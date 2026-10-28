¿La comisión de investigación sobre la violencia del 17 de octubre en un “bazar” y a punto de estallar?

Apenas instalado, ya bloqueado. La comisión de investigación sobre los acontecimientos del 17 y 18 de octubre de 2026 se organizó con urgencia, en particular a petición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, el 19 de octubre. Pero apenas elegidos, los coponentes: Roger Vicot (PS), Pouria Amirshahi (Verdes) y Agnès Firmin Le Bodo (Horizontes) se encontraron ante un boicot por parte de los diputados del Rally Nacional, descontentos de no poder ser entre ellos. El 23 de octubre, Agnès Firmin Le Bodo comenzó ” retiro “. El día 27 se organizó una reunión para decidir si volver a someter a votación su puesto de ponente o crear un cuarto, sin duda destinado a la extrema derecha. Propuestas que provocaron la ira de la izquierda parlamentaria.

“Desde hace cinco días el bloque presidencial juega con las instituciones para defender el lugar de la RN a costa de tergiversaciones de las reglas de la Asamblea”critica a Pouria Amirshahi por los “Nuevos Obs”. “La izquierda se opone totalmente a la propuesta de un cuarto ponente. No podemos volver a votar con el pretexto de que el resultado no conviene a algunas personas”, coincide Roger Vicot, también entrevistado. La víspera, la rebelde Mathilde Panot ya había denunciado en rueda de prensa que “La Agrupación Nacional, ayudada al menos por Horizons, si no por otros, intenta bloquear esta comisión de investigación con un capricho”. Detrás de estas críticas se esconde la preocupación de no poder arrojar luz sobre los saqueos, destrozos e incendios cometidos al margen de las manifestaciones, así como sobre la represión policial.

“Cuanto más desordenada es esta comisión, más felices están los macronistas”. “, Dice Pouria Amirshahi, que teme que estos debates técnicos sobre los ponentes prevalezcan sobre el fondo de la investigación. Está aún más interesado en que se arroje luz porque es miembro de los 3mi y 10mi distritos de París, “la circunscripción más afectada, el punto de partida de la manifestación, luego el escenario del saqueo”.

Si el diputado ecologista parisino se sorprende al ver “interrogatorio” la comisión, sin embargo “constitucional”, “ publicado en el Diario Oficial » y en particular instalado “a petición de Yaël Braun-Pivet”, Roger Vicot también dice “escandalizado” y especifica que “Si el candidato a diputado RN no resultó elegido por cinco votos, se debe a que algunos de su bando político estuvieron ausentes”.

En el centro de esta crisis dentro de la comisión, “un acuerdo informal por adelantado” que preveía que los ponentes provendrían de los grupos más representados en la Asamblea, precisa LCP. Por lo tanto, según este principio, tanto RN como también LFI podrían haber sido ponentes de esta comisión de investigación. Sobre este punto, la presidenta del grupo rebelde Mathilde Panot también recordó que su movimiento no había “izquierda” la comisión cuando su ponente estaba “vencido” en las urnas.

Ahora la situación tiene todas las características de un rompecabezas. “Si ponemos a la RN, es la izquierda la que se va, si no ponemos a la RN, es la RN la que no viene. Si ninguno de los dos se compromete, (la comisión) está muerta”.resumió la diputada Perrine Goulet (Modem) en una rueda de prensa. Y los parlamentarios quedan en el limbo. “El Presidente de la Asamblea Nacional puede transformar efectivamente la primera versión de la comisión de investigación… Estamos esperando…”especifica Roger Vicot.

El sitio Politico mencionó este 28 de octubre en su boletín la posibilidad de que Yaël Braun-Pivet establezca una ” nuevo “ comisión de investigación “mediante una misión parlamentaria de investigación, que se transformaría en una comisión de investigación por decisión de la conferencia de presidentes. » Los allegados a la Asamblea Nacional afirman que Yaël Braun-Pivet hizo todo lo posible para consultar a los presidentes de los grupos y lograr un consenso. En vano. No le corresponde decidir sobre una comisión de investigación y la decisión correspondería a la comisión jurídica, presidida por Vincent Caure (Juntos por la República).