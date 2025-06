Tratado en la alta mar, áreas marinas protegidas, minería de mares profundas ... ¿Cuál es la cumbre del océano de Niza?

Tiempo de lectura: 3 min.

“¡Ha ganado!” »»había lanzado, todas las sonrisas, Emmanuel Macron desde la apertura de la Conferencia de la ONU sobre el océano (UNCE). El presidente francés se expresó en la ratificación del Tratado en alta mar, conocido como “biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales”, o “BBNJ”, en un idioma de la ONU.





Francia había realizado la ratificación del texto por al menos 60 estados, un umbral desde el cual el tratado puede entrar en vigor, el gran objetivo de un UNUS. Mientras que la conferencia terminó este viernes, la apuesta casi está casi ganada. Según Olivier Poivre d’Arvor, el embajador francés de polos y océanos, “56 países lo han ratificado hasta la fecha y catorce lo harán antes del 23 de septiembre”.









Nuestro mapa permite visualizar los países que han ratificado el tratado en el mar alto, así como aquellos que han anunciado que son favorables a una moratoria sobre la explotación de grandes lechos marinos.





Si casi todo queda por hacer en los méritos, la primera conferencia (COP) en alta mar podría tener lugar en el otoño de 2026, el tratado que ingresa 120 días después de la presentación de la 60ª ratificación. “Es una victoria considerabledio la bienvenida al diplomático, durante una conferencia de prensa organizada el viernes por la mañana. Nice es para el océano tan fundado como la cumbre de Río Earth de 1992 para el clima. Haute-Mer finalmente podrá ser gobernado y protegido “.





La alta mar designa la parte del océano ubicada más allá de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los estados, que se extienden a un máximo de 200 millas náuticas (370 km) de las costas. Representa el 50 % de la superficie del planeta y el 64 % del océano.





Minería de aguas profundas: solo 4 manifestaciones





En los otros desafíos importantes de esta cumbre: desde la minería de grandes lechos marinos hasta áreas de mar protegidas, los resultados son menos llamativos.





En la inauguración de la UNPOC, Emmanuel Macron había renovado, antes de que los sesenta jefes de estado y el gobierno se reunieran en la Côte d’Azur, su llamado a una moratoria en la minería del fondo marino. Se le había unido en este sentido el Secretario General de la ONU, Antonio Gutteres: “Los grandes fondos no pueden convertirse en un lejano oeste”había lanzado este último, mientras que Donald Trump planea lanzar unilateralmente la explotación de guijarros de níquel u otros metales críticos en las aguas internacionales del Pacífico.









Solo cuatro estados han recuperado este campamento “prudente” esta semana en Niza, lo que lleva a 37 el número de países en esta posición: Letonia, Eslovenia, Chipre y las Islas Marshall. “Es pequeñoobserva a Jean Burkard, director de defensa en WWF. La decisión estadounidense parece haber empujado a varios estados a adoptar una posición cautelosa con respecto a la moratoria, por temor a perder una ganancia inesperada financiera, sin embargo, muy hipotética ”..





Aunque la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM), responsable de escribir un código minero, tiene 169 estados miembros, Olivier Poivre d’Arvor todavía es tranquilizador. “Un código minero debe aprobarse por unanimidad y, con 37 países, bloquearemos”suplicó, mientras que la próxima reunión de AIFM está programada para julio.





Áreas marinas protegidas: Francia se ha decepcionado





Desde Colombia hasta Samoa, a través del Reino Unido, Portugal o Grecia, 14 países han anunciado la creación de nuevas áreas marinas protegidas (AMP), lo que lleva la protección del océano casi 11 %, contra el 8,4 % antes de la cumbre. Por lo tanto, el gobierno británico tiene la intención de prohibir el arrastre en 41 áreas protegidas, cubriendo un área de 30,000 kilómetros cuadrados. La mitad del amplificador inglés estará prohibido para el arrastre si el proceso llega a su fin.





Pero permanecemos muy lejos del objetivo del 30 % de AMP, que se supone que debe lograrse en solo cinco años, en 2030 (objetivo “30×30”). Especialmente desde que más allá de la cantidad, surge la calidad de una gran parte de ellos, muchos países siempre autorizan las prácticas de pesca, como el arrastre en estas aguas.





Muy esperado sobre el tema, Francia se ha decepcionado. Emmanuel Macron ha anunciado que el arrastre inferior ahora estará prohibido en el 4 % de las aguas francesas francesas, contra el 0.1 % hoy. Pero los investigadores y los defensores ambientales, desde la floración de ONG muy ruidosa, dirigidas por Claire Nouvian, hasta el océano Tara más medido, han expresado su decepción, juzgando los avances avanzados insuficientes.









“Francia, el país anfitrión de la conferencia, tuvo una oportunidad histórica de mostrar un ejemplo. Pero no se ha hecho ningún anuncio concreto sobre la extensión o el fortalecimiento de sus áreas marinas protegidas, en particular sobre el tema de la arrastre subyacente, que fue central durante esta conferencia”Remota a François Chartier, gerente de campaña oceánica en Greenpeace France.





“En la mayoría de las áreas donde ahora se prohibirá la pesca de arrastre de antecedentes, o ya era poca o no practicadasubraya al investigador Didier Gascuel, profesor de ecología marina en el Instituto Agro. En la pesca, Francia no es la no estudiantes que dice ser “.





Un gran ausente: Estados Unidos





Esta semana de discusión tuvo lugar sin el país con la primera área marítima del mundo. Estados Unidos solo envió a Niza … solo una delegación técnica, con un gerente de la Casa Ambiental a cargo del medio ambiente. El objetivo de la UNPI, acelerando los esfuerzos para la conservación y la gestión sostenible del océano, “Está en contradicción con la posición de los Estados Unidos”, La “liberación” respondió a la embajada de los Estados Unidos en Francia.









Una ausencia de la cual Olivier Pepper d’Arvor minimizó el alcance, asegurando que no había evitado un progreso sustancial. “Es como en una asamblea de copropietarios. Solo porque el 8 % de las voces no puedes avanzar”.