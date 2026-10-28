Manifestaciones, huelga de inicio de curso escolar y bloqueo de colegios secundarios: cómo se organizarán las movilizaciones a partir del 2 de noviembre

“No nos conformaremos con medias tintas. » El martes 27 de octubre, menos de una semana antes del inicio del curso escolar y un día después de los anuncios del gobierno, Pierre Sourzat, presidente de la organización Les Lycéens!, expresó su deseo de que la movilización no se debilitara. Sin embargo, el gobierno esperaba un regreso ordenado a clases el lunes 2 de noviembre. “Hay que reanudar el trabajo”, aseguró el martes el Ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, al pedir “derecho a estudiar”. “Tenemos efectivamente derecho a manifestarnos, derecho a disentir, pero el derecho a bloquear no existe”declaró en France 2.

Curso sustituido, clases de segundo año limitadas, revisión de los horarios… Después de cinco semanas de movilización escolar y estudiantil, Philippe Baptiste y su homólogo de Educación Nacional, Edouard Geffray, intentaron calmar el descontento presentando el lunes un plan de emergencia destinado a convencer a los manifestantes de regresar a su establecimiento. “Todo lo que digamos se hará y se respetará en plazos concretos y de forma presupuestada”prometió Edouard Geffray durante una rueda de prensa. “Ninguna de las decisiones” medidas adoptadas para responder a la crisis “no es una promesa vacía”lanzó el ministro.

Pero, como era de esperar, estos anuncios no satisficieron a las organizaciones estudiantiles y de escuelas secundarias, que lamentan “migas” y medidas “no está a la altura del desafío”. ¿La apertura de 15.000 plazas adicionales en la educación superior, incluidas 10.000 en BTS a partir de 2027? “Estamos lejos de los 250.000 solicitados, sobre todo cuando sabemos que el año pasado se eliminaron 10.000”denuncia Pierre Sourzat. ¿El máximo de 28 estudiantes en las clases de segundo grado? “Queríamos un techo a todos los niveles”se aleja.

Estas propuestas, según el ministro Philippe Baptiste, “servir como punto de partida” negociaciones continuas. Mientras tanto, asegura Pierre Sourzat, los estudiantes están “préstamos” seguir presionando al gobierno. “Hemos abierto una brecha en el macronismo, seguiremos intentando aprovecharla”¡Le da la bienvenida al presidente de Estudiantes de Secundaria! con “Nuevas Obs”.

Ciertamente, hay “el cansancio de un movimiento que dura”los desafíos de los exámenes de fin de año. “Pero mientras nuestras condiciones de estudio no hayan cambiado, seguiremos movilizados”promete. Si bien la organización de secundaria se sumó a los distintos llamados a manifestarse los días 17, 24 y 31 de octubre durante las vacaciones escolares, convoca a que los bloqueos se reanuden el lunes, primer día de clases. “El movimiento no ha perdido fuerza, la ira sigue presente”asegura el estudiante de secundaria del instituto Ozenne de Toulouse.

La Fage, el Sindicato de Estudiantes, la Unef y el Sindicato de Escuelas Secundarias también pidieron que se continúe la movilización después de su reunión del lunes con el primer ministro Sébastien Lecornu. El sindicato juvenil tiene una decena de reivindicaciones valoradas en 10.000 millones de euros, entre ellas el fin de la selección universitaria, la creación de 250.000 plazas universitarias y una reforma de las becas.

“Conseguimos algunos avances con la movilización, pero quedan migajas”lamentó Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión de Estudiantes, a la Agence France-Presse. “Ya sean estudiantes de secundaria o estudiantes universitarios (…)seguiremos movilizándonos”en particular el 5 de noviembre, día en que los sindicatos de trabajadores convocaron una huelga, prosiguió. Lo mismo ocurre con la secretaria general de Unef, Manon Moret, quien aseguró en BFMTV que “Los anuncios no convencen a los estudiantes de secundaria y universitarios, ni siquiera a los profesores”.

“No pararemos el movimiento, nuestro enojo es grande y nuestras demandas son legítimas”anunció por su parte en Instagram el colectivo Interfac Ile-de-France. el llama “todos los estudiantes” ir a huelga al inicio del año escolar, para una jornada de movilización el martes 3 de noviembre. También quieren sumarse al movimiento de huelga intersindical del 5 de noviembre.

Los sindicatos de docentes, recién salidos de su reunión con el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, dijeron a la prensa que “la cuenta no está ahí”. Si Sophie Vénétitay, secretaria general del Snes-FSU, el principal sindicato del sector secundario, concede “algunos avances en términos de creación de empleo”, “acreditarse a la movilización” y de “todo lo que se ha usado durante años”ella afirmó que “no es suficiente”.

En cuestiones salariales, por ejemplo. “Sabemos que es urgente mejorar el personal de la educación nacional (…) y hoy todavía no hay medida (…). Todo está remitido al debate parlamentario”se lamentó ante el micrófono de BFMTV. Para el sindicalista, “Se necesita más contratación de docentes”pero también “en otras profesiones”asesores superiores de educación, psicólogos educativos nacionales o AESH, que apoyan a estudiantes con discapacidad.

Sophie Vénétitay pidió “desbancarizado” la escuela secundaria, que lleva el nombre del ex Ministro de Educación Nacional Jean-Michel Blanquer (2017-2022) y “ampliar la huelga en preparación para el 5 de noviembre”. “Los primeros pasos que dio el gobierno bajo presión no son suficientes, pero como la presión parece hacer que el gobierno actúe, continuaremos aumentando la presión a partir del 5 de noviembre”aseguró el secretario general del Snes-FSU.

“Los anuncios no son suficientes: ahora necesitamos garantías sobre su financiación y ejecución”reaccionó por su parte el sindicato docente SE-Unsa, que también convoca una huelga el 5 de noviembre. El enfrentamiento está lejos de terminar.