Colisión entre dos trenes en España: al menos 68 muertos, aumenta el peaje

(Artículo actualizado a las 16.00 horas con la reacción de Pedro Sànchez)

Dos trenes, uno del operador privado Iryo y otro de la compañía nacional española Renfe, chocaron este miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9.00 horas, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Madrid.

Según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el número de fallecidos asciende ya a 68. “Esta cifra probablemente aumentará aún más”advirtió. Antes de agregar: “Es enorme, es monstruoso”. Actualmente hay 58 heridos hospitalizados, de los cuales una quincena se encuentran en estado muy grave.

Al parecer, el TGV de la compañía nacional Renfe chocó por detrás al Iryo, provocando el descarrilamiento de dos vagones, que rodaron por un terraplén. Los trenes en cuestión transportaban respectivamente “146 pasajeros y un bebé a bordo” Y “397 pasajeros”según la edición española de “ Huffpost ».

Durante una conferencia a primera hora de la tarde del miércoles 28 de octubre, el ministro español de Transportes, Óscar Puente, cuestionó la reanudación del miércoles. “inexplicable” del tráfico ferroviario. A las 8:30 horas falló el sistema técnico de seguridad de la red (LZB). cuando tal “fallo informático” tiene lugar, “Las medidas de seguridad habituales se aplican automáticamente, incluida la parada de trenes en el tramo en cuestión y el contacto con el centro de control”explicó el ministro. es entonces “el centro de control, a través de sus operadores”quien decide sobre la reanudación del servicio “en circunstancias que son, desde nuestro punto de vista, inexplicables” declaró. “Dimos la orden equivocada”insistió el ministro. “La decisión de reanudar la marcha no la tomó el sistema. »

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el lugar por la tarde. “Toda España está de luto. No es aceptable que un país como España sufra dos accidentes de tren de alta velocidad en un mismo año, como hemos vivido”dijo desde Urda, ciudad del accidente, en referencia al accidente ocurrido en Adamuz en enero de 2026, que dejó 46 muertos.

Una tragedia ferroviaria en plena campaña electoral

En X (antes Twitter), la ministra española de Sanidad, Mónica García, lanzó un “llamada urgente” a donaciones de sangre “anticipándose a las posibles necesidades derivadas del accidente de tren”.

La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado que ha activado el Plan de Emergencia Territorial de Castilla-La Mancha (PLATECAM) en nivel 1 este miércoles 28 de octubre a las 09:15 horas en la provincia de Toledo. “Esta medida permite movilizar y coordinar los servicios de emergencia interesados ​​y desplegar un puesto de mando avanzado, responsable de controlar la situación y tomar decisiones operativas”detalla el gobierno, añadiendo que el servicio regional de emergencia 112 también alertó a los municipios y a los equipos de intervención para que tomaran las medidas necesarias. El tráfico también está interrumpido en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, informó la empresa pública encargada de gestionar la infraestructura ferroviaria, ADIF.

Este accidente se produce en plena campaña electoral, a un mes de las elecciones legislativas del 29 de noviembre. En enero de 2026, otra colisión entre dos trenes en Adamuz (Andalucía) provocó 46 muertos y desató fuertes críticas de la oposición de derecha y extrema derecha contra el Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez. En la red social la solidaridad de francia » después de esto “ terrible drama ferroviario “.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido los partidos de la Copa del Rey previstos para hoy. “En muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente de tren ocurrido la madrugada del miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 partidos de la primera vuelta de la Copa del Rey, previstos inicialmente para esta tarde y esta noche”anunció la organización en un comunicado de prensa. También está previsto que se guarde un minuto de silencio frente a los ayuntamientos españoles a las 20.00 horas. el miércoles 28 de octubre.