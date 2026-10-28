Brasil: abandonado por Trump, Bolsonaro se da vuelta y reconoce su derrota en las elecciones presidenciales

Después de destilar una historia conspirativa, Flávio Bolsonaro, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, finalmente aceptó el veredicto de las urnas el lunes 26 de octubre. Sin embargo, la víspera, derrotado el domingo por el presidente saliente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (conocido como Lula) con el 48,2% de los votos contra el 51,8%, el candidato de extrema derecha criticó a “esquema”. Una primera reacción que recordó la de su padre, presidente saliente y derrotado en 2022. Jair Bolsonaro nunca reconoció su derrota ante Lula en la segunda vuelta de ese año y fue condenado a veintisiete años de prisión por intento de golpe de Estado.

“Reconocemos el resultado de la elección presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral”subrayó el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro en un comunicado de prensa, pidiendo “aclaraciones” sobre el impacto de la ayuda social aprobada por Lula durante la campaña.

En apenas veinticuatro horas, Flávio Bolsonaro sufrió una serie de reveses y parecía necesitado de argumentos. Para justificar sus acusaciones de conspiración, la víspera había señalado la prórroga de dos horas de algunos colegios electorales a petición de Lula, prórroga que su bando también había solicitado en dos regiones debido a las fuertes lluvias.

El candidato de extrema derecha incluso acusó a su oponente de corrupción, precisando que la decisión había sido tomada por un juez del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin – “un ex abogado de Lula (OMS) Cambió las reglas durante el juego. Excepto que… el presidente del tribunal electoral, Kassio Nunes Marques, magistrado designado por su padre, calificó las elecciones como “exitoso”, precisando que la prórroga de la votación no había afectado al resultado.

Sin duda, el hijo del decepcionado “Trump del trópico” tenía en mente los 4,4 millones de votos que lo separaban de su oponente. una brecha “considerable” para el politólogo Oliver Stuenkel, contactado por la Agence France-Presse. Según él, habría sido “muy difícil” por Flavio Bolsonaro “convencer a los electores de que el resultado se debió a un fraude electoral”. El ultraconservador brasileño tiene ahora prohibido salir del país y un juez del Tribunal Supremo brasileño ordenó el martes la apertura de una investigación sobre posible financiación extranjera de su campaña.

Si desde el británico Tommy Robinson hasta el francés Nicolas Dupont-Aignan, ciertas personalidades de la derecha conservadora y reaccionaria apoyaron internacionalmente su narrativa conspirativa, Flávio Bolsonaro lamentablemente no pudo contar con el compromiso de su socio diplomático más estratégico: Donald Trump.

El presidente estadounidense mencionó una votación. “amañado”, “tan corrupto, tan lamentable”. pero el ‘sugirió que no ayudaría’informa el “Washington Post”. Una caída importante para el hijo de Jair Bolsonaro, ex aliado de Donald Trump, pero no sorprende como “La victoria de Lula en Brasil es una derrota del trumpismo”presione “Hora”. El país más grande de América Latina sigue siendo de izquierda en una región que se inclina predominantemente hacia la derecha.