica caída de la inmigración ilegal en la frontera sur del país es celebrada regularmente como una victoria por parte de Donald Trump y sus seguidores, en su campaña para las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

Retomando las imágenes de esta semana en Ceuta, el muy marcial asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, advirtió el jueves en X: “Los demócratas le hicieron esto a Estados Unidos todos los días durante cuatro años bajo Biden y lo volverán a hacer ahora mismo, pero en una escala infinitamente mayor, si obtienen incluso la más mínima pizca de poder nacional”.