"Tratable", "Defunde consternación" ... Reacciones a los videos de rehenes israelíes en Gaza





La publicación desde el jueves por Hamas y la Jihad Islámica, su aliado, de tres videos que muestran a dos rehenes israelíes, demacrados, reavivados en Israel el debate sobre la necesidad de llegar a un acuerdo lo más rápido posible para liberarlos.









Decenas de miles de personas se reunieron el sábado por la noche en Tel Aviv en apoyo de las familias y para exigir la liberación de los rehenes, una ilustración de la emoción que nuevamente se apoderó del país.





En las imágenes de propaganda de los dos grupos islamistas, los dos cautivos parecían muy debilitados y muy demacrados, en una puesta en escena destinada a hacer el paralelo con la situación humanitaria actual en Gaza, amenazada con “Hambruna generalizada” Según la ONU. La secuencia de un rehén hueco, la pala en la mano, el suelo arenoso del túnel estrecho donde está detenido, fingiendo cavar su propia tumba, particularmente conmocionada. El jefe de diplomacia de la UE de la UE denuncia “Imágenes aturdidas”, Netanyahu dijo que él “Consternado”.





• Netanyahu “consternado”





El primer ministro israelí Benyamin Netanyahu dijo “Consternado” Por los últimos videos transmitidos por Hamas de los rehenes en el Gaza Strip y habló con las familias.









“El primer ministro expresó una profunda consternación por las grabaciones difundidas por la organización terrorista Hamas y les dijo a las familias que los esfuerzos para llevar a todos nuestros rehenes continúan y continuarán de manera continua e incansable”dijo sus servicios durante la noche de este sábado, del 2 al domingo 3 de agosto.





Benyamin Netanyahu, según su oficina, “Tuve una larga conversación esta noche con los rehenes de los rehenes, Rom Breslevski y Avyatar David”ambos exhibidos en estos últimos videos. “La crueldad de Hamas no tiene límite”comentó, denunciando una puesta en escena “Cínico y odioso”. El presidente Isaac Herzog y el Ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, reaccionaron en la misma dirección, este último anunciando tener “Transmitió un mensaje urgente a sus colegas de todo el mundo” y tener “Inició una reunión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” Sobre la pregunta.





• El jefe de diplomacia de la UE de la UE denuncia “Imágenes aturdidas”





Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció “Terribles imágenes de rehenes israelíes” que ella exigió el lanzamiento “Inmediato”. “Las imágenes de los rehenes israelíes son terribles y testifican la barbarie de Hamas. Todos los rehenes deben liberarse de inmediato e incondicionalmente”Ella escribió en la red social X. “Hamas debe dejar sus brazos y poner fin a su reinado en Gaza”dijo Kaja Kallas. “Al mismo tiempo, se debe permitir que la ayuda humanitaria a gran escala llegue a las personas necesitadas”dijo.









• Macron denuncia la “crueldad abyecta” de Hamas





Francia, por la voz del Ministro de Asuntos Exteriores de Jean-Noël Barot, denunció “Imágenes ignorables e insoportables”Rehenes israelíes, incluido el Calvario “Debe detenerse”. “Deben ser liberados, incondicionalmente. Hamas debe ser desarmado y excluido del gobierno de Gaza”dijo, agregando sobre este territorio que “La ayuda humanitaria debe ingresar masivamente”.





Emmanuel Macron denunció el “Crueldad abyecta” y el“Inhumanidad sin límite” Hamas. “Una crueldad abyecta, una inhumanidad sin límite: esto es lo que Hamas encarna. Las imágenes insoportables (…) Mostrando rehenes israelíes detenidos en Gaza, recuéralo con horror “escribió el presidente francés en X. antes de enfatizar eso “La prioridad absoluta y el imperativo para Francia es la liberación inmediata de todos los rehenes”.



