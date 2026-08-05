Guerra en Oriente Medio: Trump amenaza con golpear “muy duro” a Irán antes de dar marcha atrás

Publicado el 2 de agosto de 2026 a las 11:44, actualizado el 2 de agosto de 2026 a las 3:14 p.m. Lectura: 2 min.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado (1 de agosto) que Estados Unidos e Israel habían acordado suspender nuevos ataques planeados contra Irán a petición de Teherán y otros países de la región, siempre que se llegue rápidamente a un acuerdo. El viernes, Donald Trump amenazó con atacar a Irán durante una reunión de gabinete. “acérrimo”.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos estaba “Listo para atacar la República Islámica de Irán, con niveles de terror, fuerza y ​​poder militar no vistos desde la Segunda Guerra Mundial”.

“A pesar de esto, Irán y otros países de Medio Oriente nos acaban de pedir que suspendamos cualquier ataque”indicó. “Sobre la base de esta solicitud, he aceptado… suspender el ataque, sujeto a poder llegar rápidamente a un ACUERDO. Israel se une a mí en este compromiso”.dijo.

Este anuncio se produce poco después de que Estados Unidos pidiera a sus ciudadanos que “Considere irse” Medio Oriente debido a una posible “escalada” del conflicto regional.

Según los medios estadounidenses, Washington estaba considerando nuevos bombardeos masivos durante el fin de semana. Según CBS News, Estados Unidos e Israel estaban preparando ataques conjuntos, teniendo como objetivos posibles refinerías de petróleo y centrales eléctricas.

En su mensaje del domingo, el presidente estadounidense dijo que el acuerdo con Irán debería incluir la apertura “COMPLETO Y TOTAL ESTRECHO DE HOMUZ, así como el fin de la amenaza nuclear iraní”.

El príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, llamó a Donald Trump el sábado para expresar su preocupación por sus ataques planeados, informó Axios, citando a funcionarios estadounidenses anónimos. Una fuente con conocimiento de la llamada le dijo a Axios que el príncipe heredero saudita había “Instó a Trump a reducir la situación y abstenerse de lanzar ataques”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre este informe de prensa.

El jueves, Pakistán, país mediador, afirmó que los beligerantes estaban negociando con vistas a una reducción de la tensión, en particular en lo que respecta al estrecho de Ormuz, paso estratégico en el centro de las tensiones y bloqueado por Teherán. Pero el ejército iraní acusó el sábado a Estados Unidos de favorecer“escalada de tensiones” en la guerra en el Medio Oriente.

El miércoles, un dron impactó contra un buque gasista de una empresa estadounidense atracado en un puerto egipcio. Egipto está investigando pero, hasta el momento, no ha acusado a ningún grupo de estar detrás del ataque.

En una entrevista publicada en Fox News antes del anuncio de Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que las capacidades militares de Irán se han reducido y que los funcionarios iraníes “Ahora están dispuestos, y en algunos casos parecen ansiosos, de llegar a un acuerdo sobre desnuclearización”.

La guerra en Oriente Medio fue provocada el 28 de febrero por ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondieron con ataques con misiles y drones en la región. A pesar de un memorando de entendimiento firmado a mediados de junio para allanar el camino para las conversaciones de paz, a principios de julio se produjeron nuevos ataques recíprocos.

La guerra se ha expandido recientemente con un nuevo frente en el Mar Rojo, donde los rebeldes hutíes yemeníes, respaldados por Irán, anunciaron que impondrían un bloqueo a los puertos saudíes y desde entonces han reivindicado ataques contra los petroleros y las instalaciones petroleras del reino. Estas medidas suponen una amenaza para el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, en el límite sur del Mar Rojo, cuya importancia ha aumentado desde el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Los rebeldes, sin embargo, negaron el sábado que quisieran imponer derechos de paso a los barcos que cruzan el estrecho de Bab el-Mandeb, como afirmó un ministro yemení.

La renovada tensión en Oriente Medio provocó una nueva subida de los precios del petróleo esta semana, en particular con un aumento del 7,66% del barril de Brent (hasta 90,53 dólares) el miércoles.