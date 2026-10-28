“Nuestra acción tiene efectos”: el ministro Serge Papin hace balance de un año de lucha contra la moda ultrarrápida

Aunque probablemente sea demasiado tarde para recuperar a los jóvenes, el gobierno de Macron tiene la intención de no perder a los comerciantes. Este miércoles 28 de octubre por la mañana, en Bercy, el Ministro de Comercio, Serge Papin, junto con David Amiel, Ministro de Acción y Cuentas Públicas, invitaron a la prensa a “celebrar” los resultados, muy honorables por cierto, de un año de lucha contra los abusos de las plataformas de comercio electrónico.

Primera observación: en julio, el tráfico a los sitios de moda ultrarrápida cayó drásticamente: -42% para Shein, -36% para Temu y -10% para AliExpress. En septiembre, las ventas en términos de valor habrían caído un total del 25%. “ Cifras que envían mensajes contundentes y demuestran que nuestra acción tiene efectos”. cree Serge Papin. Luego lanza un vibrador: “No nos rendiremos. Proteger a los consumidores, garantizar una competencia leal y hacer cumplir nuestras normas es nuestra lucha diaria y no daremos marcha atrás”.

Recordemos que a finales de octubre de 2025, la revista “60 millones de consumidores”, alertada por un lector, denunció a la Agencia de Lucha contra el Fraude (DGCCRF) la venta en Shein de muñecas sexuales con rasgos de niñas. Lo que sigue es una polémica sobre la lenta reacción de Bercy pero sobre todo un despertar de la conciencia popular ante el gran disparate de estas plataformas.

Para el ex director general del grupo cooperativo Système U, recién llegado a Bercy, el bautismo de fuego adquirió el aspecto de una guerra relámpago contra la moda ultrarrápida: el 1ejem En noviembre, emprendió acciones legales por la distribución de imágenes y objetos de carácter pornográfico infantil, amenazando con bloquear el sitio en Francia (a través de proveedores de servicios de Internet) en caso de reincidencia o de no eliminarlo en un plazo de 24 horas. E incluso hace un berrinche, a través de un vídeo, contra la idea mortal de instalar en el último piso del BHV du Marais la odiada marca, “¡Una empresa cuyo modelo es el incumplimiento de las normas!” »

Hasta aquí los primeros días del mandato. Seguirán las acciones: un impuesto de 2 euros sobre los paquetes pequeños procedentes de países no europeos está incluido (bueno, porque no es el primer ministro que lo respeta) en la ley de Finanzas de 2026. Para Papin es una victoria, salvo que en cuanto entre en vigor el 1ejem En marzo, los actores en cuestión juegan al gato y al ratón con los funcionarios de aduanas franceses y desembarcan sus buques de carga en países más favorables, el resto del camino lo hacen en camión…

Por lo tanto, es en Bruselas donde se juega la segunda vuelta, para que la Unión Europea, a su vez, adopte una medida similar. Es decir, a las 1ejem En julio, un derecho de aduana a tanto alzado de 3 euros para los paquetes de valor inferior a 150 euros, que sustituye a la medida francesa. Y allí, las malas lenguas abordan una pérdida mortal de ingresos para Francia. Excepto que, desfila hoy el Ministro de Comercio, “tarifa de procesamiento” de 2 euros se aplicará adicionalmente al 1ejem noviembre para permitir a las aduanas, en particular, reforzar sus controles. A “reequilibrio fiscal”, se regocija, hinchando el pecho. Antes de dibujar el ” bien “ cifras de los últimos tres meses.

De hecho, según los importes del IVA declarados, el número de paquetes enviados a Francia mediante la moda ultrarrápida habría disminuido un 48% entre los meses de junio y agosto. ¿Deberíamos considerar esto como una consecuencia directa de estas medidas (no olvidemos también la sanción financiera que entró en vigor el 1 deejem septiembre, una de las medidas emblemáticas de la ley del 8 de julio destinada a reducir el impacto ambiental de la industria textil)? El ministro reconoce “una cifra provisional” pero que en realidad parece corresponder a una realidad sobre el terreno.

Entre junio y julio de 2026, según un estudio realizado con un panel de 1,5 millones de usuarios, el sitio de cashback Joko registró una caída del valor de las ventas del 18% en Shein, del 22% en AliExpress y del 34% en Temu. Finalmente, entre junio y septiembre, el número de compradores fieles cayó un 31% en Shein, un 40% en AliExpress y un 49% en Temu. Una caída mucho mayor que la caída más generalizada del consumo observada por la plataforma en otras marcas (menos del 8% en valor entre enero y septiembre de 2026).

Por tanto, Serge Papin puede cantar victoria: “Podemos ver claramente que no se trata sólo de un cambio en el flujo, sino de una caída de las compras, de una caída del consumo de estos pequeños paquetes en beneficio de nuestros productores y de nuestras empresas locales” extrapola ligeramente el saludo del nieto de este tendero, lo habremos entendido, “Estos negocios del centro de la ciudad se han visto gravemente afectados por los acontecimientos de los últimos días. » Brands a quienes, tras la conferencia, prometerá ayudas directas de hasta 10.000 euros para los más afectados, acompañadas de préstamos a tipo de interés cero concedidos por el BPI.

A su lado, David Amiel sólo queda saludar “Esta gran batalla contra los paquetes pequeños” para cual “No hay respuestas pequeñas, ni respuestas fáciles”. A la hora de negociar unos presupuestos en el contexto más explosivo, habremos entendido que no hay impuestos pequeños, sino una gran necesidad de cerrar filas.