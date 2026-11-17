En su programa, la RN pretende “reducir las subvenciones a asociaciones que no sean de interés general” ahorrar 3.700 millones de euros de dinero público al año. Pero Nathalie Tehio subraya que la historia de la LDH está lejos de ser partidista.

“No somos partidistas, nunca hemos llamado a votar por un candidato. En 2024 llamamos a votar contra la extrema derecha, no por el Nuevo Frente Popular por ejemplo”añade el responsable de la asociación creada en 1898 para defender al capitán Dreyfus, condenado por alta traición sobre la base de pruebas falsas y en un clima profundamente antisemita. “Fuimos creados contra el antisemitismo y el racismo. Nuestra defensa se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”precisó el presidente de la asociación, que ya ha sido blanco de ataques de la extrema derecha. “ En la Liberación, nuestro presidente Victor Basch y su esposa fueron asesinados por la milicia y los nazis”.

Marina Le Pen “dice con estos ataques que los subsidios se dan en función de un proyecto político y no del interés general”señala Nathalie Tehio, destacando que, en muchas ciudades, “Los ayuntamientos de derechas dan subvenciones a asociaciones muy diversas porque creen que trabajan por el interés general”. Una respuesta a Marine Le Pen, que el día anterior había afirmado que“desde el momento en que una asociación viene a decir “hay que votar a tal y tal, no hay que votar a tal y tal”, está haciendo política. Si es así, bueno en estos casos, debe constituirse como partido político”.

A su vez, el Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos (Mrap) se expresó en un comunicado de prensa. “su total solidaridad” con la Liga de Derechos Humanos. “Podemos disputar posiciones. Pero nunca deberíamos intentar deslegitimar su existencia. Porque detrás de estos ataques surge una pregunta esencial: ¿qué lugar queremos dejar a los contrapoderes en nuestra democracia? »cuestiona la asociación.

El colectivo Alerte, que reúne a 37 asociaciones que luchan contra la pobreza, entre ellas la LDH, condenó en un comunicado de prensa los comentarios de Marine Le Pen, calificándolos de“Ataque insultante e infundado”. “Las invectivas y estigmatización de una asociación por sus luchas (…) debilitan el papel esencial del mundo asociativo, que alerta, protege, apoya y hace vivir cada día los principios de nuestra República”estima el colectivo.