Flávio Bolsonaro huye tras su derrota presidencial en Brasil

Pero, ¿adónde irá el domingo Flávio Bolsonaro, candidato presidencial derrotado en Brasil? El hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que algunos dicen que está huyendo a Estados Unidos, hizo una breve escala en Ecuador desde Argentina este miércoles 28 de octubre, tres días después de su derrota en las elecciones presidenciales y cuando debería haber entregado sus pasaportes el 26 de octubre, de acuerdo con su prohibición de salir del país.

El hijo del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro había abordado la Argentina unas horas antes a bordo de un avión privado, fletado por la empresa Baires Fly SA, indicó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina en un comunicado en la red social X. Flávio Bolsonaro había cruzado previamente la frontera terrestre con Argentina “provistos de documentos de viaje válidos, sin ningún obstáculo legal”aclaró, contradiciendo así sus desmentidos sobre la presencia del senador hechos unas horas antes, el martes por la noche.

El avión con destino a Guayaquil despegó en plena noche desde Puerto Iguazú, en el noreste de Argentina, según el sitio web Flight Radar.

El martes, varios medios brasileños informaron que tenía intención de aterrizar en Estados Unidos. “Flávio Bolsonaro partió hacia Estados Unidos. El avión está en vuelo y su destino final sería Florida”informó el martes por la noche el sitio brasileño Metrópoles, asegurando que “ esta información (había) sido confirmada por familiares de la familia “. El presidente Donald Trump, que lo apoyó desde lejos durante su campaña, no ocultó que le concedería un visado. Ante los rumores de una filtración, la embajada estadounidense en Brasil, contactada por France 24, no respondió de inmediato. Y el abogado de Flávio Bolsonaro se negó a hablar.

Hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), detenido por intento de golpe de Estado, Flávio Bolsonaro es objeto de varias investigaciones. Uno de ellos se refiere a sospechas de corrupción y blanqueo de dinero en la financiación de una película sobre su padre. Niega cualquier irregularidad.

El martes, un juez del Tribunal Supremo también ordenó la apertura de una investigación sobre posible financiación extranjera de su campaña. El magistrado Flávio Dino también mencionó otras posibles formas de injerencia, como “manipulaciones” en redes sociales involucrando a Meta, quien estuvo en la mira de la justicia electoral durante la campaña.

Contra todas las expectativas, Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue derrotado el domingo en la segunda vuelta de las elecciones brasileñas por el presidente saliente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. Tras su derrota, declaró el 26 de octubre que lideraría la oposición al gobierno de Lula, cuya victoria finalmente reconoció su partido. Precisó el mismo día en un vídeo que le habían prohibido salir de Brasil, asegurándole que no había “nunca pensé”y denunciando un “intento de intimidación” y uno “aberración”.