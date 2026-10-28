Tratar el clima como una pandemia: la terrible advertencia de los investigadores de Lancet Countdown

Hay que declarar el cambio climático “emergencia sanitaria mundial”. Este es el llamamiento lanzado este miércoles 28 de octubre por los autores del informe anual Lancet Countdown, mientras la perturbación provocó cerca de 3 millones de muertes relacionadas con el calor entre 2016 y 2023. Los investigadores piden que se convierta en una prioridad para los gobiernos, con el fin de financiar la adaptación de los sistemas sanitarios y de las economías.

Publicado por la revista médica británica “The Lancet” antes de la Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP31), prevista del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía), este décimo informe reúne a 146 investigadores de 30 países. Sus 54 indicadores revelan una respuesta insuficiente a las crecientes amenazas a la salud y la supervivencia de las poblaciones.

“Diez años después del Acuerdo de París, nuestras conclusiones son inequívocas: los efectos nocivos del cambio climático para la salud están progresando más rápido que la respuesta global a estos efectos” Y “incluso acelerar”alertó Marina Romanello, directora ejecutiva de Lancet Countdown, durante la presentación del informe a la prensa. “Por eso pedimos que se reconozca el cambio climático como una emergencia sanitaria mundial”añadió. A “dispositivo de respuesta a emergencias” coordinado entre Estados, como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en caso de pandemia, permitiría no seguir “reaccionar ante una sucesión de emergencias”pero de “implementar una respuesta coherente a largo plazo”.

El costo humano ya es considerable. Sólo en 2023, el último año con datos completos según el informe, 710.000 muertes en todo el mundo -un récord- pueden estar relacionadas con el calor, más que las muertes por malaria o VIH. Para los investigadores, el 71,5% de estas muertes son atribuibles al cambio climático provocado por el hombre.

En promedio, el calor se asoció con 540.800 muertes por año entre 2016 y 2023, en comparación con 398.400 durante el período 2006-2015, un aumento de casi el 36%. De estas 540.800 muertes anuales, más de dos tercios son, por tanto, directamente atribuibles al calentamiento provocado por las actividades humanas. Durante los ocho años estudiados desde la entrada en vigor del Acuerdo de París, el cambio climático es responsable de “casi 3 millones de muertes relacionadas con el calor” en el mundo.

Para obtener la proporción de muertes atribuibles al calentamiento atribuible a las actividades humanas, los investigadores compilaron el número de muertes por calor registradas por los estados, luego restaron esas “lo que habría ocurrido en ausencia del cambio climático”estimado a partir de este escenario ficticio, dijo el profesor Ollie Jay, de la Universidad de Sydney.

“De todos modos, hay períodos de mucho calor, pero su intensidad y frecuencia se ven amplificadas por el cambio climático causado por el hombre, razón por la cual estamos viendo más muertes”. explicó Ollie Jay. En 2025, una sequía extrema afectará a más de la mitad de la superficie terrestre del planeta durante al menos un mes. El aumento de las olas de calor y las sequías amenaza la seguridad alimentaria, mientras que los cambios de temperaturas y precipitaciones hacen que las condiciones sean más favorables para la transmisión del dengue. Estos peligros pueden agravarse, empeorar la escasez de agua y alimentos y ejercer presión sobre los sistemas de salud.

Las consecuencias económicas también son enormes. Según los investigadores, al reducir la capacidad de trabajar, la exposición al calor ha provocado pérdidas potenciales de ingresos que superan el billón de dólares al año durante los últimos tres años. El sudeste asiático y África son los más afectados, con pérdidas equivalentes al 3,9% y el 3,2% de su PIB respectivamente, en comparación con el 0,2% de Europa y el 1,5% de las Américas.

Y El Niño podría aumentar aún más este número de víctimas. Este fenómeno climático, caracterizado por el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, altera las temperaturas y las precipitaciones a escala global. El informe advierte que“un episodio de El Niño de rara intensidad” – como el que se avecina – “amenaza con exacerbar los efectos del cambio climático y desencadenar crisis humanitarias sin precedentes a escala global”.

De “progreso real” Se han logrado avances en todo el mundo desde 2016: 56 de los 194 países miembros de la OMS han adaptado sus sistemas de salud y los sistemas de alerta anticipan eventos extremos. Además, las inversiones en energía limpia alcanzaron los 2,1 billones de dólares en 2025, el doble de la cantidad gastada en combustibles fósiles, pero estos últimos todavía representan el 80% de la energía mundial, provocando una contaminación del aire que “2,73 millones de muertes al año”.

Así, se evitaron unas 323.000 muertes en ” al menos “ 77 países donde la contaminación del aire por combustibles fósiles ha disminuido desde 2016, según el informe. “Aire más limpio, sistemas de salud y sistemas de alerta más resilientes (…) salvan vidas en todo el mundo”indica.

Y si la financiación de la investigación médica vinculada al cambio climático se ha multiplicado por 7, hasta alcanzar los 316 millones de dólares en 2024, el 84% de estos fondos se destina a investigadores de los países ricos, mientras que los países menos desarrollados son los más afectados por la aceleración de las amenazas a la salud asociadas al clima.

“Demasiado lento, demasiado modesto”los esfuerzos realizados “no beneficia a quienes más lo necesitan”dijo Marina Romanello. Este año, “por primera vez”el trabajo de los investigadores se vio complicado por “la desaparición de determinadas fuentes de datos, en particular de Estados Unidos”, como “subsidios a los combustibles fósiles, que no han sido hechos públicos por las autoridades estadounidenses”lamentó el director ejecutivo de Lancet Countdown.

Y durante dos años, “La inestabilidad geopolítica global ha relegado a un segundo plano el calentamiento global y su impacto en la salud…”enfatizó, “Mientras que la inacción corre el riesgo de exacerbar esta inestabilidad”.