¿Por qué los bomberos se ven abrumados por los megaincendios?

“¿Quién podría haberlo predicho? » La temporada no ha terminado, pero ya se ha superado el récord de superficie quemada en Francia en un año. Esta incapacidad para contener las llamas provoca numerosas tragedias: cuatro bomberos murieron mientras estaban de servicio este verano. En Gironda, 230 bomberos resultaron heridos, 240 casas destruidas y hasta 220.000 personas evacuadas.

Si no hay consenso sobre la definición de “megaincendio”, su tamaño es el criterio principal y el incendio de Gironda es un ejemplo. El incendio que se produjo el 22 de julio al norte de la cuenca de Arcachon ya ha afectado a 42.000 hectáreas. Y estas llamas extraordinarias son una de las consecuencias directas del cambio climático.

“La temporada empieza antes, termina más tarde, los fenómenos son más violentos y la superficie afectada es mucho mayor”resume Sébastien Delavoux, líder del colectivo CGT de los servicios departamentales de bomberos y salvamento (Sdis). Esta observación de campo confirma las predicciones científicas que han modelado que la sequía y el aumento de las temperaturas van de la mano con un mayor riesgo de incendio. “La porción del área metropolitana que presenta condiciones climáticas propicias para incendios (…) se ha duplicado desde la década de 1980”subrayó un informe de información del Senado en 2022.

2022 es también el año en el que Gironda ya ha sufrido un terrible incendio: 30.000 hectáreas se han consumido por el humo. En respuesta, Emmanuel Macron había prometido la llegada de “1.100 máquinas adicionales: camiones, vehículos de vigilancia, etc. (…) lo que permitirá a los departamentos equipar mejor sus SDI”. Pero el fiasco de Canadair, que recibió pocos pedidos y algunos ya estaban en operación y en tierra debido a mantenimiento, ilustra por sí solo la brecha entre los anuncios y la realidad operativa.

Podríamos replicar, como el Ministro del Interior, Laurent Núñez, que “El 95% de los incendios se combaten con medios terrestres” y eso “El 90% de los incendios apenas alcanzan entre 1 y 2 hectáreas”. Pero esto no refleja hasta qué punto el problema ha cambiado de escala. “La eficacia de la estrategia de lucha que ha hecho de Francia un modelo en Europa y en el mundo no será suficiente ante la aparición de incendios extraordinarios”, alertó el mismo informe senatorial, con el título premonitorio: “Incendios forestales y de vegetación: prevenir la conflagración”.

Por lo tanto, los servicios de emergencia no parecen estar preparados para combatir eficazmente una “tormenta de fuego” y sus innumerables “golpes de fuego”. Al no poder estar en todas partes a la vez, el mando tuvo que tomar decisiones. En Porge, donde ardieron 183 casas, varios residentes creen que han sido abandonadas en beneficio de otros. “Aquí hacía calor, en Cap Ferret (elegante balneario más al sur, nota del editor)no estaba ardiendo, pero todos fueron allí para proteger la península”lamentó un residente a la Agence France-Presse.

El Presidente de la República, que viajó el lunes a Burdeos, intentó protegerse de las críticas. “Cuando tenemos que movernos para salvar vidas, nos movemos; cuando tenemos que sacrificar bosques o bienes materiales para salvar vidas, lo hacemos”se justificó Emmanuel Macron. En cuanto a los medios, el Jefe de Estado incluso considera tener “llegué temprano”recordando haber “casi duplicó el presupuesto de seguridad civil” durante los últimos diez años. Para entender mejor lo que les falta a los bomberos hoy en día para controlar los megaincendios, solo tienes que ver nuestro vídeo.