El bien no será suficiente, la transición ecológica necesita un marco nacional fuerte

En esta columna, la profesora universitaria Dominique Méda, Marylise Léon, Secretaria General del CFDT, funcionarios públicos y la red de altos funcionarios de la hiedra, los co -co -autores de los libros “Deciden y actúan. Acción pública frente a la urgencia ecológica”, recuerda el papel fundamental del estado para estructurar la transición ecológica.





Un mal viento sopla en la transición ecológica. La secuencia de decisiones nacionales y europeas, y la forma en que tiene lugar un debate público que a menudo moviliza la retórica contra la ciencia, dice mucho sobre el descenso de los objetivos de transición ecológica, con recuentos que son más de la opinión mayoritaria de nuestro país.





Sin duda, vivimos un período de disminución en las políticas públicas ambientales. La sucesión de ataques y medidas contrarias a los imperativos de la transición ecológica debe servir como un electrochoque para todos aquellos que son conscientes de que existe la urgencia de actuar para preservar el futuro, en un planeta habitable y en una sociedad justa y sostenible.





Conocemos el precio de la inacción. La salud pública Francia estima que la contaminación del aire es responsable de más de 40,000 muertes prematuras cada año. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y los Alimentos, el cambio climático podría conducir a una caída en los rendimientos agrícolas del 10 al 20 % para 2050. Météo Francia también publicó en marzo un informe que proyecta las condiciones de vida diaria degradadas y el aumento de los desastres climáticos en una Francia con una temperatura más alta de + 4 grados por 2100, una trayectoria en la que nos encontramos.









La inacción o la negación frente a la magnitud de los desafíos no son opciones ni muertes. En todas las áreas hay muchos éxitos o inspiraciones para vivir mejor, trabajar mejor, adaptar nuestros territorios, fortalecer nuestra soberanía, limitar las crisis ambientales y proteger a las poblaciones de sus consecuencias. Los territorios transforman la movilidad para descarbonizarlos y hacerlos accesibles para todos. Tes. Se inician proyectos territoriales para permitir que todos coman con productos de calidad al apoyar a los sectores locales y garantizar ingresos decentes para los agricultores. Las nuevas industrias se despliegan en torno a la transición energética. Las empresas se reorientan hacia un modelo de producción más sobrio. Los hospitales y, en general, el mundo del trabajo están comenzando a organizarse para conciliar la protección del medio ambiente y los objetivos de salud.









La acción pública y sus agentes tienen un papel central en la estimulación y el apoyo de estas transformaciones. Este es el mensaje que llevamos en el trabajo colectivo “Decide y actúa. Acción pública frente a la emergencia ecológica”, publicado el 28 de mayo con la red Luerre. Más allá de las orientaciones políticas ambiciosas y sostenibles, la transición ecológica debe considerarse absolutamente, construirse e implementarse comenzando con realidades sociales y en un enfoque de transición justo. Las medidas para estimular estas transformaciones deben adaptarse a las experiencias y medios de acción de las personas y los actores preocupados por estos cambios. Se debe dar una prioridad absoluta al intercambio equitativo de esfuerzos y a la redistribución de las ganancias de la transición ecológica en un sentido de justicia social, ya sean efectos positivos en la salud, el empleo, las condiciones de trabajo, el entorno de vida o la calidad de la vida diaria …





También creemos que la participación directa de ciudadanos y usuarios de servicios públicos, en el modelo de convenciones ciudadanas, dará más legitimidad y relevancia a las decisiones. Creemos en el diálogo social, que permite a los actores interesados ​​y comprometidos con las soluciones de construcción y la inteligencia colectiva. Creará la cohesión social en oposición a los intentos de hacer de la ecología un espantapájaros o un chivo expiatorio. En última instancia, la transición solo se realizará si el estado, las comunidades, los actores económicos y sociales y los ciudadanos la apropian, cooperan y se movilizarán en torno a un camino construido colectivamente. Como tal, los policías regionales conducidos a fines de 2023 por el estado deben continuar.









Pero los esfuerzos y la buena voluntad no serán suficientes. La transición ecológica necesita un marco nacional sólido, financiado a compromisos y estables con el tiempo, porque la visibilidad es un parámetro clave del compromiso de muchos actores socioeconómicos.





A pesar de las renunciaciones y errores del momento, seguimos decididos. Las formas son posibles, todavía es necesario quererlo. Existe una responsabilidad colectiva de no ceder a las sirenas a corto plazo. Es el interés general, el futuro de todas y todas y las generaciones futuras.





