Tasas “inconmensurables” de microplásticos que se encuentran en las aguas Countex y Hepar, revela MediaPart

Publicado el 10 de agosto de 2025 a las 11:54 am Lectura: 2 min.







Tasas de contaminación para microplásticos “Inconmensurable” se encontraron en el Contrex de Aguas y Hépar, según el magistrado responsable de la investigación preliminar en el contexto del enjuiciamiento contra las aguas de Nestlé con respecto a los vertederos salvajes de los desechos contaminantes en las vostas, revela MediaPart este sábado 10 de agosto.









La información de MediaPart, que contribuyó con “Le Monde” y Radio Francia a las revelaciones sobre los tratamientos ilegales utilizados en el pasado por Nestlé Waters en sus aguas, indican que las descargas de plástico “Son (a) el origen” Altos niveles microplásticos encontrados en la salida de los pozos de agua y luego embotellados bajo el Contrex de Brands y Hépar. MediaPart se basa en particular en una investigación de la Oficina de Biodiversidad Francesa (OFB) y la Oficina Central para el Combate contra la Salud Ambiental y Pública (OCLAES).





“Un análisis encriptado ilustra que las proporciones son inconmensurables con respecto a la introducción de microplásticos en los suelos Vosges por Nestlé a los lugares de descargas, en tierra y agua ubicadas aguas abajo”indica el magistrado a cargo de la investigación, según MediaPart, alertando sobre “Sus efectos nocivos en la salud humana”.









Las tasas detectadas son 515 partículas microplásticas por litro (MP/L) para CountEx, y 2,096 para HePer, o concentraciones de 51,000 a 1.3 millones de veces más altas que las que se encuentran en lagos, ríos y ríos en dos estudios en los que se basan los investigadores. Y de 5,000 a 2,952 veces más altas que las tasas promedio en el agua subterránea del mundo, según otros estudios. Estas tasas también son más altas que las que se encuentran en otras aguas embotelladas por parte de los investigadores.





“La degradación es sustancial porque están fragmentadas en micro o incluso nanoplásticos, impregnados y difusos en los suelos y las redes de agua subterránea, por lo que no es posible que no hay desplazamiento”agregue los investigadores.





“Todas nuestras aguas pueden estar seguras.» »





Contactado por MediaPart, Nestlé Waters dice “Que no se demuestra la contaminación bajo análisis ambientales compartidos con las autoridades”. Según la compañía, las descargas incriminadas desde la década de 1960, antes de que posea la tierra contaminada.

















Mediapart indica que ha consultado una nota confidencial en la que Nestlé Waters dijo en 2022 que las descargas podrían haber “Un impacto en la calidad del agua”.





Nestlé Waters continúa para almacenar residuos y mantuvo cuatro vertederos salvajes en Contexéville, Sous-Montfort, Saint-Oe-Les-Parey y Crainvilliers, que representa un volumen acumulativo de 473,700 metros cúbicos, el equivalente de 126 piscinas olímpicas. El juicio, decidido después de una investigación realizada por el Centro Regional de Medio Ambiente de la Oficina del Fiscal de Nancy, se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre. Nestlé es notablemente procesado para tener, alrededor de estas descargas, “Deje que fluya en las aguas superficiales y subterráneas” del “Partículas microplásticas” a concentraciones “Hacer que toda la vida acuática sea imposible y tener efectos nocivos en la salud, la flora y la fauna”.





Los niveles microplásticos en aguas minerales naturales no están regulados. Estas sustancias menos de cinco milímetros, y 1,000 veces menos para los nanoplásticos, están en el corazón de las negociaciones en curso en Ginebra hasta el 14 de agosto para tratar de desarrollar el primero contra la contaminación plástica.





Omnipresente en el medio ambiente y, por lo tanto, inhalado o ingerido diariamente, su efecto en la salud humana está lejos de ser decidida, pero muchos estudios muestran que se acumulan en la sangre, los órganos y el sistema nervioso.