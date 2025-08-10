En Rusia, el depósito petrolero de Sochi toma fuego después de un ataque a los drones ucranianos

Publicado el 3 de agosto de 2025 a las 4:33 p.m.

Actualizado el 3 de agosto de 2025 a las 4:43 p.m. Lectura: 2 min.







Un ataque de drones ucraniano causó un incendio sin hacer una víctima en un depósito petrolero en Sochi, una ciudad costera en el suroeste de Rusia conocida por dar la bienvenida a los Juegos Olímpicos de 2014, dijeron las autoridades locales el domingo 3 de agosto.





Ucrania pertenece regularmente a la infraestructura rusa de petróleo y gas, en respuesta a los ataques a su propio territorio desde el comienzo del asalto de magnitud rusa en febrero de 2022. Los ataques nocturnos en Ucrania también lesionados, dijeron las autoridades ucranianas el domingo.





En Rusia, “Sochi sufrió un ataque con drones del régimen de Kyiv esa noche”dijo en Telegram, el gobernador de la región de Krasnodar, Véniamine Kondratiev. Los escombros de un dron tocaron un “Reservo de productos petroleros, que causaron fuego”dijo.





Durante la noche, 127 bomberos intentaban apagar el fuego, según el gobernador.









“La situación está completamente controlada”dijo el alcalde de Sochi, Andreï Prohounine, mientras decía que los bomberos continuaron trabajando en “Eliminación completa” fuego. Según las autoridades regionales, una mujer resultó herida por escombros de drones en Sochi, pero su vida es “No en peligro”.





Ataques raros a 500 km del frente ucraniano









El tráfico aéreo se interrumpió en el aeropuerto de Sochi, antes de reanudar un poco más tarde, según la Agencia de Regulación de Transporte Aéreo de Rosaviatsia.





Los ataques contra Sochi, ubicados a más de 500 km del frente ucraniano, son raros en comparación con otras ciudades rusas. Sin embargo, los ataques de drones ucranianos mataron a dos muertos a fines de julio, según las autoridades locales.





Ucrania aún no ha comentado sobre el incendio declarado en la noche de sábado a domingo.









El país había advertido que intensificaría sus ataques en Rusia en respuesta a la multiplicación en las últimas semanas de ataques rusos contra su territorio, lo que ha causado la muerte de docenas de civiles.





El Ministerio de Defensa ruso dijo que tres drones ucranianos también habían sido interceptados en la región de Leningrado, que incluye la ciudad de San Petersburgo.





Varios heridos en Ucrania





En el lado ucraniano, los ataques nocturnos se lesionaron en regiones del sur y noreste, según las autoridades. Un misil fue herido en una zona residencial de Mykolaïv, una ciudad del sur, dijo la primera ministra Ioulia Svyrydenko.





Otras tres personas resultaron heridas en la región de Kharkiv (noreste), agregó, varias autoridades locales también informaron en las regiones de Zaporijjia y Kherson, ambas en el sur.





“Los rusos continúan librando la guerra no contra las fuerzas ucranianas, sino contra los civiles ucranianos”según Ioulia Svyrydenko.









El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dio a su homólogo ruso Vladimir Putin esta semana un ultimátum de diez días, hasta el próximo viernes, para poner fin al conflicto en Ucrania. Pero los ataques aéreos y las peleas no se han debilitado.





El Kremlin rechaza la idea de un alto el fuego duradero en Ucrania, que él ve como un regalo hecho a las tropas de Kiev, a pesar de la frustración expresada por Donald Trump ante esta negativa.