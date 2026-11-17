Desde 2021, el coste de los seis reactores EPR2 se ha multiplicado por dos, mientras que el precio global del almacenamiento en baterías se ha dividido por más de dos y el precio de las energías renovables en Francia está batiendo récords de competitividad. Solicitamos al gestor de la Red de Transmisión Eléctrica (RTE) que publique inmediatamente la actualización de su estudio de referencia sobre el sistema eléctrico francés, antes de que el Estado apueste definitivamente por una nueva energía nuclear.

En octubre de 2021, RTE publicó “Futuros energéticos 2050”. Este importante trabajo se ha convertido, a pesar de algunas hipótesis cuestionables, en la referencia del debate francés sobre la energía y sirvió de base para el discurso de Belfort de Emmanuel Macron, en 2022, estableciendo el relanzamiento de la energía nuclear. Casi cinco años después, dos de sus principales hipótesis estructurantes se han visto desmentidas por los hechos: el coste de la nueva energía nuclear y el del almacenamiento en baterías.

RTE sabe que su estudio “Energy Futures 2050” ya no refleja el contexto actual y lanzó una consulta pública el 3 de abril para actualizarlo, con resultados anunciados para finales de 2026. Inicialmente, esta actualización debía aparecer antes de la decisión final de inversión de EDF sobre los seis EPR2 y, por lo tanto, arrojar luz sobre el debate sobre la idoneidad del programa. Sin embargo, esta decisión se espera ahora para el 8 de diciembre, durante el último consejo de política nuclear del año, y el trabajo de RTE no aparecerá hasta después. Este calendario invertido no es aceptable, porque una decisión de esta importancia no puede preceder a los expertos que supuestamente deben informarla.

En 2021, el programa EPR2 se estimó en 51.700 millones de euros en 2020. A finales de 2025, EDF lo estimó en 72.800 millones de euros, siempre en 2020 y excluyendo los costes financieros, lo que corresponde a los 100.000 millones de euros actuales incluidos en la factura de financiación para 2027. El primer reactor no se pondría en servicio hasta 2038, por un precio de electricidad de unos 100 euros. por megavatio hora, incluso después de una financiación subvencionada. Sin embargo, la última licitación de la Comisión Reguladora de Energía acaba de arrojar precios de alrededor de 60 euros por megavatio hora para proyectos solares. Por tanto, parece esencial cuantificar la brecha de competitividad entre un mix eléctrico que seguiría siendo predominantemente nuclear y alternativas basadas principalmente en energías renovables y almacenamiento, adoptadas en los últimos años desde California hasta China y desarrolladas con éxito por EDF a nivel internacional. Esta comparación es tanto más necesaria cuanto que la financiación de una nueva energía nuclear movilizaría los ahorros de los franceses y pesaría sobre la deuda del país, que ya es motivo de preocupación.

Según BloombergNEF, el precio medio mundial de la instalación de un sistema de almacenamiento de baterías llave en mano se ha reducido a la mitad entre 2022 y 2025. Hace cinco años, las baterías se utilizaban poco y seguían siendo caras. En 2026, están anclados en la realidad, en California, donde el equivalente a una docena de unidades nucleares inyectan electricidad solar almacenada durante el día al atardecer, como en Francia, que tiene más de 2 GW de baterías en servicio desde hace varias semanas, lo que supone un aumento de más del 40% en un año. Según la propia RTE, unos 14 GW de proyectos ya han reservado su acceso a la red.

Una batería que traslada la producción solar del mediodía al pico de la tarde evita modular las unidades nucleares existentes, lo que, como reconoce EDF, acelera el envejecimiento de los equipos. Una batería de este tipo, que también estabiliza la frecuencia de la red, ya no es una hipótesis prospectiva. Es un activo industrial, financiado sin subvenciones públicas. Un escenario para 2050 que no integre la nueva situación de estos costes subestima mecánicamente el valor de las energías renovables y sobreestima la necesidad de recursos controlables.

Solicitamos a RTE que haga públicas sin demora las hipótesis y resultados de la actualización que ella misma inició. Esta publicación debe dar el coste completo actualizado de cada escenario, integrando la estimación EPR2 incluida en el proyecto de ley de financiación para 2027 y los precios resultantes de las últimas licitaciones solares de la comisión de regulación energética. También debe tener en cuenta los costes observados y proyectados del almacenamiento de baterías, incluso durante duraciones superiores a cuatro horas, y probar la sensibilidad de los resultados a las variaciones de costes y retrasos, así como la disponibilidad futura de EPR2. Por último, los escenarios deben variar la proporción de energías nucleares y renovables, así como las hipótesis de electrificación y consumo, para que el debate público tenga una base sólida.

Solicitamos al gobierno que tome la decisión final de inversión en EPR2 sujeta a esta publicación y a un intercambio público de sus resultados. Comprometer hasta 200 mil millones de euros de dinero público, incluidos costes financieros, garantizados por el Estado sobre la base de un estudio cuyas hipótesis datan de 2021, sería un defecto metodológico y una negación de la democracia.

El debate entre la energía nuclear y las energías renovables merece algo más que una postura. Se merece cifras actualizadas. RTE los tiene o los tendrá en unas semanas. Los ciudadanos, los industriales y los equipos de candidatos a las elecciones presidenciales deben poder tener acceso a él antes de cualquier decisión irreversible.

Clemente Bayard, Ghislain Dubois Y Stéphane His son expertos en energía y miembros de la asociación Energías Renovables para Todos.